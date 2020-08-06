«Будем восстанавливать до первоначального вида»: в Ушачском районе за 27 рублей продали усадьбу Гребницких

Усадьбу Гребницких в Ушачском районе продали за 27 рублей. Фото: Андрей Дмитриев, orda.of.by.

В агрогородке Ореховно Ушачского района продали с аукциона усадьбу Гребницких (Грабницких). Далеко не с первой попытки - как рассказали в отделе экономики райисполкома, прошло не менее семи аукционов. Усадьба ушла за одну базовую величину - 27 рублей. Приобрело ее частное предприятие «Озеры-Агро».

Усадьба в Ореховно - памятник архитектуры, построена она в стиле позднего классицизма. Несколько лет назад один из выпусков «Падарожжаў дылетанта» усадьбе Гребницких посвятил Юрий Жигамонт.

- Раней Грабніцкія пісаліся Дактаровічамі, потым Антон Дактаровіч атрымаў на Шуміліншчыне маентак Грабніцы, ад гэтага маентка пачалі пісацца Грабніцкія, - рассказывал Жигамонт о происхождении фамилии владельцев имения.

Владельцы усадьбы оставили ее после 1917 года. Фото: Андрей Дыбовский, orda.of.by.

Усадьбу в Ореховно построил Николай Гребницкий в середине восемнадцатого века. Она стоит на берегу озера, а вокруг раньше был разбит парк со скульптурами и солнечными часами, от которого сейчас остались лишь несколько лиственниц и липовые аллеи. В усадьбе были комнаты с дубовыми паркетными полами. Гребницкие собрали неплохую библиотеку. Рассказывают, что в усадьбе была специальная темная комната, куда все обитатели собирались во время грозы - зажигали «грамнічныя» свечи и молились, чтобы стихия обошла дом стороной.

Среди владельцев усадьбы были и весьма интересные личности. Например, юнкер уланского полка Атан Гребницкий, который родился и вырос в Ореховно. За вольнодумство и поддержку освободительного движения крымских татар поплатился военной карьерой - его разжаловали до рядового и на несколько лет заключили в Петропавловскую крепость. Выйдя в отставку, он вернулся на родину и в 1862 - 1863 годах участвовал в освободительном восстании - командовал одним из повстанческих отрядов. Гребницкий попал в плен, был снова осужден и умер по дороге в Сибирь.

Новые владельцы предполагают восстановить усадьбу до первоначального вида. Фото: Михаил Дирко,orda.of.by.

Гребницкие построили в Ореховно церковь. Вначале она была униатской, потом - православной. В имении Гребницких работала полотняная фабрика, паровая мельница, пивоварня, кузница и конезавод.

Гребницкие бежали из усадьбы в 1917 году, дом и хозпостройки разграбили. В церкви в советское время был колхозный склад ядохимикатов, в самой усадьбе в годы войны был партизанский госпиталь, потом ее переоборудовали под школу. Новую школу в Ореховно построили в девяностые, с тех пор усадьба пустовала и разрушалась. Несколько лет назад ее планировали отреставрировать и открыть музей ремесел, потом пытались продать с аукциона. Желающих купить усадьбу не находилось, и ее стали выставлять на торги за одну базовую величину. Но и за базовую продали не с первого раза.

Усадьба Гребницких - памятник архитектуры. Фото: Михаил Дирко, orda.of.by.

Покупатели - частное предприятие «Озеры-Агро» - настроены серьезно:

- Мы планируем восстановить усадьбу до первоначального вида, займемся парком, - рассказала директор предприятия Наталья Носкова. - Здесь много аспектов: и история, и религия, и этнография. Хочется, чтобы люди приезжали сюда, могли прикоснуться к истории края. Сейчас интерес к этому возрождается. Конечно, начнем реставрацию самой усадьбы, будет создаваться инфраструктура - людям ведь нужно где-то остановиться, перекусить. Но сначала следует провести экспертизу, все просчитать: сколько денег потребуется, какие материалы нужны. Надеюсь, наша идея привлечет меценатов или просто людей, которые хотят что-то сделать для восстановления белорусского культурного наследия.