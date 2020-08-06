«А что, Светы не будет?»: как 6 августа на Бангалор вместо митинга Тихановской проходит День железнодорожника

День железнодорожных войск, площадь Бангалор Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На входе в парк - досмотр, его проводят сотрудники ОМОН. В парке много военнослужащих и курсантов. Выставлена военная техника. Девушка поет в микрофон "Темную ночь". Под деревьями недалеко от основной сцены выставлены столы, накрытые бордовыми скатертями. Рядом готовят кашу - к одной из полевых кухонь за едой уже выстроилась длинная очередь. За одним из столов сидит женщина, читает книгу. О том, почему она сегодня пришла в парк, женщина рассказывать не захотела. От комментариев отказываются и несколько студентов.

- Ой, а можно я не буду ничего говорить? - улыбается, отворачиваясь, девушка.

Со сцены тем временем рассказывают, когда была создана первая железнодорожная бригада. Звучит гимн железнодорожных войск.

На площади Бангалор проходит День железнодорожных войск Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А что, Светы не будет? А что дальше с ней будет? - подходит к журналистам пожилой мужчина с палочкой. - Я посмотрел в интернете, что она здесь будет в 5 вечера. Ну что ж, раз не будет Светы, надо домой идти.

С утра в парке появилась техника. А вместе с ней рельсы. День железнодорожных войск Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Большой митинг Светланы Тихановской и концерт с участием известных исполнителей планировался в парке Дружбы народов, но команда кандидата решила его отменить после того, как власти предупредили о том, что эта встреча невозможна. В назначенное время на этой же площадке решили организовать концерт по случаю Дня железнодорожника.

- Не будем провоцировать людей. Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска - как в Слуцке и Солигорске, - рассказывала пресс-секретарь штаба Анна Красулина. - Это совершенно незаконные действия властей, мы обжаловали это решение в горисполкоме, Генпрокуратуре и Центризбиркоме.

Информация о том, что на площадке пройдет День железнодорожных войск, появилась несколько дней назад. До этого здесь был запланирован митинг Светланы Тихановской Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вместо митинга Светлана Тихановская вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало, как обычные граждане, решили приехать на «День открытых дверей учреждений дополнительного образования», который власти проводят в Киевском сквере.

Флаги Коммунистической партии Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Молодой человек служит - я была вынуждена прийти"

За сценой в парке Дружбы народов крепкие парни бросают вдаль бревна - результат в блокнот записывает организатор. Рядом огромным молотком забивают рейки. В трёх метрах еще один мускулистый парень пытается докатить до пластиковых фишек колесо МАЗа.

- Очень люблю этот праздник, жалко, что так редко бывает, - иронизирует женщина, которая неспешно прогуливается вдоль парка. О том, что день железнодорожных войск в Беларуси действительно обычно не отмечают с таким размахом, говорит и Анна Васильевна - она пришла сюда с внуком.

- Мы услышали по радио вчера, вот решили прийти, рядом живём. Не помню, чтобы раньше здесь такой праздник проводился. Но у внук технику любит, поэтому мы здесь.

В афише обещали конкурсы для всей семьи, дефиле, выступление роты почетного караула Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Перед сценой - 11 зелёных пластмассовых стульев для зрителей. За ними стоят люди в красно - зелёных кепках с флагами Коммунистической партии Беларуси в руках. Вокруг сцены дежурят сотрудники ОМОН.

- А где аплодисменты, друзья? - призывает со сцены исполнительница. Раздаются жидкие хлопки.

Конкурсы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ведущий приглашает попробовать солдатской каши и поучаствовать в конкурсах: собрать автомат АК -74, пострелять на меткость, выйти на связь на скорость.

Тир Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Недалеко от импровизированной сцены, где можно спеть в караоке, прогуливаетмя молодая пара. У девушки на руке - белый браслет.

- Вы не по адресу, - отказывается поговорить парень.

- Ты не по адресу, а я по адресу. Дело в том, что мой молодой человек служит, и я была вынуждена прийти на другое мероприятие. Все, извините, больше ничего сказать не могу.

В меню - шашлыки и хот-доги Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У одного из пропускных пунктов встречаем девушку в майке с символикой штаба Тихановской.

- Мы здесь с девочками встречаемся, потом идём в Киевский сквер. Как здесь обстановка, ОМОН не хватает? Честно говоря, я в шоке от новостей и от того, что происходит. Неужели власти думают, что все могут запретить?

Символика объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской и штабов незарегистрированных кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, что 6 августа в парке Дружбы народов должен был состояться большой митинг-концерт в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. Также было запланировано выступление групп J Морс, Nizkiz, Tor Band, Крама, Volski. Но в понедельник, 3 августа, на сайте администрации Советского района Минска появилась информация о проведении в парке Дружбы народов музыкальных вечеров под названием «Классика без границ». Вечера стартовали 3 августа и продлятся до 8 числа. А на 6 августа в парке запланировано празднование Дня железнодорожных войск. Будут и конкурсы для всей семьи, и дефиле, и выступление роты почетного караула. На празднике споют Жанет, Александр Солодуха, группа «Песняры» и другие.

Общевойсковой рацион питания Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На митинг Светланы Тихановской, который прошел 30 июля в парке Дружбы народов в Минске, по подсчётам правозащитников собралось больше 60 тысяч человек. Милиция же сообщила, что через рамки металлоискателей прошли 18 тысяч человек.