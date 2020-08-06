Ставим на спорт: как повысить шансы на выигрыш?

Исход матча зависит от многих факторов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Повысить шансы на победу помогут три принципа: правильное отношение к игре, грамотная игровая дисциплина и постоянная прокачка своих навыков.

Одна голова хорошо, а две - лучше

Исход матча зависит от многих факторов: кто играет в основном составе, травмированы ли лидеры команды, какова статистика забиваемых и пропускаемых мячей и т. д. Умение проанализировать эти сведения дает большие шансы спрогнозировать результат. Конечно, почти каждый игрок уверен в собственных силах. Однако здесь уместна поговорка «одна голова хорошо, а две - лучше». Не ленитесь смотреть прогнозы на спорт: эксперты частенько весьма точно предсказывают исход состязания. Но и слепо верить их мнению не стоит, ведь ошибаются все. Сопоставляйте разные мнения об исходе одного и того же матча и делайте собственные выводы.

Избегайте непосильных сумм

Перед тем как сделать ставку у букмекера, решите, какими деньгами вы готовы рискнуть. Если вы хотите получить от игры удовольствие, а не напряжение - обойдитесь суммой, которая не ударит по вашему бюджету. Этот лимит не стоит превышать несмотря ни на что. Забудьте о том, чтобы ставить на кон банковские вклады или деньги, взятые в долг, - это уже не развлечение, а игорная зависимость. Как отыграться после проигрыша? Есть одно золотое правило: если вы потратили всю сумму, которую могли себе позволить проиграть, ваши ставки на сегодня закончены. Да, это непросто, особенно когда захлестывают эмоции. Но при таком подходе вы теряете концентрацию и продолжаете проигрывать.

Забудьте о фаворитах

Если у вас есть любимая команда или спортсмен - это хорошо, но не стоит делать ставки исключительно на них. Ведь все болельщики склонны, надеясь на лучшее, переоценивать силы фаворитов и недооценивать потенциал противников. Следовательно, игрок оценивает события, которые способны повлиять на исход матча, в пользу своих любимчиков. Поэтому если вы приходите в БК не поболеть за или против, а в охоте за выигрышем - ставьте исходя из реалий, а не из чувства «патриотизма».

Плата за адреналин

Ставки на спорт - это не способ заработать, а развлечение. Сегодня играют для того, чтобы проверить знания и получить удовольствие. Относитесь к этому занятию как к хобби или интеллектуальной игре. Само собой, выиграть на ставках можно - чтобы убедиться в этом, стоит посмотреть статистику матчей на сайте Leon.by. Но нужно быть готовым и к проигрышам, ведь ни одна букмекерская компания не гарантирует успех. При таком отношении к спортивным ставкам каждый игрок сможет получить удовольствие от процесса.

КСТАТИ

Делайте ставки не на все подряд, а только на то, в чем разбираетесь. Чтобы сконцентрироваться на мелочах и проанализировать особенности выбранной лиги, выявить середнячков, аутсайдеров и победителей, нужно действительно любить спорт. Причем вне букмекерской компании. Постоянно прокачивайте свое мастерство, смотрите как можно больше матчей чемпионата, который ведете. Ознакомьтесь с турнирной таблицей, со статистикой последних игр соперников и динамикой их выступлений на протяжении сезона.

Личный опыт

Александр

- Если вы новичок, делайте ставки на топ-матчи или на топ-лиги - английскую, итальянскую, немецкую, испанскую. По ним гораздо проще найти информацию в интернете, разобрать игру команды и изучить статистику. К тому же на такие матчи чаще делаются прогнозы. А еще в них более широкая линия пари, то есть можно поставить не только на победу одной из команд, а выбрать совершенно любое событие - начиная от владения мячом и заканчивая тем, какой игрок забьет гол. Еще один плюс топовых матчей - их трансляцию легко найти в интернете, по ТВ и в онлайн-режиме следить, сыграет ставка или нет.

Важный совет: не заключайте пари только потому, что хочется поставить хоть на что-нибудь - такая стратегия быстро приведет к сливу банка. Я не раз попадал в эту ловушку. Например, в субботу и воскресенье проходит много матчей, есть большой выбор команд, на которые можно поставить и выиграть. А в будни таких событий мало. Но я заглядывал в низшие лиги чемпионатов, где предсказать результат сложно, и делал ставки на непонятный для меня киберспорт. Иногда везло, но лучше не давать азарту овладеть разумом и не заключать пари на то, в чем не разбираешься.

Виктор

- Если вы новичок, то первым делом нужно научиться распоряжаться своим банком - деньгами на балансе букмекерской компании. В своей практике я встречал много случаев, когда человек чуть ли не впервые приходит к букмекеру, сразу же ставит все свои деньги на победу какой-либо команды и в итоге проигрывает все. Моя стратегия заключается в том, что я ставлю не более 5% от своего банка. И тогда моего баланса в букмекерской компании хватает как минимум на 20 неудачных ставок подряд. Хоть я и ставлю небольшие суммы, но зато выхожу хоть на какую-то прибыль, в то время как многие могут за одну ставку срубить куш, но на следующем пари сразу же его проиграть.

Иногда букмекеры предлагают бонусы за количество сделанных ставок. Например, чем больше пари, тем больше тебе начисляется очков. У «БК Леон» на сайте можно копить баллы и обменивать их на деньги или бонусы.

Андрей

- В последнее время развелось много псевдокапперов, которые якобы обладают инсайдерской информацией о договорных матчах. Они обещают раскрутить счет, говорят о железобетонной ставке и сулят золотые горы. Но не стоит им верить, потому что гарантий не бывает: спорт тем и хорош, что он непредсказуем - картина может в любой момент измениться. Ориентируйтесь, что в футболе, хоккее, баскетболе максимальный шанс захода прогноза - это примерно 70%. Иногда кажется: сильная команда играет против аутсайдеров, значит, должна выиграть. Но многое зависит от того, какой состав участников, как игроки настроены, чем мотивированы и т. д. Много нюансов, поэтому ставить наугад не стоит. Лучше заранее изучить бэкграунд матча.

Не стоит делать ставки в надежде заработать состояние. Будут не только взлеты, но и падения. Поэтому если вы несколько раз проиграли, то возьмите паузу и сделайте работу над ошибками.

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