«Аисты не умеют плавать. Но эти плывут!»: в Браславском районе семья спасла аистят, и птенцы удивили всех

В Браславском районе два молодых аиста научились плавать, хотя эти птицы не водоплавающие. Фото: кадр из видео Эмилии Варнель.

В Браславском районе живут два уникальных аиста. Таких больше в Беларуси не замечено, а может, и вообще нигде нет. Молодые аисты - водоплавающие! Эти птицы, хотя и предпочитают жить недалеко от водоемов, а пищу добывать на мелководье и на болотах, плавать не умеют. Открываем первый попавшийся справочник. «Глубоко в воду аисты никогда не заходят, поскольку не умеют плавать», - утверждает «Энциклопедия животных». А эти двое плавают по озеру, причем с удовольствием.

В истории аистов-подростков Клёка и Кляка уровень умилительности вообще зашкаливает. Началось все с того, что в деревне Пушкаришки во время урагана с дерева сорвало аистиное гнездо.

Когда гнездо с аистятами сбило ураганным ветром, семья Варнель обустроила им новое место жительства на куче кирпичей. Фото: из архива семьи Варнель.

- Аисты гнездятся у нас на высокой липе уже лет двенадцать, - рассказывает хозяйка агроусадьбы «Хуторок у озера» Эмилия Варнель. - Мы как увидели, что произошло, сразу побежали на помощь. Конечно, поднять гнездо обратно на 10-метровую липу не могли, но и на земле оставаться аистятам было опасно. У нас там недалеко были кирпичи сложены в стопку, так мы накрыли их куском линолеума и сложили туда остатки гнезда. Мох, траву сухую постелили, чтобы птенцам было помягче.

В первый день аисты-родители с недоверием издалека наблюдали, как люди обустраивают птенцов. Эмилия с мужем переживали: вдруг птицы откажутся от малышей, тогда придется взять все обязанности по воспитанию на себя. Перерыли интернет в поисках информации. Узнали, что аистят можно кормить несоленой рыбой, творогом, вареными яйцами. Но на второй день аисты-родители прилетели к импровизированному гнезду и снова начали заботиться о птенцах.

Глубина озера в этом месте - около четырех метров. Клёк и Кляк плавают около пяти минут, потом выходят на берег, чтобы высушить перья. Фото: кадр из видео семьи Варнель.

- Когда гнездо так близко, можно столько нового узнать о том, как аисты воспитывают птенцов! - удивляется Эмилия. - В жаркие дни родители распахивают крылья и укрывают малышей от солнца. А еще устраивают им душ: приносят в клюве воду и брызгают.

Люди не только наблюдали, но и помогали паре аистов заботиться о птенцах. Походы за головастиками для аистят превратились в незапланированный аттракцион для гостей усадьбы.

- Аистята хватали этих головастиков из миски и кричали, как маленькие котята! - рассказывает Эмилия. - Один птенец был меньше другого, мы переживали, что крупный будет его обижать, обделять в еде, но со временем они выровнялись. А вот на клички, которые мы им дали - Клёк и Кляк, - аистята отзываться так и не научились.

Когда Клёк и Кляк подросли, родители их оставили. Аистята-подростки так и обитают неподалеку от «Хуторка». А недавно Эмилия узнала, что они… научились плавать! Необычное поведение аистов засняли на видео отдыхающие на озере.

- Когда мне показали это видео, я обзвонил всех знакомых орнитологов, в Академии наук консультировался - все были в шоке, никто в своей практике такого не встречал! - комментирует руководитель отдела науки национального парка «Браславские озера» Валерий Мицюн. - Аисты не приспособлены к тому, чтобы плавать. У них нет перепонок на лапах, нет сальных желез, которые позволяли бы перьям отталкивать воду. Если они проведут в воде 15 - 20 минут, перья намокнут и аисты утонут.

Когда аистята подросли, родители оставили их. Молодые аисты держатся поблизости от людей, но в руки не даются. Фото: из архива семьи Варнель.

Похоже, аисты знают, что долго мокнуть им нельзя - плавают около пяти минут, потом выбираются на берег и сушат перья. Плавают не только для удовольствия - собирают в воде еду. Там, где плавают аисты, глубина озера достигает 2 - 4 метров.

- Возможно, аисты скопировали поведение уток, которые обитают на озере. Звери и птицы могут подражать представителям других видов. Кстати, аисты могут научить этому свое потомство. Не исключено, что скоро в Беларуси возникнет уникальная популяция водоплавающих аистов, - считает Валерий Мицюн.