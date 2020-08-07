«Сказал, что прятаться в кусты во время эпидемии не собирается»: коллеги об Игоре Карпове, который за борьбу с коронавирусом получил звание «Народный врач»

Коллеги Игоря Александровича очень тепло о нем отзываются. Фото: Медицинский вестник

Среди тех медиков, кому Александр Лукашенко 7 августа вручил награды, был и человек, имя которого на слуху вот уже полгода. Почетного звания «Народный врач Беларуси» был удостоен профессор, доктор медицинских наук Игорь Карпов. Во время эпидемии коронавируса он возглавил работу по оказанию помощи пациентам - ездил по регионам, занимаясь самыми тяжелыми случаями, консультировал, помогал:

- Это яркий, достойнейший пример настоящего народного врача Беларуси.

Игорь Карпов - третий человек, который стал народным врачом в истории независимой Беларуси. Первым был академик Игнатий Антонов, вторым – Александр Скачко, который участвовал в создании центра трансплантации костного мозга на базе 9-й больницы.

Игорю Александровичу 63 года. Он работает на кафедре инфекционных болезней БГМУ, которая находится в Городской клинической инфекционной больнице Минска. Сейчас он является главным специалистом по инфекционным болезням Минздрава, автором более 300 научных публикаций и монографий.

После награждения Игорь Александрович снова направился в «красную зону», где находятся пациенты с COVID-19. На ходу он успел сказать пару слов «Комсомолке». И говорил народный врач не о себе, а о своих коллегах.

- Они и профессионально, и по-человечески проявили великолепные качества, которые всегда украшают врача. Это преданность делу, профессионализм, мужество, где-то самоотверженность и отсутствие боязни какой-либо работы, - рассказал Игорь Александрович. - Работали с утра до вечера все, работали одной большой командой.

Коллеги Игоря Александровича тоже очень тепло о нем отзываются и считают, что именно он достоин такого звания - Народный врач.

- Если мы говорим о борьбе с COVID-19, то этот человек совершил подвиг. Не умаляя достоинства остальных коллег, могу сказать, что он лучше всех в Беларуси разбирается в этом заболевании, - говорит доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Данилов. - Несмотря на то, что он находится в группе риска, Игорь Александрович с самого первого дня был на передовой. Был в числе тех, кто первым заходил в бокс и независимо от выходных фактически ежедневно работал в красных зонах. Он сказал, что прятаться в кусты во время эпидемии не собирается.

- Запомнилось вам какое-то его решение, которое спасло жизнь человека?

- Назвать отдельный поступок было бы неправильно. Это умалило бы его ежедневный маленький подвиг. Его отношение к пациентам - бороться за каждого до последнего. Если надо, он приедет к пациенту ночью, надо - в выходной. Фактически он живет работой.

- Он строгий начальник?

- Достаточно, если он строго посмотрит. Это друг и мудрый человек, а не грубый начальник. И это очень сильно подкупает. А еще он очень скромный человек - хвалит других, а не себя. Как он говорит, ему намного комфортнее на консилиуме в реанимации.

А еще коллеги знают Игоря Александровича как человека начитанного:

- Он цитирует классиков. Прекрасно разбирается в истории и может быть гидом в любом месте, куда едет.

- Он не просто инфекционист, он специалист по тяжелым состояниям пациентов, - говорит еще один коллега Народного врача доктор медицинских наук, профессор Сергей Жаворонок. - С самых первых дней Игорь Александрович начал работу по COVID-19. Занимался и анализом ситуации за рубежом, и разработкой всех нормативных документов. Он стоял за всеми протоколами лечения.