«Должны сделать все, чтобы ни второй, ни третьей волны не было». Президент вручил награды медикам

Александр Лукашенко поблагодарил медиков за их героический труд и попросил быть начеку. Фото: БелТА

Среди награжденных - врачи различных специальностей, медсестры, фельдшеры, специалисты санэпидемслужбы, врачи лабораторной диагностики, ученые, главные врачи и работники Минздрава.

- Я очень рад, что постепенно вы, наши врачи, все, кто был причастен к этой борьбе, возвращаетесь к привычной жизни. Можете наконец обнять своих детей, жен, мужей, родителей, которых многие из вас не видели неделями, а порой месяцами, потому что жили в больницах и лабораториях, - цитирует президента его пресс-служба.

Президент напомнил, что на борьбу с коронавирусом государство потратило более полумиллиарда рублей:

- Мы небогатая страна, но хорошо понимаем, что каждая новая технология, оборудование или лекарство - это сотни и тысячи спасенных жизней. И экономить на этом нельзя.

Александр Лукашенко поблагодарил медиков за их героический труд и попросил быть начеку.

- Расслабляться ни в коем случае нельзя. Мы накопили огромный опыт этой борьбы и должны сделать все, чтобы в будущем ни второй, ни третьей волны не было.

Президент рассказал, что готов сдать плазму крови с антителами к коронавирусу.

- Я открою секрет. Может, даже для Владимира Степановича (главы Минздрава Владимира Караника. - Ред.). Поскольку мне пришлось эту беду, как он говорит, перенести уже. Знаешь, я о чем подумал. Ты же меня в этот золотой фонд сейчас запишешь, когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей. (…) Ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле. Самый простой путь повернуть их в сторону государства, в мою сторону. Я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся. Ты же знаешь: когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь. Лишь бы выжить. Такая полушутка-полуправда.

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