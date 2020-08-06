Анжелика Агурбаш перепела песню про Погоню, которую исполняла 30 лет назад

Анжелика Агурбаш до этого лета не была замечена в оппозиционных настроениях к белорусской власти. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Заслуженная артистка Беларуси Анжелика Агурбаш вспомнила свою давнюю песню на стихи Леонида Прончака и музыку Василия Райнчика, которую впервые исполнила 30 лет назад. Тогда совсем другие ветры дули, а Погоня была официальным государственным гербом с 1991 по 1994 годы. Но и сейчас обновленная композиция из 90-х звучит свежо и мотивирующе.

А до этого, 3 августа Анжелика Агурбаш выложила в соцсетях фото, которым поддержала кандидата в президенты Светлану Тихановскую. На снимке она обернута в бело-красную шаль (или американский флаг – не очень понятно) и вместе с неизвестным мужчиной показывает три символа белорусской объединенной оппозиции.

В своем инстаграм Анжелика Агурбаш поддержала Светлану Тихановскую. Фото: соцсети

Напомним, Александр Лукашенко во время своего недавнего обращения во Дворце Республики эмоционально удивлялся: «Но вы посмотрите на наших творцаў. Вы посмотрите, они ж вчера кланялись, извивались, радовались, пели, плясали. Что с ними случилось буквально за сутки?».

Надо заметить, что Анжелика Агурбаш была обласкана этой властью, участвовала в празднике «Александрия собирает друзей» на малой родине Александра Лукашенко, а также присутствовала на торжественном приеме от имени президента на Дне Независимости в 2005 году. Кроме того, Александр Лукашенко подарил певице участок в Дроздах, на котором она, правда, так и не построила дом. Долгое время он пустовал, после чего, по слухам, был продан.