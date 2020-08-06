Интервью Александра Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону за несколько дней до выборов. Самое важное

Александр Лукашенко рассказывал Дмитрию Гордону об отношениях между президентами, рассуждал о ситуации в разных странах и поделился подробностями своей жизни. Фото: скриншот видео youtube-канала «В гостях у Гордона»

Украинский журналист Дмитрий Гордон 5 августа записал интервью с Александром Лукашенко. Встреча продлилась 2,5 часа в президентском дворце в Минске. Сегодня интервью стало доступно на youtube-канале Дмитрия Гордона, приведем самые интересные цитаты.

Журналист сказал, что давно хотел сделать интервью с Лукашенко и благодарен, что это наконец случилось. И начал разговор с вопросов о детстве и об отце.

«Очень высокий подтянутый человек. Больше я об отце ничего не помню»

- Я знаю, что вы росли без отца. Тяжело ли это было и пытались ли вы когда-то установить, кто ваш отец и найти с ним какие-то контакты?

- Я не помню, чтобы было тяжело. Тогда безотцовщина после 10-12 лет после окончания войны - это, наверное, было естественно. Во-первых. А во-вторых в те годы, когда ты малыш, когда все растут в куче, когда много чего не хватало… Я сейчас с позиции нынешних детей, не только своих, смотрю на те времена - это не белое-черное, это космос. Поэтому сравнивать даже невозможно. Но тогда все жили примерно одинаково, бедно. Это восток Беларуси, под Смоленском фактически. Западная Россия, Восточная Беларусь. Это небогатые регионы, да и земли там не такие как на Западе Беларуси или Украины. Поэтому хватало всего. Но чтобы я уж сегодня посыпал пеплом голову и рыдал, что вот так было тяжело до невозможности… Но школу прошел хорошую.

- Но вы пытались установить, кто ваш отец?

- Да. Один раз. Мне кажется один раз, я видел своего отца, когда он пришел к нам. Мы с мамой жили в деревне с первого до последнего дня. Я сейчас туда приезжаю. Я помню он приходил домой. Смутно очень помню. Единственное, что осталось в памяти, это очень-очень высокий человек, за два метра. Подтянутый, высокий человек. Больше я об отце ничего не помню. И пусть меня мама простит, она даже не хотела, чтобы я что-то говорил и вспоминал об отце. Во-первых, она по характеру была такая: сын мой и все. Никаких там близких, родных. Она очень ревниво меня опекала всегда. Обычная, простая, можно сказать неграмотная деревенская женщина. Но жестоко меня опекала. Вот это мое, мое, мое. Она всегда гордилась мною. Почему? Потому что я неплохо всегда учился. А для того, чтобы я мог развиваться, в музыкальную школу поступил. У нас был филиал. Купила мне баян. Пешком пошла, принесла его. Мы зарабатывали целое лето деньги, чтобы купить баян. У меня были кое-какие способности. Больше они реализованы в младшем моем сыне.

- Но вы хорошо играли на баяне?

- Да, я играл неплохо на баяне. Я хотел играть, стремился.

- А пальцы помнят еще?

- Помнят. Но клюшка все равно влияет. Иногда со злости даже не кулаком, а пальцами по столу, если они меня не слушаются. Надо время, чтобы вспомнить. И даже не время, а отвлечь голову от других дел. Потому что главное даже не пальцы, главное, чтобы голова сориентировалась на ноты. И ты начал играть по нотам или вспоминать мелодии.

- В школе вы были плохим учеником и даже стояли на учете в милиции. Почему?

- У нас в школе была банда ребят, которая на перемена переворачивала скамейки, - начал Александр Лукашенко. - Если что-то где-то случилось, даже если меня не было в школе, считалось, что это я организовал там заварушку. Для воспитания меня сразу – в детскую комнату милиции. Я вам скажу: воздействие было очень серьезное, я этого побаивался немножко. И мне плохо было из-за матери, потому что сразу же был сигнал матери, а она жестко к этому относилась, да и жалко было: она начинала плакать из-за этого… Я был не то что трудный ребенок, но мне надо было что-то где-то перевернуть.

«Я приехал в Ленинград к Собчаку. Встречал и сопровождал меня Владимир Путин»

- Как и при каких обстоятельстах вы познакомились с Путиным? - спросил Гордон у Лукашенко.

- Я нашу первую встречу с Владимиром Владимировичем не помню, а вот он запомнил ее хорошо. Тогда я приехал в свой любимый Ленинград к Собчаку. Так вот встречал и сопровождал меня тогда именно Владимир Путин.

По словам Лукашенко, об этом Путин сам не так давно сам ему напомнил.

- Чем Путин образца 1999 года отличается от Путина образца 2020?

