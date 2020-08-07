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«Мы использовались, как затычка - я не хотел в этом участвовать». В Минске осудили на 10 суток звукооператоров, которые включили Цоя на районном празднике

По мнению организаторов, Владислав Соколовский и Кирилл Галанов сорвали концерт, потому что включили композицию, которая не подходила формату праздника
Алеся ДобышАлеся ДобышАлесяДобыш
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Дело в отношении звукооператоров рассмотрели 7 августа.

Дело в отношении звукооператоров рассмотрели 7 августа.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером 6 августа в Киевском сквере должен был проходить "День открытых дверей учреждений дополнительного образования". А в 19 часов туда собирались прийти как граждане кандидат в президенты Светлана Тихановская, ее соратницы Вероника Цепкало и Мария Колесникова. К этому времени в парке у кинотеатра собрались сотни людей. К 19 часам закончилось выступление баяниста Виталия Воронко, и звукооператоры Дворца детей и молодежи Владислав Соколовский и Кирилл Галанов вдруг включили песню "Перемен" группы "Кино". Толпа встретила внезапную смену репертуара овациями.

Те самые звукорежиссеры, которые включили «Перемен» Цоя.

Те самые звукорежиссеры, которые включили «Перемен» Цоя.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Через минуту организаторы мероприятия выдернули провода из колонок, а звукооператорам сказали, что больше не нуждаются в их услугах.

Через полчаса парни были задержаны по дороге к метро. Их обвинили в мелком хулиганстве и неповиновению законному требованию должностного лица.

В пятницу, 7 августа их дела рассмотрели в суде Центрального района Минска. Парней судили в одно и то же время в разных залах.

«Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ, ЧТО ЭТО БЫЛО ЗА МЕРОПРИЯТИЕ»

У дверей зала суда ждёт начала процесса мама Владислава - Ирина Александровна. Женщина узнала, что ее сын задержан, от журналистов. Пока Владислав с коллегой работал в Киевском сквере, его мама была на даче. Видео с места событий ей показали в 9 вечера.

- Это его жизнь. Нисколько я не расстроилась и не испугалась, потому что он ничего противоправного не делал. Он просто включил музыку - и все.

Когда к Ирине Александровне с вопросами подходят журналисты, она смущается:

- Ой, сын точно не будет рад. Может, не надо ничего говорить - вдруг это ему навредит? Я не знала, что это такие масштабы приобретет, что столько людей сына поддержат.

Ирина Александровна не ожидала, что ее сына поддержат столько людей.

Ирина Александровна не ожидала, что ее сына поддержат столько людей.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ирина Александровна ничего не знает о том, как отреагировало руководство Дворца детей и молодежи, где 6 лет звукооператором работал ее сын. Говорит, увольняться Владислав не собирался.

- Работа сегодня одна, завтра другая. Главное - ее не бояться.

В суде Владислав даёт показания по скайпу, монитор повернут к судье. Парень рассказывает, что о мероприятии его предупредили за два дня, попросили выставить аппаратуру. Ни программы, ни сценария, ни списка выступающих звукооператор не получил.

- Честно говоря, я так и не понял, что это было за мероприятие. Выступающие тоже не понимали, что происходит. До 19 часов там почти никого не было, потом собралось довольно много людей. В это время был запланирован митинг Светланы Тихановской, и мы использовались, как затычка, чтобы занять место этого мероприятия. Я не хотел в этом участвовать: это неприлично, незаконно и противоречит моим убеждениям. Я хотел поддержать людей, которые пришли поддержать Светлану. Никакого умысла срывать концерт у меня не было. Никто формат не объяснял, сценарий не предоставили вплоть до окончания мероприятия. Группы, которая ожидала бы выступления после Виталия Воронко, не было.

Мама Владислава Соколовского готова к тому, что сын потеряет работу: "Работа сегодня одна, завтра другая. Главное - ее не бояться".

Мама Владислава Соколовского готова к тому, что сын потеряет работу: "Работа сегодня одна, завтра другая. Главное - ее не бояться".

