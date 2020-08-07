В предвыборный месяц белорусы купили больше наличной валюты, чем продали

Население купило в обменниках почти на 25 % больше валюты, чем в июне. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Нацбанк зафиксировал в июле стремительный рост спроса на наличные доллары и евро - население купило в обменниках почти на 25 % больше валюты, чем в июне. Общая сумма в долларовом эквиваленте - 626,6 миллиона. А отнесли люди в июле в обменники $560,9 миллиона. Таким образом, покупка превысила продажу почти на $66 миллионов. Последние четыре с половиной года белорусы были чистыми продавцами наличной валюты. Исключением стал март, когда курс доллара и евро резко пошел вверх. Тогда белорусы тоже купили в обменниках валюты больше, чем продали.

Если же учесть и наличные, и безналичные валютные операции, то население Беларуси - уже стабильные покупатели. За семь месяцев этого года мы купили валюты на $5 миллиардов 652 миллиона, а продали - на $4 миллиарда 778 миллионов. Разница - без малого $875 миллионов.

Если посмотреть на котировки доллара и евро, то, начиная с июня, валюта прибавляет в цене. Причем евро гораздо сильнее, чем доллар. Если в первый день лета один евро по курсу Нацбанка стоил 2,677 рубля, то 7 августа - уже 2,8905 рубля. Рост за два с небольшим месяца - 21 копейка. Что касается доллара, то он подорожал за два летних месяца меньше чем на 3 копейки - с 2,41 рубля до 2,4376.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Причина роста спроса на валюту в том, что зарплата растет быстрее производительности труда»

- Действительно, население является чистым покупателем валюты. Эта общая тенденция обнаружилась еще приблизительно в декабре 2019 года. В июле купили на чистой основе (личной и безналичной) 215,6 миллиона долларов. Но это не рекорд этого года, а второе по величине значение. Максимум был в марте - белорусы купили около 280 миллионов долларов. Тогда основным фактором был панический спрос на фоне коронавируса, - высказал «Комсомолке» свою точку зрения старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. - Сейчас повышенный спрос - это, с моей точки зрения, закономерный итог того, что средние доходы населения растут темпами, опережающими рост производительности труда. Срабатывает чисто белорусская традиция: есть «лишние» деньги - покупай валюту. Важно сделать оговорку: речь идет именно о средних доходах. В среднем по стране идет рост, но затрагивает он не каждого белоруса. Кроме того, в июле на валютный рынок оказало влияние то, что подняли пенсии и заработные платы некоторым категориям бюджетников.

- Растут в цене и доллар, и евро. Но последняя валюта - быстрее. Почему так?

- Это не особенность белорусской экономики. Тут главная причина в том, что евро растет по отношению к доллару во всем мире. Соответственно, евро дорожает быстрее доллара и к российскому рублю, и к украинской гривне. Речь идет не столько о росте евро, сколько о падении доллара. Американская валюта падает и к японской йене, и к английскому фунту, и к швейцарскому франку.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 августа составили в эквиваленте 8 миллиардов 857 миллионов 500 тысяч долларов. За июль они увеличились на 61,8 миллиона. В процентном отношении это 0,7 %. Для сравнения: в июне объем золотовалютных резервов увеличился на 916,4 миллиона долларов (+11,63 %).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Валюту надо заказывать, на руки выдают по тысяче»: минчане жалуются, что в банкоматах перебои с валютой, а купить можно только то, что сдают

Разбираемся, что происходит с наличными долларами, евро и российскими рублями в банкоматах и обменниках (читать далее)