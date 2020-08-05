Митинг Тихановской и праздник в честь Дня железнодорожных войск пройдут 6 августа в одном месте и в одно время

Досрочное голосование в самом разгаре, кандидаты продолжают агитацию Фото: Павел МАРТИНЧИК

6 августа в Минске в парке Дружбы народов запланировано проведение агитационного митинга Светланы Тихановской. Предыдущий ее пикет в этом месте состоялся 30 июля, его посетило, по разным оценкам, от 18 до 63 тысяч человек.

6 августа команда Тихановской планировала провести похожее мероприятие, но после того, как объявила об этом, выяснилось неожиданное: администрация Советского района именно в этот день и именно в этом месте с 17.00 до 21.30 проводит праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожных войск. Несмотря на отсутствие в Беларуси железнодорожных войск, празднование будет масштабным.

Как пишет БелТА, намечен концерт Академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил и звезд белорусской эстрады, также выступят военнослужащие роты почетного караула и специалисты кинологического центра Вооруженных сил со служебными собаками. Будет развернута выставка специальной техники транспортных войск. Также стало известно, что администрация Советского района столицы приняла решение: праздничные мероприятия и концерты в парке Дружбы народов будут проводить каждый вечер с 3 по 8 августа. Хотя эта площадка была выделена властями как раз под проведение пикетов.

4 августа доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова подала в Центризбирком и Мингорисполком жалобу на решение города проводить на площадках, выделенных для предвыборной агитации кандидата в президенты, концерты и праздничные городские мероприятия. В этой жалобе за подписью Светланы Тихановской, в частности, отмечается, что решение администрации Советского района о проведении 6 августа в парке Дружбы народов праздничного мероприятия нарушает Избирательный кодекс.

«Комсомолка» связалась с членом штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Анной Красулиной с вопросом, есть ли ответ ЦИК на жалобу и состоится ли запланированный 6 августа пикет.

- Пока (разговор состоялся в первой половине дня 5 августа. - Авт.) мы не получили никакой обратной связи на нашу жалобу. Планы у нас те же, которые и были: мы собираемся проводить предвыборный пикет, который по закону нам положен. Собираемся проводить его 6 августа в том месте и в то время, которые были изначально заявлены. Пока, на данный момент, позиция такая, - подчеркнула Анна Красулина.

Почему в парке Дружбе народов совпали два мероприятия? В ЦИК ответили, что этот вопрос находится вне их компетенции и посоветовали обратиться в Мингорисполком.

КСТАТИ

8 августа состоится «Хип-хоп-салют»

Масштабный праздник в Минске запланирован и на субботу, 8 августа: на площадке у Дворца спорта пройдет большой «Хип-хоп-салют». Обещают, что на сцене появятся американские рэперы Tyga и Saint Jhn, армяне Джаро и Ханза, отечественные исполнители - молодой гомельский исполнитель Мэвл и дуэт «Немига», работающий в стиле электропоп. Хедлайнерами вечеринки (искушенная публика 90-х и 2000-х их, конечно, помнит) должны стать российские группа «Кар-Мэн» и «Отпетые мошенники».

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