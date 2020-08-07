«Рюмочку уронили»: в Новополоцке женщина припарковалась под окном, а утром увидела разбитое лобовое стекло

Женщина припарковала авто в неположенном месте, и на лобовое стекло из окна прилетела рюмка. Фото: УВД Витебского облисполкома.

Курьезная история произошла с автовладелицей из Новополоцка. Правда, самой женщине не до смеха - причинен серьезный ущерб.

Дама приехала в гости к матери и припарковала автомобиль во дворе, прямо под окнами многоквартирного дома по улице Калинина. Утром вышла из дома и увидела, что лобовое стекло ее авто повреждено, а на машине лежат осколки какого-то стеклянного предмета.

- Около десяти утра женщина обратилась в Новополоцкий ГОВД. Правоохранительные органы выяснили, что повреждения причинены выпавшей из окна дома рюмкой, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Рюмку никто не выбрасывал специально, утверждает хозяин квартиры, из окна которой она прилетела. Просто к 31-летнему мужчине пришли гости, все выпивали, гуляли, кто-то во время произнесения очередного тоста стоял у окна и выронил рюмку из рук.

Замена стекла на автомобиле Skoda Kodiaq обойдется женщине в сумму более 2,5 тысячи рублей. Благо машина застрахована. Привлекут ли к ответственности того, у кого из рук вылетела рюмка, пока неизвестно - милиция проводит проверку, и по ее итогам будет дана правовая оценка его действиям. А вот правовая оценка действиям самой автовладелицы уже дана: ее привлекли к административной ответственности за нарушение правил парковки.

- В отношении женщины составлен протокол, ей вынесено предупреждение,- рассказала Ольга Шкуратова.