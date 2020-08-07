Эксперт о стиле кандидатов: «Наряды Канопацкой устарели, Тихановская выбирает маскулинные костюмы, а Черечень лишь примеряет образ политика»

«Комсомолка» вместе со столичным стилистом Марией Тишкевич обсудили стиль кандидатов в президенты Беларуси. Фото: ЗОРКИЙ Святослав / кадр видео

Ни для кого не секрет, что все мировые политики тщательно следят за своим имиджем. Стоит вспомнить, как английская чопорность чуть не стоила Маргарет Тэтчер и ее консервативной партии провала на выборах в 1987 году - всему виной желтый жакет замминистра торговли и промышленности, который она любила надевать на телесъемки и в котором выглядела слишком легкомысленно на фоне экономический спада в стране. В итоге Железная Леди запретила надевать яркие вещи членам своего кабинета…

- Сегодня кандидаты в президенты, пожалуй, самые публичные люди в Беларуси: митинги, телеобращения, интервью. Каждый - личность со своим сформировавшимся взглядом на жизнь и политику, каждый - со своим стилем самопрезентации: речью, образом. Влияет ли внешний вид на восприятие человека аудиторией? Безусловно! Насколько справились с этим возможные будущие главы нашего государства? Давайте обсудим, - предлагает стилист Мария Тишкевич.

Андрей ДМИТРИЕВ

- Образы Андрея Дмитриева - это образы молодого динамичного мужчины, который следует модным тенденциям. Обратите внимание на прием broken suit, который он использует: сочетание разных, не костюмных пиджака и брюк в одном ансамбле. А также на то, что пиджаки Дмитриева зачастую - это блейзеры, более неформальные визуально и более интересные по фактуре, чем классический пиджак. В темно-синем костюме, выбранном Дмитрием для официальных выступлений, радует уместная длина рукава, из-под которого по правилам должен выглядывать манжет рубашки. И в целом этот костюм стильный и современный: зауженные брюки и приталенный пиджак создают щеголеватое впечатление.

Молодой политик, идущий в ногу со временем, – такое впечатление производит образ Андрея Дмитриева. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Отсутствие галстука и расстегнутая пуговка ворота сорочки опять же добавляют расслабленности образу и как бы говорят: «Я не строгий, я с вами». Но больше всего интересна фишка в виде подвернутых рукавов сорочки при встречах без галстука. Возможно, этот прием словно намекает: «Да, я в строгой сорочке, я политик, но готов работать для вас закатав рукава!» - считает наш эксперт.

Подвернутые рукава сорочки во время встреч «без галстуков» будто сообщают, что Дмитриев готов работать засучив рукава.

Анна КАНОПАЦКАЯ

Что касается стиля кандидата в президенты Анны Канопацкой, то он, прежде всего, говорит об уверенности в себе, считает стилист.

Облегающий трикотаж, который так любит Анна Канопацкая, говорит о ней как об уверенной в себе женщине, но, на взгляд стилиста, слишком легкомысленен для политика такого уровня. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Любовь к облегающему трикотажу, крупным принтам, мини и красному цвету в гардеробе однозначно выдают в Анне крайне уверенную в себе женщину: не каждая дама ее возраста и статуса позволит себе надеть такие наряды. Образ довольно спорный и, к сожалению, во многом неактуальный: длина, крой, посадка вещей давно морально устарели, - считает наш эксперт. - Возможно, Анна Анатольевна слишком занята мыслями о благополучии своей страны и ей нет дела до своего внешнего вида. Но красные платья, ставшие визитной карточкой кандидата в президенты, говорят об обратном: Канопацкой хочется выделяться, быть яркой, ведь красный - цвет силы, агрессии, смелости. Но в таком количестве, пожалуй, перебор. Внешние данные Анны можно преподнести гораздо более выгодно и благородно. Все же президент - это лицо страны, а наряды президента и кандидатов в президенты - часть личного бренда.

