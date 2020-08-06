«Фулхэм» выиграл самый дорогой футбольный матч мира

«Фулхэм» называют командой лифтом. Фото: premierleague.com

За право сыграть в элитной Премьер-лиге сражаются 24 команды Чемпионшипа - второй по силе лиге Англии. Попадают туда каждый сезон три клуба. 1 - 2-е места («Лидс» и «Вест Бромвич») - напрямую, а 4 - 6-е - после стыковых матчей друг с другом. И вот в финале этого мини-турнира встретились «Брентфорд» и «Фулхэм».

«Брентфордом» восхищались, как ни одной другой командой Чемпионшипа - скромный по бюджету клуб показывал привлекательный футбол и привлекал потенциальными звездами. К следующему сезону был построен и новый стадион. Болельщики были в предвкушении - их команда не была в элите с 1947 года.

Но в концовке чемпионата «Брентфорд» забуксовал и не попал в Премьер-лигу напрямую, а в финале плей-офф уступил «Фулхэму». Проиграл обидно. Уже в дополнительное время полузащитник Джо Брайен хитрым ударом со штрафного заставил ошибиться вратаря, и судьба матча была предрешена. «Фулхэм» выиграл 2:1. Эта так называемый клуб-лифт - он надолго в Премьер-лиге не задерживается. Но сейчас лондонский клуб ликует.

А приятным бонусом стали 135 млн фунтов. Это тот минимум, который клуб получит за три года. Сюда входят выплаты за продажу телеправ на трансляцию матчей и «парашютные» - деньги, которые получают за вылет из Премьер-лиги. Но если клуб сохранит прописку в Премьер-лиге, то заработает еще больше.

Отметим, что «Ливерпуль» за победу в Лиге чемпионов заработал 115 млн евро. Так что не зря матч за выход в высший английский свет называют самым дорогим в истории футбола.