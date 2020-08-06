Коронавирус в Беларуси, последние новости на 6 августа 2020 года: тексты на антитела для всех и неприятная новость для тех, кто собирается в Украину

COVID-19 подтвержден более чем у 18,7 миллионов человек по всему миру Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Ситуация в Беларуси

По официальным данным Министерства здравоохранения, в Беларуси выявлено 68 376 случаев COVID-19 (+126 за сутки). Выздоровели 63 163 белоруса (+262 за сутки), а скончались – 577 человек за все время. В ведомстве отметили, что умершие имели не только коронавирус, но и ряд хронических заболеваний.

За период с начала вспышки в Беларуси проведено 1 334 868 тестов.

Ситуация в мире

COVID-19 подтвержден более чем у 18,7 миллионов человек по всему миру. По информации ресурса worldometers.info, с недугом справились 11,9 миллионов человек, а умерли – более 705 тысяч.

Украина по-прежнему остается в списке стран, при возвращении из которых нужно соблюдать 14-дневнюю самоизоляцию

Минздрав Беларуси обновил перечень стран, по прибытию из которых не требуется 2-недельная самоизоляция. На 4 августа в этот список входят:

- Азербайджанская республика;

- Монголия;

- Объединенная Республика Танзания;

- Республика Островов Фиджи;

- Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка.

Многие белорусы ожидали, что из этого списка будет исключена Украина, но пока этого не произошло. Напомним, недавно Минздрав Украины обновил список государств, по прибытии из которых не требуются ни тесты на коронавирус, ни обязательная самоизоляция. Беларусь вошла в так называемую «зеленую зону».

В Минске 53 водителя скорой пожаловались на то, что им не выплатили положенную «коронавирусную» надбавку в 1000 рублей

Доплаты за условия работы, связанные с COVID-19, полагаются докторам, медсестрам и другим работникам здравоохранения, к которым относятся и водители скорой помощи. Согласно президентскому указу №131, последним установлен размер ежемесячной надбавки – 1000 рублей.

Однако водители 6-ой подстанции скорой помощи Минска эту надбавку не получили. Они обратились в комитет по здравоохранению Мингорисполкома, где получили ответ: право на положенные доплаты у них есть. Затем написали коллективное заявление руководству своего предприятия «Минсксанавтотранс» - организации, у которой арендует машины столичная скорая помощь. В обращении они попросили выплатить положенную ежемесячную надбавку в размере 1000 рублей, иначе придется обратиться в суд. Но в тот же день, когда к директору попали бумаги, с инициатором письма решили не продлевать контракт. До этого 27-летний Владимир Сироткин проработал в организации четыре года. Подробнее о том, как развивались события, читайте здесь.

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