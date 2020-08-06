«Знакомился с 11-летними девочками с женского аккаунта». В Минске задержали подозреваемого в педофилии

Сейчас милиция ищет детей, которые могли пострадать от действий подозреваемого Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Молодой человек больше двух лет переписывался с детьми из Минска и Могилева в социальной сети, сообщает МВД. Причем знакомился с девочками он под женским ником. Парень выводил их на откровенные разговоры об интиме, а когда они шли на контакт, предлагал подзаработать - 15 рублей за «действия сексуального характера». Такое предложение он отправил 60 девочкам. Один ребенок пострадал.

Парня задержали в Могилеве. Ему 24 года, он работал инженером на одном из предприятий в Минске. У него изъяли компьютер, мобильный телефон с порнографией. Сейчас милиция ищет детей, которые могли пострадать от действий подозреваемого.

- К сожалению, приходится констатировать возрастание угроз, связанных с сексуальным насилием над детьми, - говорит заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Дмитрий Цаюн. - Зачастую такого рода преступления начинаются в интернете, где и происходит первичный контакт педофила и ребенка. Переписка на сексуальные темы, склонение ребенка к изготовлению порнографии - самый распространенный вид преступлений в отношении детей.

Отдельная тема, к которой МВД пытается привлечь внимание не первый год, - интернет-груминг. Это значит, что взрослый пытается подружиться с ребенком в интернете, чтобы потом склонить его к сексуальному контакту в реальности.

- Несмотря на зарубежный опыт, интернет-груминг в нашей стране не наказуем. Ответственность за переписку в сексуальных целях с ребенком наступает только тогда, когда дело доходит до физического насилия.

Дмитрий Цаюн обратил внимание и на то, что в Беларуси можно беспрепятственно хранить детскую порнографию - накажут только за распространение. Это еще одно поле для деятельности преступников. Представитель МВД обратился к родителям:

- Вы обязаны знать, с кем ваш ребенок общается в интернете и о чем. Интересуйтесь его делами, следите за изменениями в поведении, обращайте внимание на новые знакомства. Ваше участие и бдительность помогут предотвратить беду. Если вам стало известно о преступлении сексуального характера в отношении детей, не утаивайте это. Чем скорее вы обратитесь в правоохранительные органы, тем больше детских судеб мы вместе с вами сможем спасти.

Недавно в Витебске задержали 20-летнего подозреваемого в педофилии: он спал с 15-летней девушкой и снимал порнографию с другими несовершеннолетними. В октябре 2019 года максимально жесткий приговор вынесли мужчине из Минска, который насиловал детей, и двум сестрам из Новополоцка, которые предоставляли своих дочек для секса: по 20 лет лишения свободы каждому из фигурантов.

В этом году выявили больше около 200 детей, которые пострадали от сексуальных домогательств. По уголовным делам проходят около 150 подозреваемых.

В милиции не раз рассказывали, что эти преступления часто годами остаются нераскрытыми, потому что дети боятся или стесняются рассказать о том, что с ними произошло. Иногда жертвы просто не хотят предавать человека, который им нравится. Часто дети просто не понимают, что с ними происходит, и считают, что это нормально.

Если вы стали жертвой преступления или нуждаетесь в помощи, позвоните в милицию по телефону 102 или обратитесь по телефону доверия круглосуточной линии экстренной психологической помощи для детей и подростков: 801-100-16-11.

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