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"РАЗМАХИВАЛ РУКАМИ, ХВАТАЛ ЗА ОДЕЖДУ, УПИРАЛСЯ НОГАМИ»

По информации Владислава, концерт должен был закончиться в 19.00. Последним выступал баянист Виталий Воронко.

- Мы дождались окончания выступления баяниста, Кирилл его убрал со сцены, чтобы не подводить. Я заметил, что люди подняли руки с белыми ленточками на запястьях. И включил "Перемен" Виктора Цоя. Не больше минуты она играла. Зал начал хлопать, вдруг музыка оборвалась. Как выяснилось позже, были вырваны провода из колонки. Но к нам никто не подходил и не просил выключить.

Представитель администрации района сказал, что в услугах звукооператоров больше не нуждаются. Парни ушли, их задержали на улице сотрудники ОМОН в гражданской одежде. Силу не применяли. Владислав говорил, что все свои действия сопровождал вопросами к ОМОН - что можно делать, что нельзя.

- С нашей стороны сопротивления не было. Мы спокойно прошли в машину, - продолжает Владислав.

Милиционеры ОМОН в суде говорят, что парень размахивал руками, хватал сотрудника за одежду, упирался ногами в порог машины, старался спровоцировать вблизи стоящий народ, чтобы они обратили внимание, «вел себя нагло и вызывающе». Показания свидетели дают по скайпу. Представителя администрации Центрального района Минска в суде нет - занят на работе.

- Я не понимаю просто, почему человек лжет? - растерянно говорит Владислав, обращаясь к милиционеру. - Большая часть того, что я услышал о себе - это ложь. Мы проследовали спокойно в машину.

Интересно, что примерно в это же время на два этажа выше Кирилл Галанов спрашивал у сотрудника ОМОН почти то же самое, текстовую трансляцию вел правозащитник Алексей Козлюк:

- Почему вы лжёте? Ложь сотрудника милиции - это свидетельство непрофессионализма или безнаказанности. Скорее всего, здесь второе.

В перерыве выяснилось, что в суд по делу Кирилла Галанова пришла Мария Колесникова. Она говорит, что пришла поддержать молодых людей.

Мария Колесникова в суде над звукооператорами, которые включили Цоя на районном мероприятии.

Мария Колесникова в суде над звукооператорами, которые включили Цоя на районном мероприятии.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я заметила несовпадения того, что написано в протоколе и в показаниях свидетелей. Судья несколько раз переспрашивала. Парни герои, как и многие белорусы.

Начальник штаба Светланы Тихановской Мария Мороз предложила маме Владислава помощь с новой работой для парней, если ему это понадобится.

В суд пришли и представители штаба Светланы Тихановской.

В суд пришли и представители штаба Светланы Тихановской.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"ПЕСНЯ НЕ СОДЕРЖИТ НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ И ПРИЗЫВОВ К ЧЕМУ-ТО НЕЗАКОННОМУ"

Адвокат Михаил Бондарчук считает, что его подзащитного, Владислава Соколовского нужно освободить.

- Песня не содержит ненормативной лексики, призывов к чему-то незаконному, является мировым наследием и символизирует целую эпоху. Включение ее на мероприятии, которое проводилось для всех граждан района, не является хулиганством. Мероприятие близилось к завершению, каких-то других артистов, которые ждали своего выступления, не было. Информации о том, что каждую песню надо согласовать с администрацией, не было.

Суд посчитал иначе. Владиславу Соколовскому назначили 10 суток ареста. Его коллеге, Кириллу Галанову, назначили такое же наказание.

"Спасибо за сына!", - говорит маме Владислава Соколовского сурдопереводчик Татьяна, которая работала на пикетах Тихановской. В суд она пришла как "глубоко возмущенный и неравнодушный человек".

"Спасибо за сына!", - говорит маме Владислава Соколовского сурдопереводчик Татьяна, которая работала на пикетах Тихановской. В суд она пришла как "глубоко возмущенный и неравнодушный человек".

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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