Белорусы начали скупать новые автомобили, ожидая роста курса доллара после выборов? Фото: Павел МАРТИНЧИК

За полгода белорусы купили на 13,7% меньше новых машин, чем за такой же период прошлого года. Но если раньше продажи были более-менее равномерными каждый месяц, то в этом году график похож на американские горки. Так, в январе в Беларуси продали чуть меньше 4 тысяч новых машин, в марте - 8,5 тысячи, а в мае - всего 2,8 тысячи авто. Потом снова был рост: в июне - 3,5 тысячи, в июле - почти 4,9 тысячи.

По словам экспертов, такие скачки связаны с так называемыми девальвационными ожиданиями белорусов. Когда весной курс доллара и евро начал расти, многие решились на покупку автомобиля - брали кредиты или оформляли машину в лизинг. Второй пик - сейчас. Многие считают, что после выборов курс доллара непременно вырастет, а значит, самое время для покупки автомобиля.

По итогам первого полугодия тройка лидеров, по сравнению с прошлым годом, осталась неизменной. Лидер продаж - «любимая машина Путина» - Lada Vesta. На втором месте - поистине народный Volkswagen Polo Sedan. Кстати, недавно в Беларуси презентовали новый Polo - и формально это уже не седан, а лифтбэк. Поэтому шутка про «полуседан» обретает новый смысл. Бронза в июне была у белорусско-китайского кроссовера Geely Atlas.

Впрочем, статистика Белорусской ассоциации автомобилистов за последний месяц показывает, что за июль предпочтения белорусов изменились. И если бестселлер Lada Vesta все еще удерживает свою позицию, то на второе место по итогам июля уверенно въехала новая Skoda Rapid - кстати, это сестра нового Volkswagen Polo. Последний съехал на четвертое место. А бронзу у Geely Atlas вырвал Geely Coolray, который прямо со старта продаж начали разметать как горячие пирожки. Машину у нас производят так называемым отверточным методом - фактически авто приезжает к нам из Китая уже готовым, в него вставляют двигатель, подвеску с колесами и прикручивают бамперы. Руководители завода «БелДжи» обещали, что если популярность у модели не спадет, то ее начнут собирать по полному циклу на белорусском конвейере.

ЧТО ПОЧЕМ?

Цены на самые популярные машины этого лета

Lada Vesta - от 22 820 рублей

Skoda Rapid - от 26 900 рублей

Geely Coolray - от 42 500 рулей

Volkswagen Polo - от 41 800 рублей

Geely Atlas - от 39 900 рублей

Kia Rio - от 26 600 рублей

Geely Emgrand X7 - от 33 900 рублей

Lada Largus - от 23 350 рублей

Renault Logan Stepway - от 25 900 рублей