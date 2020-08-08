«Мама, я еще не дорос ходить?»: Мише из Минска нужна операция

Мише нужна операция, которая позволит ему ходить самостоятельно. Фото: из семейного архива

- Мишута - наш с мужем любимый и единственный ребенок. Он так сильно к нам спешил, что родился на три месяца раньше срока. Из-за этого у него развился детский церебральный паралич, - написали в редакцию «Комсомолки» родители Миши. - Что такое ДЦП, Миша пока не знает, поэтому он спрашивает: «Мама, я еще не дорос ходить?»

Миша Мороз в свои четыре года может пройти пару метров, а затем падает, если рядом нет опоры. Родители возят его в коляске.

- Самый главный враг нашего сына - спастика. Из-за того, что мышцы все время напряжены, они не слушаются Мишу и не успевают за ростом костей. Это ведет к укорочению самих мышц, а также к деформации суставов и их раннему старению, - говорят родители Миши.

Чтобы избавиться от спастики, Мише нужна нейрохирургическая операция. Мальчика согласились прооперировать в американской клинике. По прогнозу Миша сможет ходить после операции.

- В Беларуси же такие операции делают только тяжелым детям. Как мы решились на эту операцию? Я видела, что после этой операции дети с ДЦП действительно начинают ходить, - говорит Наталья, мама мальчика. - Конечно, Миша проходил реабилитацию за границей, но спастика никуда не уходила.

Клиника из Сент-Луиса, где готовы прооперировать белорусского ребенка, прислала семье счет на лечение - 56 036 долларов.

- Нам осталось собрать 12 тысяч 390 долларов. Надеюсь, что мы успеем собрать нужную сумму! Поездка запланирована в конце сентября.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в ЦБУ 510 ОАО «АСБ Беларусбанк» - г. Минск, ул. Куйбышева, 18; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X:

Транзитный счет: BY28 AKBB 3819 3821 0001 7000 0000.

Белорусские рубли: благотворительный счет BY67 AKBB 3134 0000 0267 6512 0421.

Доллары: благотворительный счет BY52 AKBB 3134 0000 0267 7512 0421.

Назначение платежа: счета открыты на имя Мороз Наталья Михайловна в пользу Мороза Михаила Алексеевича на операцию.

Можно пополнить баланс номера МТС: +375 33 354-08-70.

Можно также перечислить деньги на банковские карты.

Карта Приорбанка: 4916 9896 9029 3286. Срок действия: до 03/24.

Карта Беларусбанка: 6711 7600 1080 0486. Срок действия: до 06/21.

Электронные счета:

Яндекс.Деньги: 4100 1740 3545 729.

Webmoney: B153748891589.

Qiwi: 375 29 3812 844.

Контакты:

Наталья, мама Миши: +375 29 381-28-44.

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».