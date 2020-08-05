На президентских выборах в Беларуси впервые не будет наблюдателей из России

Из международных наблюдателей будет только миссия СНГ в количестве 174 человек и 45 представителей дипломатического корпуса Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусский ЦИК принял решение не приглашать на президентские выборы наблюдателей из ЦИК стран мира. Причина, как сообщает информагентство Sputnik, связана с соображениями эпидемиологической безопасности.

- Мы не приглашали ни один ЦИК ни из одной страны. Это было связано с тем, что мы не можем обеспечить своим коллегам безопасность в условиях пандемии коронавируса, - пояснила Лидия Ермошина. - Создать специальные условия с дистанцированием, с отдельными машинами и на каждую делегацию, ведь они же (наблюдатели. - Авт.) ездят все в одном автобусе, с расселением, мы просто не можем.

Обычно за выборами в Беларуси наблюдают сразу несколько групп международных наблюдателей: от СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. В этом году из-за пандемии коронавируса в Беларусь наблюдатели из Европы и из ШОС не приедут. Более того, впервые не будет и наблюдателей из России.

- ЦИК РФ не считает возможным направить в Беларусь своих представителей и в составе наблюдательной миссии СНГ, принимая во внимание, мягко говоря, весьма специфическое отношение руководства Беларуси к коронавирусной пандемии, - сказала глава российского ЦИК Элла Памфилова, ее слова приводит ТАСС.

Таким образом, из международных наблюдателей будет только миссия СНГ в количестве 174 человек и 45 представителей дипломатического корпуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

4,98% - именно столько избирателей пришли на участки в первый день досрочного голосования на выборах президента. Мы тоже сходили на несколько избирательных участков, посмотрели, какая атмосфера на избирательных участках, кто наблюдает и кто голосует (вот здесь про это)

4 августа 2020 года Александр Лукашенко обратился послания к белорусскому народу и Национальному собранию. Мы выбрали самые яркие и важные цитаты (далее - здесь)