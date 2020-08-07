Белорусская деревня, которую знает весь мир отметила 500-летний юбилей

Этим летом деревня Погост отпраздновала знаковый юбилей - 500 лет.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
О Полесской деревне в декабре прошлого года узнал весь мир!
А началась эта история около сорока лет назад, когда жительница Погоста Житковичского района певица и народный умелец Екатерина Панченя собрала местных женщин, обладающих хорошим голосом и влюбленных в местный полесский фольклор и создала фольклорно-этнографический коллектив под названием «Межречье». А название это женщины придумали очень точное. Ведь деревня Погост находится между красивым обрывистым берегом Припяти и впадающей в нее Ствигой.
Мемориал погибшим в годы ВОВ.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
О полесской деревне узнал весь мир!
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Успехи и слава коллектива росли быстро - как грибы и ягоды в местных лесах. За концертами на родной гомельщине быстро пришли приглашения с других областей республики и всего Советского Союза. Кроме оригинальных песен и танцев межреченцы стали активно возрождать народные обряды и праздники. Особенно удачно в Погосте проходили Коляды с 6 на 7 января и проводимый 6 мая в день Святого Георгия красивый весенний обряд на хороший урожай под названием Юрьевский хоровод. Женщины и мужчины, деревенские дети выходят в этот день в засеянное зерновыми поле, чтобы своими песнями, танцами и особыми заклинаниями вызвать хороший урожай. Из года в год обряд совершенствовался и проводился здесь все с большим размахом. Посмотреть эту старинную традицию стали приезжать в Погост любители фольклора, ученые, журналисты. Ведь Погост был единственной деревней республики, где возродили древний народный праздник.
Традиционная полесская деревня.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Все желающие могут почтить память героев войны.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
И вот в декабре 2019 года на 14-ой сессии комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО обряд «Юрьеускi карагод» был включен в список нематериального культурного наследия мира.
Белорусская деревня отметила 500-летний юбилей.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Тяжелая ноша почтальона.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
А этим летом деревня Погост отпраздновала знаковый юбилей - 500 лет. Именно в 1590 году было первое письменное упоминание деревни, как селения Мозырьского уезда Великого княжества Литовского. Согласно документу князь Константин Острожский передал принадлежащий ему Погост во владение Туровскому Свято-Успенскому собору.
Внутренний дворик обычно украшен цветами.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Птицы подолгу держатся на воде.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Особенно удачно в Погосте проходят Коляды.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Нужный аксессуар в доме.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Будем помнить!
Фото: Виктор ДРАЧЕВ