«Не знаю, о какой фальсификации идет речь». В Жодино мэр вышел к многотысячной толпе, ответил на вопросы о выборах и задержаниях в городе

Александр Заблоцкий днем встречался с рабочими БелАЗ, а вечером пришел на большую встречу с горожанами, которую организовали стихийно Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще днем 13 августа сотни работников БелАЗ в Жодино собрались у центральной проходной. Они требовали отменить результаты выборов, прекратить задержания мирных людей и объяснить, почему автобусами БелАЗ пользовались омоновцы. Диалога с администрацией не получилось. На встречу приехал и председатель горисполкома Александр Заблоцкий.

К 19 часам здесь собрались несколько сотен человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сами рабочие называют то, что произошло днем, забастовкой. В администрации говорят, что это была «встреча с трудовым коллективом». На этом все не закончилось: председатель пообещал вечером прийти в город и ответить на вопросы жителей Жодино.

На встречу с председателем пришли люди всех возрастов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Мы почти пережили коронавирус, работали на пределе, но сейчас не хватает слез и нервов»

Горожане стали собираться у торгового центра за час до того, как туда пообещал прибыть мэр. В то, что он все-таки здесь появится, верили не все. Сюда пришли врачи, работники БелАЗа, пенсионеры, молодые родители. В 19 часов здесь было несколько сотен человек. Люди держали в руках плакаты, медикам вручали цветы. Врачи скандировали «Насилию нет».

Многие пришли с плакатами с таким призывом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Слишком много точек невозврата было пройдено, чтобы сейчас опустить руки и остановиться, - говорит Виктория, она держит в руках плакат «Останови насилие». - В нашей жодинской тюрьме в одной камере сидят по несколько десятков мужчин. Люди страдают просто за то, что они хотят сказать свое слово. Мы беспорядки не делаем, мы хотим порядка - и будем за это приходить каждый день.

Горожане стали собираться у торгового центра за час до того, как туда пообещал прийти мэр Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наталья - медик, но сегодня она не в белом халате. Женщина боится потерять работу - она одна воспитывает детей. Но и оставаться в стороне не хочет.

- Я против насилия, которое творится на мирных протестах. Была свидетелем того, как моих детей чуть не упаковал ОМОН - они сидели вот на этой лавочке. Это заставило меня прийти сюда. Если меня выгонят с работы, мы с детьми останемся без средств к существованию. На работе мы все под роспись ознакомились с приказом о том, что, если наши лица будут замечены на акциях, с нами расторгнут контракт. И это случилось с некоторыми врачами, которые вчера вышли на проспект Дзержинского в Минске.

Врачи говорят, что не боятся быть уволенными Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Врачи, стоящие плечом к плечу в цепочке солидарности, возмущены тем, что людей в городе избивают.

- Мы ездим в РОВД, изолятор. То, что мы там видим - это страшно. Не хотим, чтобы такие вызовы вообще существовали. Выходит, что любого человека могут задержать, избить, - говорит врач Ольга Алекандровна. - Я не боюсь, что меня могут задержать. Хотелось бы только, чтобы наши акции на что-то повлияли.

Врачам вручили цветы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ее коллеги, которые стоят рядом, говорят, что пришли сюда по той же причине.

- Травмы, тяжелые травмы у людей - мы видели много того, чего не должно быть.

Такое обращение жители Жодино подготовили председателю Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще одна врач, Ксения, говорит, что она уже ничего не боится - ни задержания, ни увольнения.

- Хотим показать, что мы с народом. Мы почти пережили коронавирус, работали на пределе своих возможностей - моральных и физических. Но теперь, глядя, как избивают наш народ, врачи уже не могут, просто не хватает слез и нервов. Мы хотим показать нашим властям, что мы не народец, не быдло, нами никто не руководит: ни Чехия, ни Польша, ни Америка, ни кто-то еще. Эти акции не срежиссированы, как сказал министр здравоохранения. Мы не хотим быть безучастными, мы хотим помочь.

На встречу пришли и молодые родители, и пенсионеры Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Независимые наблюдатели, которые подавали жалобы, были задержаны»

Примерно в 20 часов на крыльце торгового центра все же появился Александр Заблоцкий - вместе с ним пришел и прокурор Жодино Максим Дацькевич.

Александр Заблоцкий появился перед горожанами примерно в 20 часов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В этот момент на площадке у ТЦ уже было несколько тысяч человек - толпа встретила председателя аплодисментами. Встречи в таком формате с чиновниками в Беларуси - действительно редкое явление. Брать микрофон в руки председатель не спешил: первым заговорил мужчина, который представился бывшим коллегой Заблоцкого. Он попросил отозваться тех, кто голосовал за Лукашенко. Руку поднял председатель и еще несколько человек. Толпа отреагировала разочарованным гулом.

