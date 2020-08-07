«Многие спешат купить квартиру до выборов». В Минске повысился спрос на недвижимость

Почему именно сейчас люди усиленно стали покупать и продавать квартиры? Фото: Павел МАРТИНЧИК

С приходом коронакризиса и отменой выдачи кредитов в апреле 2020 года в Минске был установлен вполне логичный антирекорд с 2016 года - всего лишь 590 сделок купли-продажи. Затем спрос понемногу рос, а в июле восстановился до своих привычных объемов - 1138 сделок по покупке жилья. Почему именно сейчас люди усиленно стали покупать и продавать квартиры? Независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская считает, что продавать жилье нужно было в марте, поскольку сейчас рынок падает, и продают только те, кто планирует уезжать из страны или расширяться.

- Для остальных продажа квартиры сейчас - не самое выгодное мероприятие, - объясняет эксперт. - В июле рынок вышел на типичную цифру - около 1100 сделок. Почему это произошло, наверняка знать невозможно - у нас никто не проводит опросы о том, почему люди покупают жилье именно сейчас. Можно предположить, что многие спешат сделать это до выборов, пока дают хоть какие-то кредиты на первичную и вторичную недвижимость, ведь экономисты считают, что после выборов их может уже не быть. Если случится девальвация, то вряд ли она резко обесценит кредит. Но если сейчас вам не хватает 15 тысяч на квартиру, а чуть позже может не хватать только 5, взять их позже будет негде - зато 15 тысяч сейчас может одолжить банк. Что касается цен на жилье, то пока нет графика по реальным сделкам, но уже можно сказать, что падение цен затормозилось из-за оживления спроса. Если кредитование свернется и продолжится падение доходов, ценник продолжит падать.

Но спешить прыгать в уходящий поезд - тоже не лучшая затея. В условиях кризиса доходы у многих людей падают, и появляются все шансы не потянуть кредит. По данным Нацбанка, задолженность физлиц перед банками растет - на 1 июля она составила почти 15,9 миллиарда рублей. За один только июнь долги белорусов по потребительским кредитам, кредитам на недвижимость и авто, а также по картам рассрочки выросли без малого на 152 миллиона рублей. А с начала года задолженность белорусов перед банками выросла на 934,4 миллиона рублей. Почти половина этой суммы - 433,6 миллиона рублей - пришлась на начало пандемии в марте.

А вот основная причина роста задолженности в июне - неплатежи по кредитам на недвижимость. Большинство из них были выданы ранее, ведь с апреля почти все банки свернули их выдачу не льготникам. Те, кто еще выдает кредиты, ужесточили требования к уровню зарплаты и количеству поручителей.

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