«Это чудо. Ни у кого другого шансов бы не было»: на Припяти тонущего 3-летнего малыша спас участник Олимпийских игр по плаванию

Чемпион по плаванию спас 3-летнего ребенка на Припяти в Столинском районе. Фото: со страницы спортсмена в соцсети

Эта история случилась на днях в Столинском районе возле туркомплекса «Припятский стан». 3-летний мальчик упал в реку с сильным течением. Шансов на спасение почти не было, и когда казалось, что ребенка уже унесло на глубину, его голос услышали и достали из-под понтона. А сделал это оказавшийся рядом неоднократный чемпион Беларуси по плаванию, экс-чемпион мира среди юношей, участник Олимпийских игр в Пекине и Лондоне Евгений Лазука.

- Все произошедшее - это просто невероятное стечение обстоятельств, чудо, - рассказывает «КП» Евгений. В тот день он с друзьями отдыхал на туркомплексе. - Возле берега - понтон, к которому привязаны лодки. Там играли двое маленьких братьев, и младший не удержался и упал в воду. Старший брат отправился звать взрослых. К берегу прибежало много людей, в том числе мама мальчиков. Поднялся крик, мама, конечно, была очень напугана, сама рвалась прыгать в воду.

Течение в этом месте очень сильное, и все решили, что мальчика, скорее всего, унесло далеко вниз по реке. Но Евгений прыгнул в воду и плавал вокруг понтона, нырял на глубину - вода мутная, ничего не было видно. Прошло уже минут 10 - 15, как вдруг пловец услышал писк под понтоном:

- Ребенку всего около трех лет, наверное, он еще и говорить толком не умеет. Я нырнул под понтон - это опасно для любителей. Ничего не было видно, но наощупь я нашел ребенка. Подняли понтон, перетащили и достали мальчика, - продолжает Евгений. - Там везде большая глубина, но ребенка чудом засосало именно в то место, где есть насыпь из камней. Невероятно, но он зацепился за камни и стоял на цыпочках, глотая воздух под понтоном.

Евгений Лазука отдыхал на берегу и нырнул под понтон, услышав голос мальчика. Фото: со страницы спортсмена в соцсети

Все были очень напуганы, мальчик - тоже, он страшно плакал. Да и сам Евгений пережил стресс:

- Все было так неожиданно. У меня у самого есть ребенок, примерил ситуацию на себя, представил, что бы я переживал, если бы такое с ним случилось.

31-летний чемпион сейчас живет в родном Солигорске, там он открыл собственную школу плавания, где занимается с маленькими детьми.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В начале июля в Италии четырехкратный чемпион мира, 17-кратный чемпион Европы, призер Олимпийских игр Филиппо Маньини спас утопающего туриста на пляже Сардинии. Турист поплыл за надувным лебедем, которого уносило в море, но не рассчитал своих сил и начал тонуть. Крики его друзей услышали спасатели, но Маньини был ближе и быстро доплыл до туриста. Он держал голову утопающего над водой, пока не прибыли спасатели.