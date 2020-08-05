Проходные баллы на стоматологический факультет выросли, а конкурс у айтишников - 8 человек на место

Прием документов на бюджет закончился, сейчас вузы принимают документы на платное Фото: Святослав ЗОРКИЙ

31 июля белорусские вузы закончили прием документов на бюджет. Большая часть тех, кто будет учиться бесплатно, уже увидели себя в списках зачисленных, вузы называют предварительные проходные баллы, а некоторые еще объявляют допнабор на свободные места.

В БГУ больше 70 % абитуриентов пришли с баллами выше 300 (в прошлом году их было чуть меньше). Среди ребят, которые хотят учиться в БГУ, 101 стобалльник (в 2019-м - 86). Самые высокие баллы в главном вузе страны традиционно на факультете международных отношений. Чтобы бесплатно учиться на международном праве, надо было набрать не меньше 386 баллов из 400. Это значит, что даже если абитуриент окончил школу со средним баллом в аттестате 10, то на каждом из трех ЦТ он должен был получить минимум 95 баллов. На специальности «Международные отношения» проходной балл - 382. В прошлом году проходные на этих специальностях были ниже на 1 - 3 балла.

Баллы в медуниверситет выше, чем в прошлом году

В БГМУ сложнее всего было поступить на стоматологический факультет. Будущим стоматологам надо было набрать 381 балл (в прошлом году 370). Для тех, кто поступал по целевому (а значит, готов отработать 5 лет после обучения), проходные баллы составили от 342 до 358 (в зависимости от области, из которой привезли целевое направление). На фармацевтическом факультете проходной балл составил 369 (в прошлом году 364), на лечфаке - 368 (в прошлом году 358), на педиатрическом - 340 (в прошлом году 333), на медико-профилактическом - 309. Курсантам военно-медицинского факультета было достаточно 303 баллов.

В БГУИР самая популярная специальность - «Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)». Конкурс на одно бюджетное место составил почти 8 человек: при плане приема 15 человек заявления подали 116 абитуриентов. Проходные баллы на бюджет в вузе обещают озвучить 6 августа.

- Одна из особенностей этого года – то, что документы подали две абитуриентки с 396 и 394 баллами, - рассказали в пресс-службе вуза. - В прошлом году таких высоких баллов не было.

В МГЛУ самый высокий балл на бюджет - 382 (пока что предварительный) - на переводческий факультет по специальности «Английский язык и второй иностранный язык со специализацией: художественный перевод, специальный перевод, синхронный перевод».

Максимальный балл у абитуриентов БНТУ - 388. Пользуются популярностью специальности «Маркетинг», «Архитектура», «Программное обеспечение информационных технологий», «Экономика и организация производства (приборостроение)», «Автосервис».

ДЕНЕЖКИ

Будут вузы, где год учебы стоит дороже 4000 рублей

Вузы продолжают прием документов на платное обучение. И некоторые университеты уже заявили о повышении цен. Обучение на 1 курсе в БГУ в зависимости от специальности обойдется в сумму от 2,9 до 4,6 тысячи рублей. Самые дорогие специальности - «Правоведение», «Экономическое право» и «Международное право». Самые бюджетные - традиционно социальная работа, русская и белорусская филология.

Стоимость обучения изменилась и в медицинском университете. В среднем в БГМУ учиться дороже стало на 300 - 400 рублей. Дороже всего обучение на стоматологическом факультете - 4004 рубля. На лечебном, педиатрическом и фармацевтическом факультетах год обучения стоит 3424 рубля. Дешевле всего обойдется обучение на медико-профилактическом факультете - 3142 рубля.