Логотип World of Tanks весом в 65 килограмм изготовили белорусские металлурги

Сам логотип (щит) весит 65 килограммов. Фото: предоставлено организаторами

12 августа всемирно известной онлайн-игре World of Tanks исполняется 10 лет. Подготовку к празднованию этой круглой даты разработчики начали еще весной, но основные торжества развернутся в августе.

К масштабному празднованию решили присоединиться и сотрудники Белорусского металлургического завода. Здесь трудится более 11 тысяч человек, и, как оказалось, многие заводчане давно играют в «Танки» и хотели бы по-своему поздравить свою любимую игру с юбилеем!

- Как ни странно, но на БМЗ работает много игроков World of Tanks. Во время перерывов можно часто услышать, как они делятся своими впечатлениями об игре. Несколько месяцев назад у них появилась идея изготовления необычного подарка для танкистов. После недолгих согласований был предложен финальный эскиз и принято решение воплотить его в жизнь, - отметил пресс-секретарь БМЗ Александр Олесик. - В прошлом году наши коллеги с завода БЕЛАЗ создали уникальный самосвал в танковой ливрее вместе с разработчиками World of Tanks. Мы решили, что было бы здорово из специального сплава отлить настоящий монолитный логотип игры, приуроченный к ее 10-летию! Такого подарка «танкисты» точно не ожидали!

Фото: предоставлено организаторами

Инициаторы и активные участники проекта - токарь 6-го разряда Геннадий Шаринец и плавильщик металла и сплавов Антон Становов. На двоих у них больше 37 тысяч боев в World of Tanks. Вместе с коллегами по цеху ремонта металлургического оборудования они выполнили отливку логотипа, а также сделали для него специальную подставку, чтобы каждый гость минского центра разработки Wargaming мог «ощутить» вес подарка и попробовать поднять его собственными руками.

Сам логотип (щит) весит 65 килограммов, еще около 135 килограммов приходится на нестандартное основание, сделанное из выпущенных на БМЗ труб диаметром 73 миллиметра и 20-миллиметрового металлического листа. Всего необычный подарок весит около 200 килограммов.

- Нам очень приятно, что среди наших игроков есть профессионалы такого уровня. Металлурги нас смогли удивить: раньше мы часто использовали в игре изображение расплавленного металла, штамповку, но это была компьютерная графика, а сейчас нам показали, как все происходит на самом деле. Хочу поблагодарить „танкистов“ БМЗ и пообещать, что за нами не заржавеет! Уже совсем скоро в игре стартует финальный этап празднования, и все получат подарки, так что заходите! - отметил PR-директор Wargaming в СНГ Иван Живица.

Фото: предоставлено организаторами

БУДЬ В КУРСЕ

World of Tanks - это командная массовая многопользовательская онлайн-игра, посвященная бронированным машинам середины XX века. В распоряжении игроков 30 боевых карт, созданных на основе реальных локаций времен Второй мировой войны, и исторически достоверная техника 11 наций общей численностью в 600 единиц.

Wargaming - один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4500 сотрудников.

Аудитория игр Wargaming, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 миллионов пользователей на всех крупных игровых платформах.