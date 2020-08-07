Родственники Чапаева из России просят Лукашенко передать им демонтированный в Гродно памятник

Россияне просят передать им демонтированный в Гродно бюст Чапаева. Фото: Елена Ковальчук, hrodna.life

Обращение к Александру Лукашенко записала и опубликовала в YouTube россиянка Марина Чапаева, которая представилась как внучатая племянница прославленного комдива Василия Чапаева. Женщина извинилась, что беспокоит президента в «такой напряженный момент», но ее беспокоит судьба памятника ее родственнику, который в 2019 году демонтировали в Гродно.

– В прошлом году его варварски, отбойными молотками, снесли, якобы для реставрации по требованию ваших националистов из «Мала ды фронта» (женщина неправильно выговаривает название «Малады фронт» - Ред.), - говорит она в видеообращении.

По этому поводу Марина Чапапева написала письмо в Генпрокуратуру России – оттуда обращение попало в Генпрокуратуру Беларуси.

Бюст Чапаева в Гродно хотят поставить в музее. Фото: Елена Ковальчук, hrodna.life

- Для Саратова Чапаев — герой, спасший город от штурма белочехов, то есть интервентов. Но он еще и символ освобождения нашего государства от иностранного вмешательства. Здесь в Саратове есть улица Чапаева, но нет памятника. Бюст героя гражданской войны занял бы достойное место в нашем городе. Прошу вас сделать великодушный жест и передать бюст Чапаева в Россию. Желаю вам успеха, надеюсь на ваше сочувствие и отзыв, - такими словами завершает речь Чапаева.

Как все было на самом деле? В Гродно еще в 1994 году улицу, где до недавнего времени стоял бюст Чапаеву, назвали в честь белорусского поэта Михася Василька. В феврале 2019 года памятник комдиву убрали. После этого гродненцы много спорили, что же дальше делать с советским бюстом Чапаеву – ведь он не имеет никакого отношения к Гродно. Местные краеведы написали обращение в горисполком с просьбой вместо Чапаева поставить памятник Михасю Васильку, ну а герою Гражданской войны отвести место в музее. Местные власти ответили, что на бюст поэту денег нет, а вот идея с музеем – хорошая.

– Там стоял штампованный бюст. Его демонтировали в связи с необходимостью капитального ремонта. Больше даже не этого бюста, а подпорной стенки, на которой он стоял, там основание все развалилось. Капитальный ремонт этой опоры был сделан, а потом, насколько я помню, принималось решение, что он будет установлен в музее. Он туда удачно вписывается. Улица-то переименована, поэтому оснований устанавливать его на городской улице нет. А в музее – да, как часть нашей истории, - комментирует «КП» Ольга Борейко, начальник управления архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома.

Что делать с обращением родственников Чапаева, городские власти пока не решили.