«Милиция! Они срывают районное мероприятие!»: сотни людей собрались в Киевском сквере в ожидании Тихановской

Праздник в Киевском сквере в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У входа в Киевский сквер - досмотр. Около 19 часов у стен кинотеатра «Киев» выступает баянист Виталий Воронко, который недавно записал клип в поддержку президента. В конце его выступления люди аплодируют, подняв руки вверх. В какой-то момент музыка прерывается, из динамиков звучит «Перемен» Цоя. Эту песню включили звукорежиссеры.

У входа в Киевский сквер - досмотр. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Увидели то, что происходит, реакцию людей, - объяснит потом один из звукорежиссеров, Владислав.

Те самые звукорежиссеры, которые включили «Перемен» Цоя. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди прорываются сквозь красную ленту, которой огорожена сцена, аплодируют уже звукорежиссерам, подпевают. Через несколько минут два человека в костюмах выдергивают из диджейского пульта штекеры - музыка прерывается.

Люди аплодировали и звукорежиссерам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Милиция! Они срывают районное мероприятие, - жалуются организаторы мероприятия, выбегает ОМОН. Сотрудники просят зайти всех за красную ленту.

- Анатолий, я занята - скандирую «милиция с народом», - говорит кому-то женщина по телефону и продолжает: «Милиция с народом! Охраняйте нас!»

У стен кинотеатра "Киев" выступал баянист Виталий Воронко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Народ кричит «Света», «Выпускай», «Верым! Можам! Пераможам!», «Честные выборы!».

Двое мужчин в толпе тем временем возмущаются, что концерт сорван.

- Ну некрасиво же! Мы стояли в первом ряду, музыку слушали.

ОМОН просил зайти всех за красную ленту. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ОМОН смещает людей с газона и бордюров у кинотеатра. Один из сотрудников просит молодых родителей проследить за своей дочкой, которая стоит на бордюре.

- Смотрите, чтобы она не упала - я вас прошу, - и придерживает девочку.

Девушка из толпы жалуется, что не видит, что происходит впереди и просит омоновца взять ее на руки.

- Я понимаю ваши проблемы, уважаемая - я тоже невысокий, - улыбается сотрудник в черной форме. - Терпеть, надеяться и верить, что я могу сказать. Но взять вас на руки не могу - твердых моральных принципов придерживаюсь, я женатый человек.

Праздник прошел в Киевском сквере в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Из динамиков слышно: «Ясная, светлая, чистая, нежная», музыку почти заглушают лозунги толпы. Люди интересуются друг у друга, где найти место, где ещё можно подключиться к интернету.

Мужчина в белой майке переживает:

- Ну что, где наш кандидат? Мне импонирует ее программа, поэтому я пришел.

Праздник охраняли милиция и ОМОН. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 20.05 в парке появилась представительница объединенного штаба Мария Колесникова - она прошла вдоль собравшихся и пропала из виду. Ее не пропустили через КПП.

Мария Колесникова прошла вдоль собравшихся. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Через полчаса недалеко от парка заметили Веронику Цепкало - она прошла по улице напротив кинотеатра, люди бежали за ней, кричали «спасибо».

Вероника Цепкало прошла по улице напротив кинотеатра. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Светлана Тихановская здесь так и не появилась. Говорят, что буквально в ста метрах от парка ее охрана решила увести кандидата обратно к машине.