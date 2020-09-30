Едем на велосипеде по белорусской Амазонке: путешествие на белорусское Полесье

Нас, жителей центральной Беларуси, Полесье удивило своим бесконечным равнинным пейзажем. Фото: РУБАНОВ Андрей

Наконец-то можно позволить себе велопоход не только на выходные, а на целую неделю. Едем на велосипедах на Полесье, вдоль Припяти - изучаем белорусскую Амазонку.

Не скажу, что к походу мы готовились долго и тщательно. Когда путешествуешь в других странах, очень важно продумать все до мелочей. А на родине, если что пойдет не так, несложно и домой вернуться!

Наш маршрут: станция Горынь - Столин - Давид-Городок - Ольшаны - Туров - Национальный парк Припятский - Петриков - Мозырь. Ночуем на реках Горынь и Припять.

За 9 дней надо проехать 280 км. В обычный ходовой день - около 40 км. Обязательно планируются по маршруту запасные варианты: можем же и не укладываться в график или, наоборот, идти с опережением.

Продуктов с собой минимум, по дороге в деревнях постоянно встречаются магазины, что надо будет - докупим. Да, палатка, спальник, котелки - с собой, а еще ремнабор для велосипеда. Зато летом вещей надо совсем мало. И рюкзак получился не самый тяжелый.

Смотреть на Припять с высокого моста можно очень долго. Фото: РУБАНОВ Андрей

Велосипед в чехле - платить не надо

Из Минска до Столина прямой поезд не подобрали. Пришлось ехать с пересадкой в Барановичах.

Чтобы не было жарко, выехали на ранней электричке, в 04.31. В вагоне большую часть пути кроме нас никого не было, так что мы спокойно спали.

Чтобы провезти велосипед в электричке или дизеле, достаточно купить еще один билет. Стоимость его равна стоимости проезда обычного пассажира. Но если велосипед упаковать в чехол и снять переднее колесо, то платить за его провоз ничего не надо. Кстати, в поезде межрегиональных линий бизнес-класса (на нем мы ехали из Жлобина в Минск) - впрочем, как и в обычных поездах - велосипеды можно провозить только упакованными.

Прокололи колесо. В дороге может всякое случится. Фото: ЛЕВКОВСКИЙ Андрей

К сожалению, специально оборудованных мест для велосипедов в электричках и дизелях нет. Используем отсеки, где нет сидений. Три велосипеда поставили в начале вагона, три - в конце. А чтобы не падали, зафиксировали автомобильными тросиками. В поезде бизнес-класса зачехленные велосипеды как-то пристроили у входа.

Перед переправой на пароме и после нее - гравийная дорога, и не самого лучшего качества. Фото: РУБАНОВ Андрей

Понтонный мост, паромная переправа, брукаванка

Нас, жителей центральной Беларуси, Полесье удивило своим бесконечным равнинным пейзажем. А кататься на велосипеде по абсолютно равнинной дороге, да еще и по асфальту - одно удовольствие. Горки появились лишь ближе к Мозырю. Поэтому скорость развивали достаточно большую.

К сожалению, велодорожек на маршруте было очень мало. В этом отношении удивил Давид-Городок: не только в самом городе, но и уже на подъезде к нему были прекрасные велодорожки. В основном ехали по обычной автомобильной дороге. На некоторых участках машин почти не было. Но были отрезки с напряженным трафиком. Особенно в тонусе держали фуры и лесовозы.

Паром буксирует катер, а работники переправы готовятся причаливать. Фото: РУБАНОВ Андрей

Мы специально отправились на самый высокий мост через Припять, что в районе Турова: с него открывается вид на широченную реку, песчаные пляжи. Кстати, это единственный мост через Припять на ближайших 100 км. Поэтому транспортный поток здесь большой. Груженые лесовозы с прицепами, поскрипывая огромными бревнами, просто сдували с дороги. Одна из наших девушек от встречного воздушного потока все-таки упала. Пока добрались до обзорной точки на мосту, уже все красоты были не в радость.

Диковинкой для нас был понтонный мост через реку Горынь у деревни Бережное.

И вот на пароме мы уже переправляемся через Припять. Фото: РУБАНОВ Андрей

Два раза переправлялись на паромной переправе через Припять. Это отдельная анимация, как на паром заезжали маршрутный автобус, грузовик с продуктами, и много авто. Паром буксировал катер, а работники переправы виртуозно причаливали к берегу. Но почему-то всегда несколько километров перед переправой и после нее была гравийная дорога, и не самого лучшего качества.

