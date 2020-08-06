В Бресте парня судят за IT-преступление: он получил несанкционированный доступ к 150 тысячам аккаунтов по всему миру

Брестчанина судят за использование чужих взломанных аккаунтов в интернете. Фото: Оксана БРОВАЧ

Раз уж Беларусь назвалась айти–страной, нужно быть готовым, что здесь будут совершаться айти–преступления. Как раз за такое в Бресте судят 23–летнего молодого человека. Василий пришел в суд сам, без адвоката, родных и друзей. Он невысокий крепкий парень с модной стрижкой и в зеленых кедах, сейчас зарабатывает тем, что готовит в кафе пиццу.

С августа 2018 года по февраль 2020 года, как говорится в обвинении, при помощи вредоносных программ молодой человек занимался взломом чужих аккаунтов, которые потом использовал для игр или накрутки подписчиков в соцсетях за деньги. Заработал он на этом за все время около 1000 рублей. Эту сумму – ущерб, нанесенный преступлением – он уплатил государству.

– Меня сперва ролики на YouTube заинтересовали, где рассказывали, что можно бесплатно игровые аккаунты получить. Начал узнавать, где эти программы взять. Некоторые напрямую оставляют ссылки на их скачивание. Нашел форумы, они тоже рекламировались на YouTube. Зацепила эта тематика. Далее начал более внедряться, читать на форумах, заинтересовался инстаграмом... Программы подбирали логин и пароль для конкретного сайта, – рассказывает Василий.

Дело рассматривает молодой судья суда Ленинского района Бреста Дмитрий Куровский. Он говорит с обвиняемым на его языке и не просит пояснить слова вроде «прога», «экзешник», «крякнутая версия», «софт», «кодеры», «прокси».

– Я буду называть программы, а вы вспоминайте, рабочая она или нет. Окей? – говорит судья.

– Так точно, – смущенно улыбается обвиняемый.

Согласно материалам дела, брестчанин получил нелегальный доступ к 152 тысячам аккаунтов по всему миру. С помощью форумов, специализированных сайтов, роликов на YouTube и каналов в Телеграме он разобрался, как работают ворующие пароли вредоносные программы, узнал, откуда берутся базы данных с украденными данными и как все это можно использовать.

Свою вину Василий признал полностью. Хотя признался, что на одном из форумов все еще висит его объявление об услугах по накрутке «лайков» и подписчиков.

– Еще у меня было объявление по трафику на группы «Вконтакте», но это же можно, я думаю...

– Можно? – переспрашивает судья.

– Я не знаю. Можно? – сомневается обвиняемый.

– Суду вопросы не задают.

Молодому человеку вменяют ст. 354 ч. 1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Она звучит так: «Разработка компьютерных программ или внесение изменений в существующие программы с целью несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации или копирования информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо разработка специальных вирусных программ, либо заведомое их использование, либо распространение носителей с такими программами». За это могут наказать штрафом, арестом или ограничением либо лишением свободы на срок до 2 лет.

До приговора суда молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.