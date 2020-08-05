«Учет всех, кто выезжает»: на границе России и Беларуси россиянам начали выдавать микропропуска

Усиление контроля на границе России с Беларусью началось почти неделю назад. Фото: Антон ТУМАР.

Усиление контроля на границе России с Беларусью началось почти неделю назад, в начале августа. Дальнобойщики и водители легковушек рассказали «Комсомолке», что теперь российские пограничники каждого, кто пересекает границу, отправляют в небольшой домик, где уточняют цель поездки, вносят в компьютер паспортные данные и номер мобильного телефона.

По словам пограничников, они действуют по постановлению правительства России, согласно которому с 31 июля обязаны фиксировать всех граждан, пересекающих пешком и на автомобильном транспорте белорусско-российскую границу в обе стороны.

Из-за этого возникли большие очереди - застрять на границе можно на пять часов! Многие водители ругаются, спорят, но пограничники лишь отвечают, что действуют согласно инструкции. А все остальные вопросы просят адресовать на Лубянку - там находится здание ФСБ России.

В пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области «Комсомолке» подтвердили, что действительно получили приказ о регистрации данных граждан Беларуси, движущихся в обоих направлениях, но это не означает, что речь идет о «закрытии границы».

- Сначала в базу заносили всех - и белорусов, и россиян, - рассказал «Комсомолке» белорусский дальнобойщик Дмитрий. - Но теперь белорусов пропускают сразу - достаточно показать белорусский паспорт. Правда, в очереди нужно стоять все равно. Вчера, 5 августа, стояло примерно 30 фур. Но это не сильно больше, чем когда этого контроля не было.

«Ждали, чтобы им из белорусского санатория прислали бронь»

Стоят в очередях не только дальнобойщики, но и те, кто пересекает границу на рейсовом автобусе. Именно на таком из Москвы в Минск вчера ночью ехал россиянин Константин.

- Все происходит так: в автобус заходит российский пограничник, у всех россиян спрашивает о цели поездки. Потом все пассажиры выходят и идут в такой вагончик, где показывают документальное подтверждение цели поездки. В нашем автобусе все были с видом на жительство в Беларуси, поэтому проблем ни у кого проблем не было. Но я видел пару легковых автомобилей, пассажиры которых ждали начала рабочего дня - чтобы им из белорусского санатория прислали фотографию документа с печатью о брони. На границе мы провели два часа, из которых час просто стояли. После нас приехали еще несколько автобусов, и тоже все полные. Их пассажиры наверняка стояли на границе еще дольше. Все происходит очень медленно, на всю границу - всего четыре компьютера. Все данные они вбивают в базу, которая, на мой взгляд, выглядит как простая табличка в Екселе. А еще я читал о каких-то микропропусках, которые некоторым выдают. Я спросил отдельно, положена ли мне какая-нибудь бумага, но сказали, что ничего не нужно. А еще с нами ехали два гражданина Казахстана - на работу в Варшаву. Билетов из Минска в Варшаву у них не было, но были договоры найма с поляками. Им еще при посадке в Москве сотрудники транспортной компании сказали, что, скорее всего, на границе их высадят. Но они рискнули и поехали. И успешно прошли границу. А еще сотрудники транспортной компании сказали, что многое зависит от смены: некоторые лютуют, другие могут закрыть глаза и пропустить.

Россияне, помимо занесения их данных в базу, получают также микропропуск - маленькую бумажку, размером полтора на полтора сантиметра, с надписью «пропуск» и росписью пограничника.

- Это форма контроля, которая позволяет отличить тех, кто уже внесен в базу, от тех, кто не внесен. По распоряжению правительства у нас сейчас идет учет данных лиц, которые пересекают границу на выезд из России. Эти бумажки необходимы для упорядочения процесса. Людей, которые едут на территорию Беларуси, останавливают примерно за километр до границы, чтобы не создавать очередей и суматохи, и потом им еще нужно целый километр проехать до линии границы, где их еще раз проверяют. Они отдают этот талончик наряду, который стоит там, те видят, что все в порядке, люди внесены в базу данных, и они едут дальше, - цитирует представителя ФСБ смоленский портал smolnarod.ru.

Усиление контроля на границе некоторые связывают с задержанием под Минском группы наемников из так называемой ЧВК Вагнера. Однако официальной информации о связи усиления границы с поимкой российских наемников до сих пор нет.

ВОПРОСЫ В ТЕМУ

А кого вообще сейчас пускают через российско-белорусскую границу?

Пускают далеко не всех. Из Беларуси в Россию пропускают дипломатов и граждан Беларуси, у которых есть документальное подтверждение оснований для въезда - на работу, к близким родственникам, на лечение, похороны и так далее (полный перечень категорий есть на сайте погранслужбы ФСБ России). Выезжать из России можно дипломатам, дальнобойщикам, тем, кто едет на похороны близкого родственника, россиянам, живущим в ДНР и ЛНР, тем, кто едет на лечение, ухаживать за больным родственником, работать и так далее. Кстати, в интернете паблики, посвященные пересечению российско-белорусской границы, завалены объявлениями с предложением помощи в пересечении границы. Например, оформление трудового договора с белорусской компанией оценивают в 2500 российских рублей (примерно 80 белорусских рублей).

Новые правила действуют только в «Красной Горке»?

Интересно, что усиление контроля коснулось только «главных автомобильных ворот» - пропускного пункта «Красная Горка» на трассе Минск - Москва. Водители рассказывают, что на других пунктах пропуска границу можно пересечь без проблем.