Очень необычный наплавной мост через реку Горынь. Фото: ЛЕВКОВСКИЙ Андрей

Брукованка “за полскiм часам” – трилинка. Фото: ЛЕВКОВСКИЙ Андрей

В Столине удалось поездить по довоенной «брукаванке» - трилинке. Это особенная брусчатка - каменные плиты в виде шестигранников. Ездить по ней неудобно, но зато какой аутентичный вид!

Длинные песчаные пляжи - визитная карточка Припяти. Фото: РУБАНОВ Андрей

Песчаные пляжи и закаты на Припяти

Пожалуй, из восьми наших стоянок лишь одну можно отнести к категории «так себе». Всегда прямо с живописным видом на берегу реки. А у стоянок возле деревень Вересница и Макаричи широченный песчаный пляж, как в Паланге. Даже Припять хотелось называть морем. Теплым вечером релаксировали, свесив ноги с обрыва, глядя на закат. Но эти места очень популярны. Даже в будний день там много отдыхающих. И абсолютно каждый вечер мы начинали с уборки поляны. К сожалению, люди, проведя время на природе, забывают, что свой мусор надо забирать с собой. После нас полянки оставались идеально чистыми. Интересно, надолго ли?

Удивительно, что комары донимали лишь на одной стоянке. На остальных их не было вообще или они мучали нас только час перед заходом солнца.

Cтоянка около деревни Вересница очень напомнила Палангу - пляж, а дальше песчаные поляны среди кустов. Фото: РУБАНОВ Андрей

Обычно в походе мы готовим на речной воде. Чаще всего наши реки чистые и прозрачные. Но вода из Горыни и Припяти была мутная, с какой-то взвесью, возможно, после дождей. Пришлось ее прогонять через импровизированный фильтр из бинта и косметических ватных дисков. Когда была возможность - воду покупали.

И Горынь, и Припять - рай для рыбаков. Постоянно из воды выпрыгивала рыба, мы засыпали при булькающем звуке квока (специальная приспособление, используется при ловле сома). Уже потом услышали новость, что именно в месте нашей ночевки выловили двухметрового сома весом 50 килограмм!

На этой стоянке пошел очень сильный дождь. Пришлось устанавливать тент! Именно здесь рыбаки поймали сома весом 50 кг! Фото: РУБАНОВ Андрей

Ольшаны: «У нас никто не уезжает»

Мы убедились, что Полесье - абсолютно отдельный регион Беларуси. Полесскую речь сходу не сразу и поймешь. Транспорт здесь - конь, за покупками в магазин ездят на телеге. Кстати, и велосипеды востребованы. В воскресное утро возле большой церкви стояла сотня велосипедов.

В деревне Хотомель лошадка до сих пор один из основных видов транспорта. Фото: РУБАНОВ Андрей

Традиционный для Полесья храм - деревянная голубая церковь, на маршруте их оказалось много. А деревянной церкви в деревне Рубель больше 200 лет!

В Турове впечатлили раскопки огромного собора. Таких мощных «старажытных» мест в Беларуси мало. Над ним построен стеклянный павильон, это музей. Но из-за коронавируса экскурсию нам не провели.

Велпарковка у храма в деревне Рубель. Фото: ЛЕВКОВСКИЙ Андрей

Конечно, специально ехали к знаменитым растущим каменными крестам. Считается, что они чудодейственные и лечат от болезней. В Турове на Борисоглебском кладбище их два. К ним можно подойти, прикоснуться. В деревне Хотомель над крестом построена часовня. На него мы смогли посмотреть лишь в окошки.

Ольшаны - огуречная страна. Вокруг деревни теплицы до горизонта! Фото: РУБАНОВ Андрей

Отдельная история - это «огуречный край» деревни Ольшаны, Высокое. Покупали на дороге помидоры у бабушки. Хотелось послушать полесскую речь, разговорились: «Внуки к вам хоть приезжают?» - «А все внуки при мне. Построили дома, у нас здесь все остаются, никто не уезжает!» Действительно, Ольшаны - деревня с современными домами, большим супермаркетом, оптовым овощным рынком на выезде - и теплицы, теплицы до горизонта!

ЦЕНА ВОПРОСА

Билеты (электричка, дизель, поезд бизнес-класса (?) - 12,80 + 4,50 + 13,07 р.

Обед в ресторане в Турове - 10 р.

Музей с экскурсией в Столине - 6 р.

Археологический музей в Турове - 2 р.

Продукты по дороге и др. - 60 р.

Паром бесплатно