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Эксперт о стиле кандидатов: «Наряды Канопацкой устарели, Тихановская выбирает маскулинные костюмы, а Черечень лишь примеряет образ политика»

Внешний вид политика - это не только визитная карточка, но и демонстрация его намерений и целей. Обсудили стиль кандидатов в президенты Беларуси 2020 года со столичным стилистом Марией Тишкевич
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«Комсомолка» вместе со столичным стилистом Марией Тишкевич обсудили стиль кандидатов в президенты Беларуси. Фото: ЗОРКИЙ Святослав / кадр видео

«Комсомолка» вместе со столичным стилистом Марией Тишкевич обсудили стиль кандидатов в президенты Беларуси. Фото: ЗОРКИЙ Святослав / кадр видео

Ни для кого не секрет, что все мировые политики тщательно следят за своим имиджем. Стоит вспомнить, как английская чопорность чуть не стоила Маргарет Тэтчер и ее консервативной партии провала на выборах в 1987 году - всему виной желтый жакет замминистра торговли и промышленности, который она любила надевать на телесъемки и в котором выглядела слишком легкомысленно на фоне экономический спада в стране. В итоге Железная Леди запретила надевать яркие вещи членам своего кабинета…

- Сегодня кандидаты в президенты, пожалуй, самые публичные люди в Беларуси: митинги, телеобращения, интервью. Каждый - личность со своим сформировавшимся взглядом на жизнь и политику, каждый - со своим стилем самопрезентации: речью, образом. Влияет ли внешний вид на восприятие человека аудиторией? Безусловно! Насколько справились с этим возможные будущие главы нашего государства? Давайте обсудим, - предлагает стилист Мария Тишкевич.

Андрей ДМИТРИЕВ

- Образы Андрея Дмитриева - это образы молодого динамичного мужчины, который следует модным тенденциям. Обратите внимание на прием broken suit, который он использует: сочетание разных, не костюмных пиджака и брюк в одном ансамбле. А также на то, что пиджаки Дмитриева зачастую - это блейзеры, более неформальные визуально и более интересные по фактуре, чем классический пиджак. В темно-синем костюме, выбранном Дмитрием для официальных выступлений, радует уместная длина рукава, из-под которого по правилам должен выглядывать манжет рубашки. И в целом этот костюм стильный и современный: зауженные брюки и приталенный пиджак создают щеголеватое впечатление.

Молодой политик, идущий в ногу со временем, – такое впечатление производит образ Андрея Дмитриева.

Молодой политик, идущий в ногу со временем, – такое впечатление производит образ Андрея Дмитриева.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Отсутствие галстука и расстегнутая пуговка ворота сорочки опять же добавляют расслабленности образу и как бы говорят: «Я не строгий, я с вами». Но больше всего интересна фишка в виде подвернутых рукавов сорочки при встречах без галстука. Возможно, этот прием словно намекает: «Да, я в строгой сорочке, я политик, но готов работать для вас закатав рукава!» - считает наш эксперт.

Подвернутые рукава сорочки во время встреч «без галстуков» будто сообщают, что Дмитриев готов работать засучив рукава.

Подвернутые рукава сорочки во время встреч «без галстуков» будто сообщают, что Дмитриев готов работать засучив рукава.

Анна КАНОПАЦКАЯ

Что касается стиля кандидата в президенты Анны Канопацкой, то он, прежде всего, говорит об уверенности в себе, считает стилист.

Облегающий трикотаж, который так любит Анна Канопацкая, говорит о ней как об уверенной в себе женщине, но, на взгляд стилиста, слишком легкомысленен для политика такого уровня.

Облегающий трикотаж, который так любит Анна Канопацкая, говорит о ней как об уверенной в себе женщине, но, на взгляд стилиста, слишком легкомысленен для политика такого уровня.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Любовь к облегающему трикотажу, крупным принтам, мини и красному цвету в гардеробе однозначно выдают в Анне крайне уверенную в себе женщину: не каждая дама ее возраста и статуса позволит себе надеть такие наряды. Образ довольно спорный и, к сожалению, во многом неактуальный: длина, крой, посадка вещей давно морально устарели, - считает наш эксперт. - Возможно, Анна Анатольевна слишком занята мыслями о благополучии своей страны и ей нет дела до своего внешнего вида. Но красные платья, ставшие визитной карточкой кандидата в президенты, говорят об обратном: Канопацкой хочется выделяться, быть яркой, ведь красный - цвет силы, агрессии, смелости. Но в таком количестве, пожалуй, перебор. Внешние данные Анны можно преподнести гораздо более выгодно и благородно. Все же президент - это лицо страны, а наряды президента и кандидатов в президенты - часть личного бренда.

