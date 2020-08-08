Коронавирус в Беларуси, последние новости на 8 августа 2020 года: рассказ Лукашенко, как он болел COVID-19, и звание "Народного врача" за борьбу с вирусом

В мире выявлено 19,3 миллионов случаев коронавируса Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ситуация в Беларуси

По информации пресс-службы Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 68 614 случаев COVID-19 (+111 за сутки). После курса лечения выздоровели 64 200 пациентов (+444 за сутки). За время с начала вспышки в стране умерло 583 белоруса (+3 за сутки). В ведомстве отмечают, что у них был ряд хронических заболеваний и подтвержденный коронавирус.

Всего специалисты провели 1 353 657 тестов.

Ситуация в мире

По данным ресурса worldometers.info, в мире выявлено 19,3 миллионов случаев коронавируса. Выздоровели более 12,3 миллионов человек, умерли – свыше 718 тысяч. Максимальное количество инфицирований зарегистрировано в США (более 5 млн), Бразилии (2,9 млн) и Индии (2 млн).

Лукашенко рассказал, как заразился COVID-19

Украинский журналист Александр Гордон записал большое интервью с Александром Лукашенко. Он спросил у президента Беларуси, испытал ли тот панику, когда заболел.

- Мне было не до паники. Я ведь не знал, что заболел. У меня возможности не было такой, чтобы даже подумать. Я как белка в колесе был! Я же со всеми встречался, я ходил...

По словам Лукашенко, вопрос не в том, что он вообще заразился – президент переживал, как бы не заболеть до парада или к выборам.

- Впервые вам скажу: мы склоняемся к тому, что все-таки мне его подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло - не стану говорить, чтобы не обидеть людей.

О том, что у него коронавирус, Александр Лукашенко узнал, когда заболели домашние.

- Пришлось поехать с ними в больницу на КТ, и мне врач-диагност, женщина Лариса: «О-о-о, Александр Григорьевич, дорогой мой, так вы же на ногах перенесли этот коронавирус!» Я говорю: ну-ка покажи мне, где это. Она меня заводит в эту комнату, сама уже сняла эту маску, сидит со мной, я ж перенес на ногах, уже все, антитела у меня. И мне показывает: вот очаг, вот очаг, они уже рассосались давно. Это неделя, это десять дней. Я рад: все, Лариса, спасибо. А она: «Нет-нет-нет подождите, тут мне не нравится что-то, тут очажок». Я думаю: слушай, не нагнетай обстановку, мне работать надо. И ушел. Ну плюс и плюс, - рассказывает президент.

В Беларуси присвоено звание «Народного врача Беларуси»

7 августа Александр Лукашенко вручил медикам государственные награды за работу во время пандемии COVID-19. Звание «Народного врача Беларуси» получил Игорь Карпов - завкафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук.

Во время вспышки доктор ездил по регионам, занимался самыми тяжелыми случаями, консультировал и помогал пациентам. Мы поговорили с коллегами Игоря Александровича, которые в один голос сказали: он живет работой, спасает самых сложных, первым заходит в бокс и бывает на работе, в "красных зонах" практически ежедневно.

На награждении Игорь Карпов был скромен:

- То, что я стою сегодня здесь - лестное для меня стечение обстоятельств. А вот то, что наша медицина оказалась профессиональной, мужественной и подготовленной к трудным моментам, что оказывалась помощь на всех уровнях и что она дошла до всех регионов страны, свидетельствует о том, что у нас действительно народная медицина и что вы, уважаемые собравшиеся, являетесь народными медиками, - поблагодарил за награду Игорь Карпов.

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