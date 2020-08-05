В реактор Белорусской АЭС загружать ядерное топливо начнут еще до выборов?

В реактор Белорусской АЭС на днях начнут загружать ядерное топливо. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Некоторые белорусские СМИ сообщили, что запуск Белорусской АЭС состоится уже на днях. Этому, судя по всему, поспособствовал ряд заявлений чиновников, которые были сделаны в июне-июле. В частности, громкое заявление сделал 22 июля заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин в ходе онлайн-конференции «Атомная энергетика в Беларуси: выгоды и перспективы»:

- Запуск Белорусской АЭС ожидается через две-три недели, - заявил чиновник.

А еще раньше высказался Александр Лукашенко:

- Первый блок будет введен буквально днями, - заявил президент Беларуси в начале июня в разговоре с премьер-министром Венгрии.

«Комсомолка» поговорила со специалистами и разобралась в ситуации.

Оказалось, что пока речь идет только о «начале операций по физическому пуску первого энергоблока Белорусской АЭС», который планируется в ближайшие дни (ближайшие - на дату 5 августа). Точную дату пресс-секретарь Министерства энергетики Ольга Козлович назвать «Комсомолке» не смогла. Также она рассказала, что никаких мероприятий для прессы в связи с началом этих операций не предусмотрено.

- Подготовлены технологические системы и оборудование для начала физического пуска, проведены их испытания, персонал БелАЭС подготовлен и прошел необходимые тренировки для выполнения операций по загрузке топлива, - сообщила журналистам пресс-секретарь.

Начало операций по физическому пуску энергоблока - это начало загрузки в реактор ядерного топлива, которое привезли на АЭС в мае. Всего в ядерный реактор нужно загрузить 163 тепловыделяющие сборки. По словам специалистов, на это уйдет не меньше месяца, ведь загрузка каждой сборки - это очень кропотливый процесс.

Потом включат циркуляционные насосы, которые будут гонять воду из реактора к турбине и обратно. Только потом постепенно в реакторе начнется цепная ядерная реакция. Параллельно будут проходить испытания и различные проверки систем. После этого произойдет так называемый энергетический пуск энергоблока - электрический генератор начнет производить первую электроэнергию. Затем постепенно реактор выйдет на полную мощность. И только после этого первый энергоблок Белорусской АЭС введут в промышленную эксплуатацию. Планируется, что это произойдет в феврале 2021 года. Но сроки могут и сместиться.