- Он стал маститым политиком. Когда я встретился с ним первый раз, как с президентом, он был другим. Скорее – больше он был воспитанным сотрудником КГБ, в хорошем смысле этого слова. Аккуратно наблюдал за ситуацией и всегда вел себя достойно. На рожон никогда не лез, всегда выслушивал. Оставлял за собой право подумать. Уже сейчас ему дополнительное время на «подумать» не надо.

- А осталось в нем что-то человеческое, настоящее, или он уже превратился в машину?

- Функционала у него хватает, но он еще и настоящий человек, пусть и своеобразный, не похожий на других. Мне не нравится в нем одна черта, хотя для политика это супер: он никому не доверяет. Вот мне этого даже не хватает. Нельзя быть таким открытым, как я. У меня ж все обнажено! Заходи - бери что хочешь. Он (Путин - Ред.) и спортсмен хороший, и рюмку вина может выпить, и в компании посмеяться.

Но это не так как у меня, когда я обниматься-целоваться с кем-то могу, а слева и девчонки сидеть могут. А у него все скрыто!

«Ельцин был властолюбивый человек, но и Путин не подарок»

- У Путина есть черта черта, - рассуждает Лукашенко. - Я ему часто говорил: «Знаешь, Володя, чтобы что-то от тебя взять, надо добиться от тебя обещаний. Если ты обещаешь, ты от обещанного никогда не отступишь. Но сейчас полгода я вижу другое! Один сказал - другой переделал. Путин обещает, правительство решает по-иному.

Могу пример привести - сидим, ведем переговоры по закупкам нефти. Я говорю: «Ладно, будем покупать у вас нефть по мировым ценам, но мы платить вам премию за поставку нефти не будем. Это абсурд! Это нам надо заплатить премию. Путин поворачивается к правительству и говорит: «Ну он же прав!» А через сутки все вышло наоборот. Почему? И это я только один пример привел!

- А вы понимаете, почему Ельцин выбрав в преемники именно Путина и не пожалел ли он об этом? - поинтересовался Гордон.

- Я об этом говорить не буду. Не хотелось бы мне влазить в их отношения. Но Ельцин да, сокрушался и жалел.

Знаете, Ельцин был властолюбивый человек, но и Путин не подарок.

Об отношениях с украинскими лидерами

- Я со всеми президентами Украины был в хороших отношениях, но самые теплые отношения у меня сложились с Леонидом Кучмой, сказал Лукашенко, отвечая на вопрос Дмитрия Гордона об отношениях белорусского президента с украинскими. - Мы очень много времени проводили вместе, я всегда был желанным гостем у него в Крыму. Я прилетел в Крым, он там сидит, с Массандры привезет вино. Хоть я человек, в общем-то, не пьющий, но сладкое вино это крепленое я мог выпить. И мы сидим на берегу вдвоем, никто не скажет, что встретились два президента. Службу безопасности убрали в сторону, чтобы никого не было. Кто-то сопровождает нас конечно, 3-4 человека, врачи, они могут там сбоку сидеть - тоже вино попивать. В Форосе, там, у него на даче - у нас очень были с Кучмой теплые отношения.

- Что вы думаете о судьбе беглого президента Украины Виктора Януковича? - спросил белорусского президента Дмитрий Гордон.

- Только сожалею, - ответил Александр Лукашенко. - Я ему простил все. И когда он пригласил меня в Чернобыль, а потом Запад на него поддавил - и он отказался меня принимать в Украине. Я тогда сказал, что не нуждаюсь в разрешениях, чтобы прилететь к себе домой в Украину - и приказал поставить самолет для взлета. А Янукович закрыл пролет для моего самолета. Я ему все простил. Мы после этого встречались – я его поддерживал во время Майдана - я не хотел, чтобы эта революция произошла. Я ему расписал все что будет. Но что он убежит - я не знал. Он не то, что убежал, он перелетел в Харьков, потом на Донбасс. И я считаю, что Донбасс начался оттуда. Он думал, что на Донбассе майданутые меня не тронут. И мы с Донбасса начнем наступление и снова сделаем Украину Украиной. Но я ему все простил. Человек допустил слабину. Нельзя быть злопамятным.

- Я дома у Януковича был очень часто, - рассказал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос об отношениях с беглым президентом Украины Виктором Януковичем. - Он очень любит детей. Я заметил, Коля у меня тогда был маленький, мы когда приезжали к нему - Янукович забывал, что я приезжал. Он Колю за руку - пошел в подвал, они там стреляют с разного оружия, он ему там рассказывает про коз, про коров, про собак, про зайцев - у него там в резиденции Межигорье куча зайцев было. И я заметил его слабость - он очень любил детей. Он сам здоровяк такой, и во он идет и чего-то там мог сутками проводить с детьми.