Красный цвет, который преобладает в гардеробе политика, говорит о желании быть в центре внимания. Фото: кадр видео

Красный цвет, который преобладает в гардеробе политика, говорит о желании быть в центре внимания. Фото: кадр видео

Александр ЛУКАШЕНКО

Действующий президент и снова кандидат в президенты в политике 26 лет и знает, как соответствовать случаю. Стиль Александра Лукашенко, по мнению стилиста, подходит его статусу, возрасту, комплекции.

Действующий президент не экспериментирует со стилем: классические образы Александра Лукашенко подчеркнуто сдержанны и строги.

Действующий президент не экспериментирует со стилем: классические образы Александра Лукашенко подчеркнуто сдержанны и строги.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Классические неброские костюмы стального, графитового, темно-синего оттенка «дипломат» в сочетании с белой сорочкой и спокойного цвета галстуком (в крайнем случае - акцентным бордовым) несут ощущение серьезности, строгости, стабильности, рассудительности, - говорит стилист Мария Тишкевич. - Собственно, именно таких качеств и ждут от управляющего страной ее жители. Обратите внимание на недавнее фото из военной части - отсутствие галстука и расстегнутый ворот сорочки как бы говорят: «Я приехал не как начальник, а как друг, хоть и с официальным визитом». На досуге же мы часто видим Александра Григорьевича в спортивном образе с национальными нотами в виде зеленого, красного и надписью Belarus.

На неформальных мероприятиях Лукашенко отдает предпочтение спортивному стилю. Фото: Пул Первого

На неформальных мероприятиях Лукашенко отдает предпочтение спортивному стилю. Фото: Пул Первого

Светлана ТИХАНОВСКАЯ

Самый неопытный политик из всех кандидатов в президенты, но над стилем Светлана Тихановская работает плодотворно. За короткое время предвыборной кампании кандидат уже успела закрепить за собой фирменный цвет - белый.

Еще недавно Светлана Тихановская выбирала более скромные и женственные наряды…

Еще недавно Светлана Тихановская выбирала более скромные и женственные наряды…

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Пожалуй, Светлана - самый обсуждаемый кандидат в президенты Беларуси. Домохозяйка и мать, которая продолжила дело своего мужа после его заключения под стражу. Женщина, вокруг которой объединились штабы сильнейших альтернативных кандидатов, не допущенных до выборов: Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Все происходящее в жизни Светланы отобразилось и на ее стиле. Фотографии до предвыборной гонки показывают нам скромную женщину, не слишком заинтересованную в остромодных образах. Но с каждым этапом кампании, с каждым новым интервью уверенность Светланы заметно возрастает и формируется стиль, говорящий сам за себя, - говорит стилист. - Строгий и в то же время стильный темно-синий комбинезон в день регистрации в кандидаты заявляет о твердости намерений. От принта в мелкий цветочек на первых интервью, заявляющего о женственности, Светлана во время объединения трех штабов переходит к белой блузе, напоминающей вышиванку и говорящей: «Я - из народа и с народом». Белый цвет уже стал визитной карточкой Светланы: здесь отличное попадание в имя, в название страны и в само значение цвета как символа честности и чистоты. Уход к расслабленным по крою блузам и маскулинным костюмам свидетельствует о желании заявить внешне о своей силе. Идеальным является образ из последней фотосъемки с фотографами, где работала стилист Регина Полейчук: никаких украшений или яркого макияжа, лаконичность линий, актуальность кроя, четкость своей позиции и в то же время голливудская волна прически. Стиль Тихановской напоминает стиль Марлен Дитрих: сочетание хрупкости и решительности женщины в вещах будто с мужского плеча. Отличное попадание в образ!

…но за несколько недель заметно изменила свой стиль: теперь она выбирает маскулинные костюмы, говорящие о решительности кандидата в президенты.

…но за несколько недель заметно изменила свой стиль: теперь она выбирает маскулинные костюмы, говорящие о решительности кандидата в президенты.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергей ЧЕРЕЧЕНЬ

Стилист Мария Тишкевич считает, что кандидат в президенты Сергей Черечень в своих образах лишь примерят на себя роль политика:

Сергей Черечень предпочитает расслабленный неформальный casual-стиль, а недавно пришел в ЦИК в модном спортивном костюме.

Сергей Черечень предпочитает расслабленный неформальный casual-стиль, а недавно пришел в ЦИК в модном спортивном костюме.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сергей Черечень выбирает классический костюм без галстука для теледебатов, стильный приталенный клетчатый пиджак плюс галстук для агитационного плаката, расслабленный неформальный casual - джинсы, футболки, трикотажные блейзеры, кеды - для интервью и в повседневной жизни. Типичный набор вещей для мужчины его возраста. Кого-то может восхитить такая непосредственность в стиле, кого-то - насторожить: есть ощущение, что Сергей лишь примеряет на себя роль политика, - говорит Мария.

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