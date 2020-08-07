«Нас много, мы есть». В клипе на новую песню Ани Шаркуновой снялись Вадим Галыгин, Владимир Цеслер, Денис Дудинский

Аня Шаркунова исполнила "Песню счастливых людей" с подтекстом про президентские выборы

Получилась очень добрая и светлая композиция о том, что люди самых разных профессий могут объединиться, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Правда, сама певица говорит, что не хочет объяснять смысл песни – пусть каждый сам понимает, как услышит.

Там есть ключевая строчка: «Кто ничего не смыслит в политике, кто до этого лета был просто зрителем. Нас мало, но есть!».

Поэт-песенник Владимир Кубышкин признался, что песня оказалась к месту, имея в виду выборы, хотя про это в тексте ни слова:

- Я уже вижу, что песня побуждает в людях положительные эмоции. Написал ее на удивление легко – хотя обычно написать песню для меня длинный и мучительный труд.

- Получается, текст и музыка нашли друг друга? – спросили мы у певицы Ани Шаркуновой.

- Я придумала припев «Нас мало – но есть», и эта строчка меня не отпускала. Попросила моего продюсера Володю Кубышкина, и он за вечер написал весь текст, придумал концепцию песни. Я ехала на студию, еще не понимая до конца, как я буду петь и играть - но все произошло очень быстро, за 20 минут, я сыграла ее на гитаре.

- А сложно было договориться с таким количеством селебритиз сняться в клипе?

- Я выбирала людей, которых обожаю и творчество которых люблю, на которых я хотела смотреть в своем видео. Они смелые, талантливые и умные. В ролике снялись Вадим Галыгин, Владимир Пугач, Naviband, Nizkiz, Віталь Гуркоў, Денис Дудинский и Екатерина Раецкая, Владимир Цеслер, Андрей Скороход, Искуи Абалян, Ольга Хижинкова, Светлана Зеленковская, Змiцер Вайцюшкевiч, Андрей Бонд, Катя Пытлева, Дима Кохно, Валерий Дайнеко, фотографы Kanaplev+Leydik, Антон Мартыненко, Владимир Кубышкин, Павел Костевич, Екатерина Галкина. Да, были пару человек, которые отказались. Некоторые говорили – доверяю тебе, потому что ты хороший человек. Мне очень хотелось, чтобы строчку сказал мой 3-летний сын Макс, мы с ним даже приехали в студию. Но он произнес «шансов мало – но есть» всего один раз, а звукорежиссер в этот момент не нажал на кнопку. А потом, сколько ни уговаривали – не соглашался.

- В песне перечисляются представители многих профессий – но мы заметили, что обошли вниманием труженников села. Почему?

- А за агрокультуру у нас отвечает другие певицы, Алена Ланская и Aura. Это к ним, пожалуйста.