Семье в Минске отказали досрочно выплатить семейный капитал, потому что отец много лет назад совершил преступление

Всего семейный капитал в Беларуси назначили 85,5 тысячам многодетных семей Фото: Павел МАРТИНЧИК

В 2015 году одной из минских семей с тремя несовершеннолетними детьми администрация Центрального района Минска назначила семейный капитал в размере 10 тысяч долларов. В январе этого года многодетная мама попросила предоставить ей эти деньги досрочно - семья хотела вложить их в долевое строительство. Но женщине отказали, ссылаясь на то, что в едином государственном банке о правонарушениях есть информация, что ее муж совершил «умышленное тяжкое преступление».

Женщина пожаловалась в Мингорисполком - там удовлетворить ее жалобу отказались. Минчанка пошла в суд. Жалобу признали обоснованной, а решение администрации Центрального района об отказе в досрочном распоряжении деньгами отменили.

Но на этом тяжбы не закончились: законность решения районного суда проверила коллегия по гражданским делам Минского городского суда. К счастью для молодой семьи, решение суда первой инстанции признали обоснованным и оставили в силе.

В Верховном суде объясняют, на что опиралась коллегия, вынося такое решение: после того, как мужчина совершил преступление, прошло больше 22 лет. Это значит, что он уже считается лицом, у которого нет судимости. В 2006 году супруги создали семью, вместе воспитывают детей, у них положительные характеристики.

- Решение суда принято с учетом конкретных обстоятельств дела, интересов несовершеннолетних детей, защита которых имеет особую, преимущественную и первоочередную заботу как со стороны родителей, так и со стороны государства (ст. 181 Кодекса о браке и семье). Суд также пришел к правильному выводу о том, что решение администрации Центрального района г. Минска является формальным и не отвечает предпринимаемым государством мерам по поддержке многодетных семей.

При этом в Мингорсуде отметили, что полномочий отменять решения госорганов у суда нет. Поэтому решение администрации Центрального района суд не отменил, а признал недействительным, и обязал ее рассмотреть заявление многодетной мамы повторно. Ответ женщина должна получить в течение месяца.

Что такое семейный капитал и кому его выдают?

Напомним, программу семейного капитала приняли в 2015 году для поддержки многодетных семей и как мотивацию завести больше двух детей - при появлении третьего и последующих детей семье переводили $10 тысяч на специальный депозит в Беларусбанке. Деньги на руки не выдавались, а тратить их можно было только тогда, когда ребенку, на которого оформлен капитал, исполнится 18 лет, и только на определенные нужды - покупку жилья, образование или лечение. Досрочно использовать средства можно было лишь в одном случае - на платные медуслуги. Указом президента срок действия программы продлили до 2024 года и разрешили использовать эти деньги досрочно и на другие цели: на улучшение жилищных условий многодетных семей, оплату образования, получение платных медуслуг, стоматологические услуги. Размер капитала составил 22,5 тысячи рублей. После 18-летия ребенка, на которого оформлен семейный капитал, семья сможет использовать его для улучшения жилищных условий, получения образования или услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения, формирования накопительной пенсии матери.

В Минтруда и соцзащиты месяц назад рассказывали, что досрочно семейным капиталом воспользовались около 16 тысяч семей. Всего семейный капитал в Беларуси назначили 85,5 тысячам многодетных семей.

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