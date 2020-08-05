«Из пенсии в 533 рубля на свои удовольствия и развлечения я трачу 185»: рассказ оптимистичной белорусской пенсионерки

Расскажите нам о вашей жизни на пенсии. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Если вы не просто выживаете, а умеете жить на пенсию, знаете, как и где можно сэкономить, чтобы хватило денег на что-то важное, - наш конкурс для вас! Печатаем письмо сегодняшнего победителя - Марии Ивановны Петровой.

"Люблю эксперименты, поэтому включилась в ваш конкурс. Итак, моя жизнь на пенсии - без прикрас, без нытья. Я живу одна, квартира двухкомнатная, прописан внук.

3 сентября мне исполнится 70 лет. На пенсию я вышла 15 лет тому назад при стаже 40 лет. Первая моя пенсия была 250 белорусских рублей, потом она прирастала в соответствии с решениями правительства, достигла цифры с шестью нулями. Потом произошла деноминация, опять небольшие повышения, и моя пенсия, которую я проанализирую, теперь равна 518 рублям, плюс ежемесячная выплата от нанимателя 15 рублей. Итого 533 рубля.

Сразу оговорюсь, что денежной помощи я ни от кого не имею и молю Бога, чтобы не было такой необходимости. На ноги своих детей поднимала одна. У меня трое детей - и все трое многодетные, 10 прекрасных замечательных внуков в возрасте от 3 до 23 лет.

Трудовая деятельность моя связана с экономикой, учетом, отчетностью, финансами. Поэтому ежемесячно я планирую свой бюджет. Сразу скажу, что я не мелочный и жадный человек. Если у меня есть что-то, что нужно другим, я отдаю с радостью. У сына свой дом, хозяйство, у дочки дача, поэтому овощи, фрукты у меня не покупные, а я всем, что имею, делюсь со своими знакомыми, которые вынуждены это покупать. Они же со мной делятся тем, что есть свое у них. Так мы, люди, рожденные в прошлом веке, поддерживаем друг друга. Еще у меня есть близкая знакомая, имеющая свою парикмахерскую, я ей помогаю советами по ведению учета и отчетности, а она не берет с меня денег за парикмахерские услуги.

А теперь мой расклад. Поехали, положив в карман 533 рубля.

Уволившись с работы в апреле 2017 года, я оформила пластиковую карточку в одном из банков, что дало мне право воспользоваться кредитом для пенсионеров под низкую процентную ставку. За кредитные средства я сразу купила 1500 долларов - и раздала детям по 500 долларов, предупредив, что больше у меня возможности помогать им не будет. Платеж по кредиту составляет 45 рублей ежемесячно, в марте следующего года кредит закроется. Это мой первоочередной платеж в день получения пенсии. Потом оплачиваю интернет, мобильный и домашний телефон - это еще 38 рублей, коммунальные расходы - 51 рубль. У меня 10 любимых внуков, бронирую по 10 рублей для каждого - на угощения и дни рождения. Это 100 рублей стабильно. В аптеке оставляю около 23 рублей, на моющие и чистящие средства, которые покупаю по дисконту, уходит 25 рублей. Как прихожанка одного из храмов, жертвую на его нужды. Очень сожалею, что не получается у меня пока жертвовать десятину от своих доходов, направляю для этого только 25 рублей. В конце месяца покупаю проездной билет на один вид транспорта - 26 рублей, всего на проезд уходит 30 рублей, так как пользуюсь иногда и другими видами транспорта.

Остается у меня обычно 185 рублей, которые я могу потратить на себя любимую, свои удовольствия и развлечения. Самым значимым моим развлечением являются паломнические поездки по святым местам - эту возможность мне обеспечивали дети в качестве подарка на день рождения. Не знаю, как будет дальше…

Я активный и жизнелюбивый человек. Благодаря внукам, а они в большинстве занимаются музыкой, танцами, живописью, активно участвуют в мероприятиях - и городских, и выездных. А еще бываю на этих мероприятиях, так как сопровождаю их. Билеты обычно недорогие - 2 рубля, я и подружку приглашаю. Много мероприятий бывает бесплатных.

Но не только зрелища нужны человеку: на покупку продуктов уходит, как я посчитала, 133 рубля. Покупки в основном делаю акционные - масло, бакалея, кофе, молочные продукты, рыба мороженая и сельдь соленая, курица и свинина. Оставшиеся деньги трачу по мере возникновения потребности. А непредвиденные расходы преследуют постоянно. Телефон два раза замочила водой, в душевой кабине шланг лопнул, люстра перегорела. Непредсказуемы и неожидаемы бывают случаи ухода из жизни родных, близких и знакомых людей… И расходы, соответственно. Но это жизнь, и никуда не денешься. Средств требуют и посещения больных родственников из сельской местности, которые находятся на лечении в моем городе. Но это тоже благое и святое. В последние годы никто из моих родных не женился, не выходил замуж, а то пришлось бы брать кредит. В этом году я не приобрела ни одной вещи из одежды и обуви, пользуюсь тем, что имею.

Вывод: на пенсии жить можно, но только скромно и считая каждую копейку, что я и делаю. Желаю всем-всем, кто будет это читать, крепкого здоровья, достойной заработной платы и пенсии, доброго окружения вокруг, уважения и заботы близких и родных. Тогда и материальные проблемы стираются!

Мария Ивановна ПЕТРОВА.

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