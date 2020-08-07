«Была и сплыла!». Сначала мойва резко подорожала, а сейчас вообще исчезла из белорусских магазинов

Специалисты рассказали, что мойвы нет из-за временного запрета на ее вылов. Фото: pixabay.com.

Полтора месяца назад мы удивлялись замороженной мойве в одном из сетевых магазинов по цене морского окуня - 12 рублей за кило. За эти деньги также можно было взять 700 граммов лосося, кило радужной форели или полтора килограмма мороженой камбалы. А теперь любимое кошачье лакомство и вовсе исчезло из магазинов. Замороженная килька есть по 5 рублей за кило, а мойвы не найти ни в сервисах доставки, ни в магазинах, ни на рынках.

- Я здесь работаю почти два месяца и ни разу не видела мойвы, хотя ее часто спрашивают, - говорит продавец одного из крупных рыбных магазинов. - Не могу сказать наверняка, в чем причина, но мое мнение: ее вместе с килькой и салакой просто невыгодно продавать. Проще ведь привезти лосося или форели и сделать на них хорошую наценку, а не возиться с этой мелочью.

В соседнем магазине над холодильниками висит изображение мойвы, но самой рыбы нет. Продавцы ничего пояснить не смогли: магазин недавно открылся, все работают здесь менее недели.

- Была и сплыла мойва, - смеется мужчина-покупатель, услышав мой вопрос, а его жена сердито добавляет: - Это безобразие, нигде нет мойвы, а мы так ее любили жареную! Вот уже месяц нигде найти не могу, даже на рынках. Может, не уродилась в этом году или с поставками проблемы из-за коронавируса.

Задаем вопрос о загадочной пропаже мойвы крупному импортеру рыбы. Специалист по снабжению попросил не указывать название организации, чтобы избежать долгих согласований с начальством.

- Мойву вылавливают в определенный сезон - только в феврале и марте. Ее популяция в последнее время сильно уменьшается, поэтому министерства сельского хозяйства тех стран, где обитает рыба (в частности, Исландия и Норвегия), ввели временный запрет на ее вылов, - пояснил собеседник. - На моей практике такое иногда случалось и с другой рыбой, но пока запрет есть только на вылов мойвы. Мойву не ловят в скандинавских странах уже два сезона подряд. В России ее добывают, но дефицит на рынке привел к ее подорожанию. Кроме того, российская мойва - очень мелкая, а по такой атомной цене, какая была у нас - 12 рублей, - ее попробуй еще продать. Но точно могу сказать: в этом нет вины наших магазинов, она и в России сильно подорожала в закупке. Так что по самым оптимистичным прогнозам, мойву можно ждать у нас можно не раньше следующей весны.