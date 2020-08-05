«Поссорилась с мужем и уехала к матери»: борисовчанка без прав и с 3,52 промилле алкоголя везла троих детей

Жительница Борисова передала ключи от машины сотруднику ГАИ. Фото: стоп-кадр

В Борисовское РУВД 3 августа вечером поступил звонок от бдительного гражданина. Стражам порядка он сообщил, что по городу едет автомобиль «Рено Меган», водитель которого может быть пьян.

Сотрудники ГАИ остановили водителя. Оказалось, что за рулем авто находилась нетрезвая 34-летняя местная жительница. В ее организме нашли 3,52 промилле алкоголя. В машине находилось трое детей: 11-летняя и 4-летняя девочки сидели в автокреслах и были пристегнуты ремнем безопасности, а вот 5-месячный малыш был на руках у старшей сестры. Как узнала «Комсомолка», женщина поссорилась с мужем и везла детей к матери. Она не доехала 30 километров.

МВД опубликовало видео, как инспектор ДПС остановил машину и попросил у женщины документы. Мать, сидящая за рулем авто, держит в руке сигарету. Подумав, она отдает инспектору ключи.

- А документы имеются? - спрашивает сотрудник ГАИ женщину. - Лишена? Не имеете водительского удостоверения? Детки бояться не будут? Пойдем с нами тогда.

Женщина выходит из авто, и за руль садится сотрудник ГАИ.

- Дети, здравствуйте. Меня не бойтесь, - добродушно и вежливо говорит милиционер. - Пристегивайтесь, пожалуйста.

- Машина была доставлена на штрафстоянку, а затем сотрудники ГАИ отвезли семью домой, - говорит официальный представитель УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев. - Водительского удостоверения у женщины нет: в прошлом году ее лишили прав за вождение в нетрезвом виде.

Женщину привлекли к административной ответственности по ряду статей КоАП. Милиция просит сообщать в дежурную часть ГАИ по телефону 102 о случаях, когда авто управляет нетрезвый водитель.