Красный цвет, который преобладает в гардеробе политика, говорит о желании быть в центре внимания. Фото: кадр видео

Александр ЛУКАШЕНКО

Действующий президент и снова кандидат в президенты в политике 26 лет и знает, как соответствовать случаю. Стиль Александра Лукашенко, по мнению стилиста, подходит его статусу, возрасту, комплекции.

Действующий президент не экспериментирует со стилем: классические образы Александра Лукашенко подчеркнуто сдержанны и строги. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Классические неброские костюмы стального, графитового, темно-синего оттенка «дипломат» в сочетании с белой сорочкой и спокойного цвета галстуком (в крайнем случае - акцентным бордовым) несут ощущение серьезности, строгости, стабильности, рассудительности, - говорит стилист Мария Тишкевич. - Собственно, именно таких качеств и ждут от управляющего страной ее жители. Обратите внимание на недавнее фото из военной части - отсутствие галстука и расстегнутый ворот сорочки как бы говорят: «Я приехал не как начальник, а как друг, хоть и с официальным визитом». На досуге же мы часто видим Александра Григорьевича в спортивном образе с национальными нотами в виде зеленого, красного и надписью Belarus.

На неформальных мероприятиях Лукашенко отдает предпочтение спортивному стилю. Фото: Пул Первого

Светлана ТИХАНОВСКАЯ

Самый неопытный политик из всех кандидатов в президенты, но над стилем Светлана Тихановская работает плодотворно. За короткое время предвыборной кампании кандидат уже успела закрепить за собой фирменный цвет - белый.

Еще недавно Светлана Тихановская выбирала более скромные и женственные наряды… Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Пожалуй, Светлана - самый обсуждаемый кандидат в президенты Беларуси. Домохозяйка и мать, которая продолжила дело своего мужа после его заключения под стражу. Женщина, вокруг которой объединились штабы сильнейших альтернативных кандидатов, не допущенных до выборов: Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Все происходящее в жизни Светланы отобразилось и на ее стиле. Фотографии до предвыборной гонки показывают нам скромную женщину, не слишком заинтересованную в остромодных образах. Но с каждым этапом кампании, с каждым новым интервью уверенность Светланы заметно возрастает и формируется стиль, говорящий сам за себя, - говорит стилист. - Строгий и в то же время стильный темно-синий комбинезон в день регистрации в кандидаты заявляет о твердости намерений. От принта в мелкий цветочек на первых интервью, заявляющего о женственности, Светлана во время объединения трех штабов переходит к белой блузе, напоминающей вышиванку и говорящей: «Я - из народа и с народом». Белый цвет уже стал визитной карточкой Светланы: здесь отличное попадание в имя, в название страны и в само значение цвета как символа честности и чистоты. Уход к расслабленным по крою блузам и маскулинным костюмам свидетельствует о желании заявить внешне о своей силе. Идеальным является образ из последней фотосъемки с фотографами, где работала стилист Регина Полейчук: никаких украшений или яркого макияжа, лаконичность линий, актуальность кроя, четкость своей позиции и в то же время голливудская волна прически. Стиль Тихановской напоминает стиль Марлен Дитрих: сочетание хрупкости и решительности женщины в вещах будто с мужского плеча. Отличное попадание в образ!

…но за несколько недель заметно изменила свой стиль: теперь она выбирает маскулинные костюмы, говорящие о решительности кандидата в президенты. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергей ЧЕРЕЧЕНЬ

Стилист Мария Тишкевич считает, что кандидат в президенты Сергей Черечень в своих образах лишь примерят на себя роль политика:

Сергей Черечень предпочитает расслабленный неформальный casual-стиль, а недавно пришел в ЦИК в модном спортивном костюме. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сергей Черечень выбирает классический костюм без галстука для теледебатов, стильный приталенный клетчатый пиджак плюс галстук для агитационного плаката, расслабленный неформальный casual - джинсы, футболки, трикотажные блейзеры, кеды - для интервью и в повседневной жизни. Типичный набор вещей для мужчины его возраста. Кого-то может восхитить такая непосредственность в стиле, кого-то - насторожить: есть ощущение, что Сергей лишь примеряет на себя роль политика, - говорит Мария.