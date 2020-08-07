«Мы использовались, как затычка - я не хотел в этом участвовать». В Минске осудили на 10 суток звукооператоров, которые включили Цоя на районном празднике

Дело в отношении звукооператоров рассмотрели 7 августа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером 6 августа в Киевском сквере должен был проходить "День открытых дверей учреждений дополнительного образования". А в 19 часов туда собирались прийти как граждане кандидат в президенты Светлана Тихановская, ее соратницы Вероника Цепкало и Мария Колесникова. К этому времени в парке у кинотеатра собрались сотни людей. К 19 часам закончилось выступление баяниста Виталия Воронко, и звукооператоры Дворца детей и молодежи Владислав Соколовский и Кирилл Галанов вдруг включили песню "Перемен" группы "Кино". Толпа встретила внезапную смену репертуара овациями.

Те самые звукорежиссеры, которые включили «Перемен» Цоя. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Через минуту организаторы мероприятия выдернули провода из колонок, а звукооператорам сказали, что больше не нуждаются в их услугах.

Через полчаса парни были задержаны по дороге к метро. Их обвинили в мелком хулиганстве и неповиновению законному требованию должностного лица.

В пятницу, 7 августа их дела рассмотрели в суде Центрального района Минска. Парней судили в одно и то же время в разных залах.

«Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ, ЧТО ЭТО БЫЛО ЗА МЕРОПРИЯТИЕ»

У дверей зала суда ждёт начала процесса мама Владислава - Ирина Александровна. Женщина узнала, что ее сын задержан, от журналистов. Пока Владислав с коллегой работал в Киевском сквере, его мама была на даче. Видео с места событий ей показали в 9 вечера.

- Это его жизнь. Нисколько я не расстроилась и не испугалась, потому что он ничего противоправного не делал. Он просто включил музыку - и все.

Когда к Ирине Александровне с вопросами подходят журналисты, она смущается:

- Ой, сын точно не будет рад. Может, не надо ничего говорить - вдруг это ему навредит? Я не знала, что это такие масштабы приобретет, что столько людей сына поддержат.

Ирина Александровна не ожидала, что ее сына поддержат столько людей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ирина Александровна ничего не знает о том, как отреагировало руководство Дворца детей и молодежи, где 6 лет звукооператором работал ее сын. Говорит, увольняться Владислав не собирался.

- Работа сегодня одна, завтра другая. Главное - ее не бояться.

В суде Владислав даёт показания по скайпу, монитор повернут к судье. Парень рассказывает, что о мероприятии его предупредили за два дня, попросили выставить аппаратуру. Ни программы, ни сценария, ни списка выступающих звукооператор не получил.

- Честно говоря, я так и не понял, что это было за мероприятие. Выступающие тоже не понимали, что происходит. До 19 часов там почти никого не было, потом собралось довольно много людей. В это время был запланирован митинг Светланы Тихановской, и мы использовались, как затычка, чтобы занять место этого мероприятия. Я не хотел в этом участвовать: это неприлично, незаконно и противоречит моим убеждениям. Я хотел поддержать людей, которые пришли поддержать Светлану. Никакого умысла срывать концерт у меня не было. Никто формат не объяснял, сценарий не предоставили вплоть до окончания мероприятия. Группы, которая ожидала бы выступления после Виталия Воронко, не было.

Мама Владислава Соколовского готова к тому, что сын потеряет работу: "Работа сегодня одна, завтра другая. Главное - ее не бояться". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"РАЗМАХИВАЛ РУКАМИ, ХВАТАЛ ЗА ОДЕЖДУ, УПИРАЛСЯ НОГАМИ»

По информации Владислава, концерт должен был закончиться в 19.00. Последним выступал баянист Виталий Воронко.

- Мы дождались окончания выступления баяниста, Кирилл его убрал со сцены, чтобы не подводить. Я заметил, что люди подняли руки с белыми ленточками на запястьях. И включил "Перемен" Виктора Цоя. Не больше минуты она играла. Зал начал хлопать, вдруг музыка оборвалась. Как выяснилось позже, были вырваны провода из колонки. Но к нам никто не подходил и не просил выключить.

Представитель администрации района сказал, что в услугах звукооператоров больше не нуждаются. Парни ушли, их задержали на улице сотрудники ОМОН в гражданской одежде. Силу не применяли. Владислав говорил, что все свои действия сопровождал вопросами к ОМОН - что можно делать, что нельзя.

- С нашей стороны сопротивления не было. Мы спокойно прошли в машину, - продолжает Владислав.

Милиционеры ОМОН в суде говорят, что парень размахивал руками, хватал сотрудника за одежду, упирался ногами в порог машины, старался спровоцировать вблизи стоящий народ, чтобы они обратили внимание, «вел себя нагло и вызывающе». Показания свидетели дают по скайпу. Представителя администрации Центрального района Минска в суде нет - занят на работе.

- Я не понимаю просто, почему человек лжет? - растерянно говорит Владислав, обращаясь к милиционеру. - Большая часть того, что я услышал о себе - это ложь. Мы проследовали спокойно в машину.

Интересно, что примерно в это же время на два этажа выше Кирилл Галанов спрашивал у сотрудника ОМОН почти то же самое, текстовую трансляцию вел правозащитник Алексей Козлюк:

- Почему вы лжёте? Ложь сотрудника милиции - это свидетельство непрофессионализма или безнаказанности. Скорее всего, здесь второе.

В перерыве выяснилось, что в суд по делу Кирилла Галанова пришла Мария Колесникова. Она говорит, что пришла поддержать молодых людей.

Мария Колесникова в суде над звукооператорами, которые включили Цоя на районном мероприятии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я заметила несовпадения того, что написано в протоколе и в показаниях свидетелей. Судья несколько раз переспрашивала. Парни герои, как и многие белорусы.

Начальник штаба Светланы Тихановской Мария Мороз предложила маме Владислава помощь с новой работой для парней, если ему это понадобится.

В суд пришли и представители штаба Светланы Тихановской. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"ПЕСНЯ НЕ СОДЕРЖИТ НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ И ПРИЗЫВОВ К ЧЕМУ-ТО НЕЗАКОННОМУ"

Адвокат Михаил Бондарчук считает, что его подзащитного, Владислава Соколовского нужно освободить.

- Песня не содержит ненормативной лексики, призывов к чему-то незаконному, является мировым наследием и символизирует целую эпоху. Включение ее на мероприятии, которое проводилось для всех граждан района, не является хулиганством. Мероприятие близилось к завершению, каких-то других артистов, которые ждали своего выступления, не было. Информации о том, что каждую песню надо согласовать с администрацией, не было.

Суд посчитал иначе. Владиславу Соколовскому назначили 10 суток ареста. Его коллеге, Кириллу Галанову, назначили такое же наказание.

"Спасибо за сына!", - говорит маме Владислава Соколовского сурдопереводчик Татьяна, которая работала на пикетах Тихановской. В суд она пришла как "глубоко возмущенный и неравнодушный человек". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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