"Народ, всё выдыхаем. Мы не едем. Концертов не будет": Леонид Агутин, Тина Кароль, Стас Пьеха и другие артисты не выступят в Беларуси 8 августа

Артисты переносят или отменяют объявленные на 8 августа концерты.

5 августа в соцсетях появились афиши бесплатных концертов под открытым небом с участием белорусских, российских и украинских звезд. Запланированы они во многих крупных белорусских городах. В Витебске ждали Григория Лепса, в Гомеле и Могилеве - Boney M и "Сябров", в Борисове - Таисию Повалий, в Бобруйске - Тину Кароль и "Песняров", в Минске у Дворца спорта - "Кар-Мэн", Rasa, Мэвла. На площади Ленина в Гродно, согласно этим афишам, должны были выступить Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Элина Чага, а также Руслан Алехно.

Буквально с того же времени Фейсбук, а особенно Инстаграм артистов буквально засыпали просьбами повременить с выступлением в Беларуси, покольку концерты за день до выборов будут носить политическую окраску и могут подпортить репутацию уважаемых артистов. Многие пользователи называют их агитационными, хоть на размещенных в сети афишах говорится, что концерты - праздничные.

Леонид Агутин спросил поклонников, озвучил свое мнение, а затем и решение.

Пожалуй, особенно много просьб пришло в аккаунт Леонида Агутина. "Пожалуйста,Леонид,не потеряйте белорусских поклонников навсегда ,не приезжайте в Беларусь 8 августа", "Отмените, пожалуйста, концерт в Гродно! И ваш друг Пресняков пусть откажется!", "Леонид, мы очень любим вас и все ваше творчество! Но не разочаровывайте беларусов, откажитесь от концерта 8 августа. Музыка должна быть вне политики", "Уважаемый Леонид! Очень многа раз слушал Вашу музыку но если приедете на агитационный концерт в Беларусь, я сотру все записи у себя и брата !!" - и еще сотни комментариев такого и куда более резкого содержания.

- Действительно, Леонид Агутин планирует приехать в Беларусь и выступить в эти выходные. Организаторы - белорусская сторона, других подробностей я не знаю, - сказала «Комсомолке» пресс-секретарь певца Наталия Николенко.

Днем 6 августа на фан-странице певца в Фейсбуке появилось сообщение: "8 августа в Гродно, что на самом западе Белоруссии, на площади Ленина состоится концерт Леонида Агутина. Под последним постом певца в Инстаграме посыпались неоднозначные комментарии с признаниями в любви к творчеству, и просьбами отказаться от выступления и не приезжать. Не понятно, выражают ли эти комментарии мнение большинства жителей Гродно".

В своих аккаунтах в соцсетях написали, что 8 августа не едут в Беларусь Тина Кароль, "Кар-Мэн", Юлианна Караулова, Стас Пьеха.

Среди большинства ответов, которые подтверждали мнение, что ехать не надо, высказался со соей страницы и сам певец:

"У меня появилась возможность выступить перед белорусской аудиторией и я этой возможностью намереваюсь воспользоваться. Мы давно не виделись, да и вообще давно не было настоящих концертов перед живыми людьми. Я никого не агитирую и ни к чему не призываю. Боже упаси. Я хочу выступить перед гражданами Белоруссии, потому что люблю и скучаю. И вообще, друзья дорогие! По тем или иным причинам, у нас появилась возможность увидеться! Давайте это сделаем. К чёрту политику. Давайте в этот день петь песни и получать удовольствие друг от друга. А ваш выбор на следующий день - может быть только вашим. Уж точно не буду пытаться подсказывать. Тем более, что и не знаю что".

Комментарии и просьбы не ехать посыпались с новой силой. И уже после 22.00 6 августа артист опубликовал следующий комментарий: "Народ, всё выдыхаем. Мы не едем. Концертов не будет".

Под словом "мы", видимо, имеется и выступление самого Леонида Агутина, и Эвелины Чага, продюсированием которой он занимается.

Отказались выступить в Минске 8 августа кумиры молодежи. Фото: канал Belamova

Также к вечеру 6 августа на официальной странице украинского "Евровидения" появилось сообщение, что выступать в Беларуси 8 августа не приедет Тина Кароль (ее концерт должен был состояться в солянке в Бобруйске). Группа Rasa в своем Инстаграме заявила: "Мы отказались от выступления в Беларуси 8 числа. Спасибо за то, что предупредили нас". Стас Пьеха пообещал приехать не раньше осени. Сообщили, что отказались от выступлений в своих соцсетях Юлианна Караулова (ее ждали в Бресте), Мэвл и "Кар-Мэн" (афиши с их именами уже на афишных тумбах в Минске).

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