Из-за выборов в Беларуси запретили работу оружейных магазинов

Из-за президентских выборов в Беларуси запретили работу оружейных магазинов и стрелковых тиров. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Оба минских стрелковых спортинг-клуба не будут работать в основной день голосования президентских выборов и на следующий день, когда станут известны результаты волеизъявления:

«Уважаемые стрелки, информируем вас, что 9 - 10 августа по причине проведения выборов стрельбы не будет», - такое сообщение разослал своим постоянным клиентам минский стрелковый комплекс Sporting Club.

Такое сообщение разослал своим постоянным клиентам минский стрелковый комплекс Sporting Club.

- Мы 9 и 10 августа не работаем, - рассказали «Комсомолке» в спортивно-стрелковом комплексе в «Сябрах» - это на Минском море.

Не будет работать в эти дни и спортинг клуб «Золотой фазан» под Кобрином.

- Это из-за выборов, - пояснила сотрудница клуба.

Также в эти дни не будут работать магазины, в которых продается оружие и боеприпасы. Кстати, все такие магазины в Минске частные. «9 и 10 августа магазин для охотников «Запал» временно не работает», - такое объявление распространил в своих соцсетях еще один минский охотничий магазин. 8, 9 и 10 августа объявили выходными днями и в магазине «Охотник на Калиновского». Также в понедельник не будет работать «Охотник и рыболов» на Пушкина, охотничий магазин «Красный бор», оружейный магазин «Байкал», охотничий салон «Калибр». В охотничьем магазине «Удача» в воскресенье плановый выходной, но в понедельник он также не будет работать.

- Нас попросили не работать, - рассказал «Комсомолке» сотрудник магазина, но не смог рассказать, кто именно попросил. - Так решили. Не будут работать все минские охотничьи магазины, а может, даже все магазины страны.

- Это из-за выборов?

- Ну конечно.

В салоне-магазине «Дальний кордон» рассказали о предписании закрыться на два дня.

- Есть предписание, что в воскресенье и понедельник никто не должен работать.

А еще на 8 августа, то есть буквально накануне основного дня голосования, запланировано открытие сезона охоты на утку - пожалуй, самый массовый вид охоты в Беларуси. Открытие сезона - это практически святой день для любого уважающего себя охотника. А значит, в день выборов в полях и лесах по всей стране будут отдыхать тысячи мужчин с огнестрельным оружием в руках. Для понимания: всего в Беларуси около 50 тысяч охотников (людей, имеющих государственное удостоверение на право охоты и оплачивающих ежегодную государственную пошлину). Среди охотников сейчас ходит слух: открытие сезона охоты могут перенести. Например, по какому-нибудь формальному поводу - типа пожароопасной ситуации в лесах. По этой причине открытие сезона охоты на утку уже несколько раз переносили в прошлые годы.

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