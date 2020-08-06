Андрей Дмитриев встретился с избирателями в Бресте: «Если мы просто вывалим на площадь, могут быть провокации»

Андрей Дмитриев провел встречу с избирателями в Бресте. Фото: Оксана БРОВАЧ

– А, у вас нет света, да? Ну это нормально. В Лепеле чинили трубы, в Полоцке асфальтировали площадку, еще в каком-то городе, уже не вспомню, делали ямочный ремонт. В каждом городе у власти есть свое лицо. Это хорошо, - философски отметил кандидат, когда ожидавшие его возле ДК люди сообщили, что в зал их не пускают, потому что там не работает освещение.

Встреча с кандидатом в президенты Андреем Дмитриевым в Бресте была назначена на 19 часов 5 августа в актовом зале ДК профсоюзов. Однако зал был закрыт на замок - сказали, нет света. Дмитриев не растерялся, предложил пообщаться на свежем воздухе на площадке около ДК. Вокруг кандидата собралось около 30 человек.

Кандидат общался с людьми на улице - в ДК, сказали, нет света. Фото: Оксана БРОВАЧ

– С милицией у вас были где-нибудь проблемы? - поинтересовались люди, когда Андрей Дмитриев рассказывал о своих гастролях по стране.

– С милицией у нас все нормально, у нас роман только с коммунальными службами, - рассмеялся он в ответ.

Речь кандидата заняла минут 10. И еще почти два с половиной часа Андрей Дмитриев отвечал на вопросы.

Интерес к странному собранию проявляли и прохожие. Некоторые останавливались и слушали, о чем говорит кандидат, брали листовки, некоторые проезжали мимо. Примкнул к толпе и какой-то мужчина, на вид слегка нетрезвый. Он с очень заинтересованным видом наблюдал за тем, как Андрей Дмитриев размахивает руками, что-то рассказывая, и все время порывался вступить в диалог. Кандидат был к нему внимателен:

– У вас тоже есть право на вопрос. Но давайте только один, - обратился он к слушателю.

Тот сосредоточился и выпалил:

– Сколько вам лет?

– 39, - ответил Дмитриев.

– А дети есть?

– Трое сыновей.

– Ничего себе! - деловито подметил мужчина.

Позже его аккуратно отвел в сторону член команды Дмитриева.

У Дмитриева спрашивали про риски и планы на день после выборов. Фото: Оксана БРОВАЧ

Немногочисленную публику интересовали и более глобальные вещи: какими будущий президент видит отношения с Россией, а что будет с пенсиями, образованием, медициной...

– Вы думаете, возможен второй тур?

– Мы должны решить: если мы верим, что 9-го (августа - Ред.) мы можем изменить страну, значит, правильно требовать второй тур. Это будет честно. Если мы не верим, то все не имеет значения. Я верю. Я считаю, у нас есть шанс, что страна изменится. И мы должны сделать все, чтобы в стране появился новый президент.

«ОТ БОЕВИКОВ НАС СПАСАЮТ ТУРНИКЕТАМИ»

Люди много обсуждали с Дмитриевым процесс выборов. Досрочное голосование уже началось, и некоторые из присутствующих оказались членами избирательных комиссий или наблюдателями на выборах. Они спросили, как могут проконтролировать происходящее на избирательных участках и как могут противостоять фальсификациям.

– Есть такая процедура, очень важная. Когда протокол заполнен, комиссия должна собраться и за него проголосовать. Участковая комиссия является коллегиальным органом. Если большинство членов комиссии голосует против принятия протокола, потому что они не могут отвечать за цифры, которые там написаны, то выборы на этом участке становятся недействительными. Голосуйте против, если вы не отвечаете за цифры, - советовал Андрей Дмитриев.

Послушать Дмитриева пришло около 30 человек. Фото: Оксана БРОВАЧ

Высказался он и на другую горячую тему - по поводу шторок на кабинках для тайного голосования.

– Я считаю, что это крутая идея! Пускай они видят, как мы фотографируем наши бюллетени, чтобы они точно знали, что мы проголосовали не за Лукашенко, а за нового президента. Мы политические вуайеристы, что мы можем с этим сделать? - иронизирует кандидат.

Небольшая дискуссия развязалась по поводу того, что делать 10 августа. Андрей Дмитриев сказал, что у него есть план, но он его пока озвучивать не будет.

– До сих пор, к сожалению, нет единого ответа от трех альтернативных кандидатов. Я считаю, что если будут пять разных планов - это будет катастрофа. Я помню 2010 год, где главной проблемой стало то, что у каждого кандидата был какой-то свой план. Я считаю, что должен быть один план, и он должен быть мирным. Я против прямого столкновения, скажу честно. Я считаю, что если мы просто вывалим на площадь, где нас будут ждать вооруженные ребята, а у нас, я напомню вам, и это сейчас я не шучу, 170 боевиков и снайперов по стране рассосались... Это могут быть такие провокации или такое столкновение, которое не приведет к честным выборам, смене президента, а наоборот заморозит ситуацию, сделает ее в разы хуже, чем она есть сегодня. Нам надо придумать другие способы показать, насколько нас много, и у меня есть пару идей, - так обозначил свою позицию кандидат.

Кандидату задавали острые вопросы. Фото: Оксана БРОВАЧ

Люди не боялись задавать Андрею Дмитриеву острые вопросы. Он на них старался отвечать развернуто и прямо. Самые горячие темы - боевики из ЧВК Вагнера и объединение со штабом Тихановской.

– Вы сказали про 170 боевиков. Можете ответить да или нет: вы верите в это? – поступил еще один серьезный вопрос кандидату.

– Мы можем над этим посмеяться и сказать, что это все шутки или политическая клоунада. Но если это так, то, ребята, у нас так все плохо с безопасностью, что мы даже себе этого представить не можем. Я решил для себя просто: хорошо, раз вы говорите мне об этом серьезно, я буду к этому относиться серьезно, и требую у власти относиться к этому серьезно. Пока что я вижу только одно: нас от боевиков спасают турникетами.

«СВЕТЛАНЕ Я ПРОСТО НЕ БУДУ МЕШАТЬ»

Про объединение с Тихановской или снятие в ее пользу Дмитриев уже много раз говорил. В Бресте этот вопрос прозвучал снова. Кандидату пришлось ответить на него в очередной раз.

– Это тяжелый вопрос. Когда объединились представители незарегистрированных кандидатов (Цепкало и Бабарико - Ред.) с Тихановской, я написал пост, что я их поддерживаю. Сегодня в штабе Тихановской много старой оппозиции. Я думаю, что Светлане пора начать слушать себя, свое сердце, а не советчиков, которых в бюллетене не будет. Если я увижу какой-то адекватный план - я просто не буду мешать. Я поддерживаю все адекватные начинания: белые браслеты - хорошо, «Голос» - я на пикетах говорю, - рассуждает Дмитриев.

Встреча закончилась на закате. Фото: Оксана БРОВАЧ

По его словам, он нацелен на то, чтобы альтернативные кандидаты все вместе набрали больше 50% голосов.

– Если любой из нас снимается, часть его электората либо не приходит на выборы, либо голосует против всех. Это в копилку Лукашенко, - заметил Дмитриев.

Беседу с кандидатом в президенты публика завершила уже на закате. Андрей Дмитриев поблагодарил собравшихся за то, что они пришли, а те одарили его аплодисментами. До конца недели кандидат планирует еще несколько встреч в Брестской, Гомельской и Минской областях.

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