Он рассказал, что голосовал за Александра Лукашенко Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А за нового президента? - спросил мужчина. В воздух поднялись сотни, тысячи рук.

Те, кто хотел задать вопросу председателю горисполкома, пытались протиснуться ближе к крыльцу, которое на какое-то время стало сценой. Людей больше всего интересовали результаты выборов на участках и действия силовиков в городе.

- Почему на участках не были вывешены протоколы после выборов? - спросила женщина в белом халате. Второй ее вопрос касался фальсификации выборов.

Одной из первых вопросы задала врач Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я не знаю, о какой фальсификации идет речь, если до сих пор не объявлены официальные итоги выборов. Остальные цифры сегодня являются предварительными, - Александру Заблоцкому с трудом удавалось говорить громче, чем возмущались люди. О выборах здесь будут вести беседу до конца встречи.

Вместе с председателем пришел и прокурор Жодино Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы насчитали с моей коллегой 947 человек (которые пришли на участок), - громко говорит наблюдатель. - В протоколе было 1400 человек. Где эти люди? Они влезли в окна? Как они оставили свои голоса, объясните?

Такой плакат передали председателю Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще одна наблюдатель заявляет о нарушениях на другом участке.

- Нам так и не показали протокол, а на следующий день выгнали. Каким образом получилось так, что на предварительном голосовании вывесили протокол с явкой 45%, а в день выборов пришло еще 65% избирателей? 110% явка! Как такое может быть?

Александр Заблоцкий отвечает не сразу.

- Я не знаю, в чем вопрос. Вы подали жалобу?

Спрашивали горожане и о том, почему на улицах задерживают мирных людей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Независимые наблюдатели, которые подавали жалобы, были задержаны.

- Уважаемая, я понимаю, что вам даны инструкции определенные, - неуверенно говорит Александр Заблоцкий. Горожане кричат: «Это противно слушать!»

«Придите и посмотрите на избитых мальчиков - такого я за 30 лет работы не видела»

Вопросы активно задавали и врачи. Многих интересовал инцидент, когда в стычке с силовиками пострадал подросток. В городе обсуждали, что парень умер.

- Назовите мне его фамилию. Это вранье. За последние три дня на территории Жодино и в больнице конкретно никто не умирал неестественной смертью, - на этот вопрос чиновнику пришлось отвечать несколько раз. - Сейчас проводится проверка. Никаких фактов нет, есть только голое видео. По предварительным данным этот человек подозревался в совершении преступления. При задержании он оказал сопротивление.

Мужчина попросил в микрофон поднять руки тем, кто голосовал за "нового президента" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Врачи говорят, что в отделениях сейчас лежат избитые молодые люди.

- Придите, пожалуйста, завтра и посмотрите на избитых мальчиков, если вы отец. Такого избиения я за 30 лет своей работы не видела, - говорит медик. Председатель исполкома просит назначить время для встречи и обещает прийти.

Многие хотели узнать, когда из города уедет ОМОН. Председатель отвечает, что особого отряда милиции здесь нет, но есть внутренние войска, которые охраняют СИЗО тюрьмы №8.

- Как только будет освобожден изолятор, постепенно внутренние войска будут уезжать из Жодино, - объясняет мэр.

Протиснуться к крыльцу, чтобы задать вопрос, было проблематично Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Такой ответ местных жителей не устроил:

- Почему они избивают молодежь? Почему они забирают людей, идущих с работы? Вы говорите, что они введены для защиты СИЗО. Так пускай они в это СИЗО и едут. Вы знали о задержаниях отдельных мирных людей, не групп?

Много вопросов было о выборах и результатах голосования Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Обо всем, что происходит на территории города, каждое утро мне дают сводку. Кого и когда задерживают, по какой статье. Это ответ на ваш вопрос или нет? - осторожно уточняет Заблоцкий.

- А теперь подумайте, - обращается к толпе местный житель. - Если наш мэр знал обо всем, что происходит в городе, и ничего не делал, нужен ли нам такой мэр вообще?

Заканчивать встречу председателю и прокурору пришлось под крики «Уходи». Чтобы обойти толпу, они просто поднялись в торговый центр и пошли в магазин.

Заканчивать встречу председателю и прокурору пришлось под крики «Уходи». Чтобы обойти толпу, они просто поднялись в торговый центр и пошли в магазин. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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