Дмитрий Гордон об интервью с Александром Лукашенко: «Он рассказал такие вещи, которые прольют свет на новейшую историю целого ряда стран»

Дмитрий Гордон поделился впечатлениями от беседы с Александром Лукашенко. Фото: instagram.com/gordondmytro

В тот же день, вечером 5 августа, Дмитрий Гордон вылетел в Киев. В ожидании рейса он поделился с телеканалом «Украина 24» впечатлениями от беседы с Александром Лукашенко. Дмитрий отметил, что из президентов, которые на момент беседы находятся у власти, он до этого делал интервью только с главой Грузии Михаилом Саакашвили.

- Интервью с Александром Лукашенко я считаю знаковым. Этот человек стал символом времени, культовой личностью. И он рассказал такие вещи, которые прольют свет на новейшую историю целого ряда стран: России, Украины и Беларуси в частности.

Отвечая на вопрос о том, как была достигнута договоренность об интервью с президентом, он сказал:

- Я давно хотел сделать интервью с Александром Григорьевичем. Он почти не дает интервью, а для YouTube-каналов он не давал интервью никогда. Причем его сподвиг на это его сын Николай, который является оппозиционно настроенным человеком, как сказал Александр Григорьевич. Он (Николай. - Ред.) смотрит практически все мои программы и сказал отцу: «Как? С Гордоном? Надо немедленно соглашаться». И Александр Григорьевич согласился.

Как вы уже поняли, речь в интервью шла и о личной жизни президента.

- Он (Николай. - Ред.) оппозиционно настроен к власти вообще… У него свое мировоззрение сформировавшееся. Александр Григорьевич рассказывал мне, что он (Николай. -Ред.) с детства общается с президентами, премьер-министрами, ездит с Александром Григорьевичем по миру. Он очень много видел, много знает. У него есть своя система ценностей.

Телеведущий канала «Украина 24» поинтересовался у Гордона, может ли младший сын в будущем стать президентом.

- Лукашенко категорически сказал: «Нет. Ни в коем случае. Я не пожелаю ему такой участи. Я хочу, чтобы он развивался, жил спокойно и не был президентом Беларуси».

Пресс-служба президента сообщила, что в интервью Александр Лукашенко рассказал о сути своей политики - как внутренней, так и внешней, - и процитировала главу государства:

- Если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо, для меня это неприемлемо. Справедливость - это основа того, что я пытаюсь делать, проведения любой политики. В основе - справедливость.

ПОДРОБНОСТИ

«Он пишет летопись нашего времени»

У канала Гордона на YouTube 1,24 млн подписчиков. А многие его интервью с известными политиками, спортсменами, артистами, набирают миллионы просмотров. В авторской программе «В гостях у Гордона» побывали Борис Березовский и Виктор Черномырдин, Михаил Жванецкий и Сергей Шнуров, Муслим Магомаев и Андрей Данилко...

В топ-листе самых смотрибельных бесед или их фрагментов - интервью с экономистом Андреем Илларионовым (9,9 млн просмотров), Владимиром Зеленским (еще до его президентства, 6,9 млн), космонавтом Алексеем Леоновым (4,9 млн), историком Марком Солониным (4,8 млн).

Гордон встречается со всеми, кто популярен и интересен обществу, несмотря на их взгляды. Например, большой скандал в Украине случился после его интервью с депутатом российской Госдумы Натальей Поклонской, бывшей прокурором Крыма, и с известным по событиям на Донбассе Игорем Гиркиным (Стрелковым). Каждое из них набрало около 5 млн просмотров.

Гордон, обосновывая причину разговора с ними, объяснил:

- Интервью с Поклонской и Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами.

Журналист Матвей Ганапольский, который сейчас работает в Украине, так отозвался о Гордоне в интервью радио «Эхо Москвы»:

- Он знал и знает (часть уже ушла из-за возраста) всех украинских и российских звезд. И тут надо объяснить, почему Гордону любят давать интервью. У него своеобразный, непривычный для нашего времени стиль - очень комплементарный.

Ганапольский привел пример своей беседы с Гордоном:

- Это самое лучшее интервью, которое у меня брали. Потому что Гордон кивает головой, улыбается (готовится он тщательно), но тебе не возражает. Таким образом, ты пишешь свой портрет для вечности так, как ты хочешь. Гордон выпускает книжки, каждая толщиной в кулак. Фактически, как я когда-то сказал на его дне рождения, это летопись нашего времени.

Сам Гордон говорит, что пишет своими интервью историю.

- Мои собеседники - люди, которые стали историческими фигурами. И когда-нибудь (я абсолютно в этом убежден) историю будут изучать не по насквозь лживым учебникам, которые постоянно переписываются в угоду новому режиму, а по беспристрастным или пристрастным суждениям моих собеседников, - не скромничая, сказал Гордон в эфире телеканала «Украина 24» после интервью с Поклонской.

Длительные, неспешные беседы Гордона рассчитаны не только на украинского зрителя.

- На мой взгляд, цель его такая - он переходит на панрусскоязычный уровень, - предположил уже упомянутый нами Матвей Ганапольский. - Он хочет стать главным интервьюером, в том числе и России… В жанре Гордона практически никто не работает.

В архивах программы Дмитрия Гордона мы не нашли ни одного интервью с белорусом. Александр Лукашенко стал первым.

КСТАТИ

Зеленский интересовался задержанными наемниками

В день интервью состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждали различные темы, в том числе III Форум регионов двух стран, который осенью должен пройти в Гродно.

Владимир Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам, сообщает пресс-служба белорусского президента. Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений.

Дмитрий Гордон также обсуждал с Александром Лукашенко вопрос задержанных наемников.

- Он сказал, что зеленый свет будет предоставлен прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как России, так и Украине, - рассказал Гордон «Радио Свободе».