Коронавирус в Беларуси, последние новости на 7 августа 2020 года: выздоровевших за сутки почти в 5 раз больше, чем заболевших, а граница с Украиной приоткрывается

Количество заражений COVID-19 во всем мире превысило психологический рубеж в 19 миллионов случаев Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ситуация в Беларуси

По информации Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 68 503 случая коронавирусной инфекции (+127 за сутки). Выздоровели и были выписаны из медучреждений 63 756 человек (+593 за сутки). За время с начала вспышки скончались 580 пациентов. В ведомстве отметили, что у них был не только COVID-19, но ряд хронических заболеваний.

За весь период в Беларуси проведено 1 344 303 тестов.

Ситуация в мире

Количество заражений COVID-19 во всем мире превысило психологический рубеж в 19 миллионов случаев. По данным портала worldometers.info, из этого числа выздоровели более 12,1 миллиона человек, а умерли – свыше 711 тысяч. В стадии активного инфекционного процесса сейчас находятся более 6,1 миллионов человек.

Среди стран, где зафиксировано максимальное количество заражений, лидируют США. По официальным данным, в Америке подтверждено более 4,9 миллионов случаев коронавируса. На второй строчке рейтинга находится Бразилия (свыше 2,8 млн), а на третьей – Индия (1,9 млн). Затем с большим отрывом идет страна-соседка Беларуси: Россия занимает четвертое место (870 тысяч инфицирований).

Как сейчас ходят автобусы между Беларусью и Украиной?

Когда Украина отменила требование о 14-дневном карантине после въезда в страну, многие белорусы облегченно вздохнули: наконец-то море. Но оказалось, что желающих попасть на черноморские курорты не так уж и много. Отчасти потому, что Беларусь так и не отменила обязательную 2-недельную самоизоляцию при возвращении из Украины.

Добраться до страны-соседки сегодня можно двумя способами: на личном авто и на рейсовом автобусе. Железнодорожное сообщение пока не возобновили. А что касается автобусов, то рейсы в Украину выполняют только считанные частные перевозчики. Пассажиры маршрута «Одесса-Минск» рассказали «Комсомолке», как сейчас обстоят дела на границе.

Кроме контроля паспортов нужно заполнить анкету и ответить на вопросы: в каких регионах был пассажир, куда направляется, с какой целью и где будет находиться на самоизоляции. Отвечать надо конкретно, с указанием точного места и контактных лиц.

- Этим людям звонили и спрашивали, действительно ли они ждут меня. Тех, кто не смог подтвердить цель приезда и назвать точное место самоизоляции, снимали с автобуса и возвращали обратно, - рассказала Полина, одна из пассажирок. Также девушка добавила, что большинство людей, которые были в автобусе – это украинцы, которые ехали к родным или по делам. Обязательства по самоизоляции подписывали и белорусы:

- Всех предупреждали, что на протяжении этих двух недель будут приходить санитарные службы и проверять. Подробнее о рейсе, мнениях пассажиров и ситуации в Украине читайте в нашем репортаже.

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