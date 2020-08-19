Готовимся к новому учебному году не выходя из дома: учебники, учебная литература по всем школьным предметам для любого класса в школе

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В современном мире знать хотя бы один иностранный язык - это не суперкомпетенция, а необходимость. Мы сталкиваемся с ним буквально на каждом шагу: в современных технологиях, в музыке, фильмах, в путешествиях, в учебе, в общении с друзьями. Уровень владения иностранным языком спрашивают еще во время собеседования на работу. Поэтому чем раньше человек начнет изучать его, тем проще ему будет в дальнейшем. Магазины Учитель.by и Читатель.by предлагают огромный выбор учебных пособий и просто художественной литературы на иностранных языках (свыше 80 тысяч позиций)! И это не только наиболее популярные (английский, немецкий, французский), но и китайский, польский, итальянский, арабский, норвежский и многие другие языки.

Учитель.by поздравляет всех школьников и студентов с началом нового учебного года и приглашает всех в увлекательную страну знаний!