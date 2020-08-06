«Милиция! Они срывают районное мероприятие!»: сотни людей собрались в Киевском сквере в ожидании Тихановской

Праздник в Киевском сквере в Минске.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
У входа в Киевский сквер - досмотр. Около 19 часов у стен кинотеатра «Киев» выступает баянист Виталий Воронко, который недавно записал клип в поддержку президента. В конце его выступления люди аплодируют, подняв руки вверх. В какой-то момент музыка прерывается, из динамиков звучит «Перемен» Цоя. Эту песню включили звукорежиссеры.
У входа в Киевский сквер - досмотр.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
- Увидели то, что происходит, реакцию людей, - объяснит потом один из звукорежиссеров, Владислав.
Те самые звукорежиссеры, которые включили «Перемен» Цоя.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Люди прорываются сквозь красную ленту, которой огорожена сцена, аплодируют уже звукорежиссерам, подпевают. Через несколько минут два человека в костюмах выдергивают из диджейского пульта штекеры - музыка прерывается.
Люди аплодировали и звукорежиссерам.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
- Милиция! Они срывают районное мероприятие, - жалуются организаторы мероприятия, выбегает ОМОН. Сотрудники просят зайти всех за красную ленту.
- Анатолий, я занята - скандирую «милиция с народом», - говорит кому-то женщина по телефону и продолжает: «Милиция с народом! Охраняйте нас!»
У стен кинотеатра "Киев" выступал баянист Виталий Воронко.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Народ кричит «Света», «Выпускай», «Верым! Можам! Пераможам!», «Честные выборы!».
Двое мужчин в толпе тем временем возмущаются, что концерт сорван.
- Ну некрасиво же! Мы стояли в первом ряду, музыку слушали.
ОМОН просил зайти всех за красную ленту.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ОМОН смещает людей с газона и бордюров у кинотеатра. Один из сотрудников просит молодых родителей проследить за своей дочкой, которая стоит на бордюре.
- Смотрите, чтобы она не упала - я вас прошу, - и придерживает девочку.
Девушка из толпы жалуется, что не видит, что происходит впереди и просит омоновца взять ее на руки.
- Я понимаю ваши проблемы, уважаемая - я тоже невысокий, - улыбается сотрудник в черной форме. - Терпеть, надеяться и верить, что я могу сказать. Но взять вас на руки не могу - твердых моральных принципов придерживаюсь, я женатый человек.
Праздник прошел в Киевском сквере в Минске.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Из динамиков слышно: «Ясная, светлая, чистая, нежная», музыку почти заглушают лозунги толпы. Люди интересуются друг у друга, где найти место, где ещё можно подключиться к интернету.
Мужчина в белой майке переживает:
- Ну что, где наш кандидат? Мне импонирует ее программа, поэтому я пришел.
Праздник охраняли милиция и ОМОН.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В 20.05 в парке появилась представительница объединенного штаба Мария Колесникова - она прошла вдоль собравшихся и пропала из виду. Ее не пропустили через КПП.
Мария Колесникова прошла вдоль собравшихся.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Через полчаса недалеко от парка заметили Веронику Цепкало - она прошла по улице напротив кинотеатра, люди бежали за ней, кричали «спасибо».
Вероника Цепкало прошла по улице напротив кинотеатра.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Светлана Тихановская здесь так и не появилась. Говорят, что буквально в ста метрах от парка ее охрана решила увести кандидата обратно к машине.
Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