«Следователь сказал, что в квартире была страшная картина»: в Гродно мужчина убил жену, а потом покончил с собой

45-летний мужчина нанес своей 39-летней супруге множественные удары. От полученных травм она скончалась. Фото: Оксана БРОВАЧ

Трагедия произошла на прошлой неделе в Гродно в многоэтажном доме на проспекте Янки Купалы. Вечером 30 июля милиция нашла в одной из квартир на четвертом этаже тела мужчины и женщины. Сейчас следователи рассматривают разные версии случившегося. Одна из версий, которую огласил Следственный комитет, шокирует.

45-летний мужчина нанес своей 39-летней супруге множественные удары, от полученных травм она скончалась. После этого он в ванной покончил с собой. В квартире с телесными повреждениями нашли и 12-летнюю дочь супругов - ее доставили в больницу для оказания медпомощи. Как ребенок получил травмы, выясняется.

- По предварительным данным, супруги собирались расторгнуть брак и разделить совместно нажитое имущество, проживали отдельно, - уточняет СК.

На своей странице в Инстаграме Мария (имя изменено) выкладывала фото из своей жизни, особенно много там снимков дочери и ее работ - девочка увлекается рисованием. «Обожаю твое творчество. Люблю», - написала женщина в своем последнем посте под рисунком дочки.

«Комсомолка» позвонила сестре Марии, но от комментариев та отказалась. Сказала лишь, что сестра была самым лучшим человеком.

Соседи семьи в шоке от случившегося.

- Они года три-четыре назад купили квартиру в нашем доме, - говорит соседка семьи. - Я ничего не слышала в тот день, 29 июля. У них двойная дверь, у меня хорошая дверь. Следователь сказал, что в квартире страшная картина - не для слабонервных. Их дочку видела, она сидела у кого-то на руках. Она была в крови. Конечно, я была в шоке. Молодая, красивая девушка. Всегда такая ухоженная, аккуратная, модно одетая... За дочкой она смотрела: девочка ходила в художественную школу, рисовала хорошо. Говорят, что Мария работала менеджером на каком-то предприятии.

- Знала ее чисто зрительно. Очень приятная, спокойная, симпатичная женщина, - говорит об убитой еще одна соседка. - В тот день, когда все произошло, мы были дома. Причем в тот вечер у меня были гости допоздна, но абсолютно ничего не было слышно. Они жили на четвертом этаже, а я на третьем. Их дочку я часто видела с мамой. Девочка сейчас в больнице, ей даже операцию сделали. Кроме руки, у нее были травмы и на голове.

Женщину похоронили в городском поселке в Ивьевском районе. Там живут ее родители.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование уголовного дела продолжается.