«Цель - развлечь народ»: за день до выборов в Беларуси бесплатно споют Лепс, Агутин, Пресняков, «Кар-Мэн», «Boney M» и «Отпетые мошенники»

Среди выступающих на концерте в Гродно заявлен Леонид Агутин

Оставшиеся до президентских выборов дни могут оказаться чрезвычайно насыщенными концертами артистов самого разного масштаба. Ожидается такой мощный десант зарубежных звезд, что даже «Славянский базар в Витебске-2020» может позавидовать. При этом артисты выступят только в Минске и областных Гродно, Гомеле, Витебске, но и, например, в Бобруйске.

8 августа в Минске можно бесплатно послушать нетленки от «Кар-Мэн» и «Отпетых мошенников», а также увертюры Россини и Моцарта

Одно из самых популярных мест, где пройдут оупен-эйры, - парк Дружбы народов. 6 августа тут должен был состояться пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской, однако столичные власти организовали праздник по поводу Дня железнодорожных войск с хэдлайнером Александром Солодухой. Занята площадка в парке будет и 7 и 8 августа, список артистов представителен.

7 августа в парке состоится не только торжественная церемония награждения, посвященная Дню строителя, но и выступления сразу трех заслуженных коллективов - фольклорной группы «Купалинка», государственного камерного хора Беларуси и государственной академической хоровой капеллы им. Г. Ширмы.

8 августа ожидается программа из трех отделений: сначала публику будут развлекать увертюрами и ариями из опер Россини, Моцарта. Затем выступит все тот же коллектив «Купалинка». А напоследок зрителям предложат концертную программу «Тот самый Утесов» (петь будет солист Музыкального театра Александр Осипец в сопровождении квартета «Акварель»).

Тем временем 8 августа у Дворца спорта запланировано шоу под названием «Хип-хоп-салют». Организаторы обещают американских рэперов Tyga и Saint Jhn, армян Джаро и Ханза. Будут и отечественные исполнители - молодой гомельский певец Мэвл, электропоп-дуэт «Немига». Но это далеко не все. Если вы еще вспомните строчки «…это Сан-Франциско, город в стиле диско» и «..люби меня, люби, жарким огнем», то наверняка догадаетесь, какие герои 90-х к нам едут - российские группы «Кар-Мэн» и «Отпетые мошенники». Начнется фест в 14.00, а по его завершению дадут большой салют. Вход свободный.

- Мероприятие организовывали долго, цель его - развлечь народ, вернуть его к прежней жизни. Люди соскучились по концертам, и я считаю, что музыка, которая прозвучит 8 августа, должна общество объединить. Люди приходят на музыку. В данном случае никакой политики нет - это просто музыка. Чтобы люди получили то, чего они были лишены из-за коронавируса на протяжении четырех-пяти месяцев, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» организатор мероприятия, управляющий компанией Atom Entertainment Group Андрей Алексеев.

Директор Владимира Преснякова оставила без комментариев информацию о выступлении артиста в Беларуси 8 августа Фото: Павел МАРТИНЧИК

Регионы: Лепс, Тина Кароль. Boney M и «Леприконсы». «Сябры» - сразу и в Гомеле, и в Могилеве. Вход везде свободный

Список гастролеров, которые посетят 8 августа белорусские областные центры, впечатляет не меньше.

В Могилеве в 18.00 концерт начнется на площадке возле областного ДК. Участие принимают Boney M, Дискотека Авария, Сябры, Инна Афанасьева и группа «Кар-Мэн», которая заявлена в этот же день и в столице. Можно предположить, что такую востребованность, которая будет в Беларуси в этом жарком августе, фронт-мэн коллектива Сергей Лемох видел только в 90-ые.

8 августа на площади Победы в Витебске тоже пройдет праздничный концерт. На сцене Александр Панайотов, девичьи коллективы - российская «Фабрика» и белорусская «Лас Вегас». Вход свободный, анонсирует горисполком и обещает, что на сцене появится один самых востребованных российских исполнителей - Григорий Лепс.

Не обойдут своим вниманием российские и белорусские артисты и Брест. Концерт запланирован на Гребном канале в субботу в 19.00. Заявлены Стас Пьеха, Юлианна Караулова, а также белорусские «Леприконсы». Коллектив, как выяснилось, в этот день выступит дважды.

- Да, будем выступать в Бресте - это просто праздничный концерт. Я в этот день выйду на сцену еще и в Микашевичах, там мероприятие приурочено ко Дню строителя, - поделился ближайшими гастрольными планами лидер «Леприконсов» Илья Митько.

8 августа будет куда сходить и гомельчанам: в 18.00 у Ледового дворца выступят Morandi, «Сябры», Jazz City Band и «Дискотека Авария». Как отмечается на сайте гомельского горисполкома, мероприятие пройдет в рамках акции «Вместе за Беларусь». Начало концерта в 18.00, вход свободный.

Совпадение, техническая накладка или ошибка организаторов - пока непонятно, но «Сябры» должны быть в шесть вечера 8 августа одновременно на сценах и в Гомеле, и в Могилеве.

8 августа в Гродно на площади Ленина пройдет концерт с участием Леонида Агутина, Владимира Преснякова. Будет и Руслан Алехно, также анонсировано выступление участницы музыкального шоу «Голос» Элины Чаги. Вход на концерт бесплатный, начало в 19.00.

- Действительно, Леонид Агутин планирует приехать в Беларусь и выступить в эти выходные. Организаторы - белорусская сторона, других подробностей я не знаю, - сказала «Комсомолке» пресс-секретарь певца Наталия Николенко.

Информацию о том, будет ли в Гродно петь Владимир Пресняков, его концертный директор оставила без комментариев.

Тина Кароль Фото: Екатерина АФАНАСЬЕВА

Танцуют все!

Мероприятия запланированы 8 августа также в Барановичах (на площадке у кинотеатра «Октябрь» с 19.00 до 22.00), в Пинске (в Парке культуры и отдыха с 20.00), в Орше (на улице Ленина с 18.00), в Новополоцке (площадь Строителей, с 15.00 по 18.00), в Мозыре (на площади Ленина), в Жлобине (площадка возле Дома культуры «Металлург»), в Лиде (на Дожиночной площади).

Масштабная концертная программа «Моя Беларусь» пройдет в тот же день в Бобруйске (площадка у Ледового дворца, с 18.00). Свои композиции исполнят Тина Кароль, Павло Зибров, солистка Большого театра Анастасия Москвина, Виталий Гордей, ансамбль народной музыки «Свята», группы «Песняры», «Чараўніцы», «Лисапетный батальон», «Топлесс», «Солнечная сторона», «SKYNET» и другие.

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