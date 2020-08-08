«Оказываю психологическое давление на избирательную комиссию». Аккредитованные наблюдатели не могут попасть на участок для голосования, но попадают в РОВД

Некоторым наблюдателям теперь приходится наблюдать за выборами даже не из двора предвыборного участка, а за его территорией. Фото: Павел МАРТИНЧИК

У независимых наблюдателей за выборами президента по-прежнему большие проблемы с доступом на участки для голосования. Об этом «Комсомолке» рассказали аккредитованные наблюдатели участков №104 и №105 Фрунзенского района Минска, которые находятся в здании школы №16. В наблюдатели Александр Петренко и Ольга (фамилию она просила не указывать) пошли, чтобы удостовериться в честном подсчете голосов.

- Это наш избирательный участок, поэтому мы решили наблюдать здесь, - рассказывает Ольга. - Когда я аккредитовывалась наблюдателем, у меня был 18-й номер. Вместе с другими наблюдателями мы пришли на участок в первый день голосования, 4-го числа, но нам объявили, что всех не пустят из-за коронавируса. Наблюдать в итоге оставили только первых в списке – насколько я вижу, это учителя данной школы. В первый день оставшимся независимым наблюдателям (а это около десяти человек) пришлось наблюдать во дворе школы. На следующий день нам вообще запретили находится на территории школы и отправили за забор. Оттуда мы и фиксировали вошедших и вышедших.

Наблюдатель Александр, который, как оказалось, психологически давил своим присутствием на членов комиссии.

8 августа Ольгу доставили в РОВД для «профилактической беседы». Оказывается, своими действиями девушка нарушала общественный порядок. По крайней мере, так посчитала директор школы №16.

- Сегодня мы, как обычно, пришли и сразу сели за территорией школы. Ко мне тут же подошли пятеро парней в штатском и попросили документы, - говорит собеседница. - Коллегу отпустили, а мне предложили проехать в РОВД Фрунзенского района «для установления личности», по паспорту они мою личность, похоже, не смогли установить. Максимально корректно мне объяснили, что директор школы написала на нас заявление за нарушение общественного порядка. Мне сказали предупредить других наблюдателей, чтобы они не собирались группой за забором школы, иначе на нас сразу вызовут ОМОН и отправят в СИЗО за нарушение общественного порядка.

Александр сумел выйти из поля зрения людей в штатском, а затем вернулся на скамейку за территорией школы.

- Ко мне тут же подошел подполковник милиции Косик Владимир Георгиевич и попросил пройти к нему в кабинет. Там мне рассказали, что я нарушаю общественный порядок: на меня поступили жалобы за то, что я сижу на лавочке за территорией школы и оказываю психологическое давление на членов избирательной комиссии. Кроме того, один пенсионер из-за нас постеснялся идти голосовать. Подполковник попросил меня покинуть территорию школуы, в противном случае меня заберет ОМОН.

По словам Ольги и Александра, сначала они с другими наблюдателями согласно закону фотографировали протоколы явки избирателей (пусть и смогли сделать это как избиратели, а не наблюдатели), а теперь и это стало невозможным - в школе повесили таблички о запрете съемки. Мать Александра не заметила табличу и попыталась сфотографировать протокол, но столкнулась с председателем комиссии участка №104 (в лице директора школы Стрельниковой Тамары Николаевны).

- Директор стала грудью и начала выталкивать ее. Подошел все тот же подполковник Косик, которого поставили следить за порядком на участке, и сказал маме, что она нарушает общественный порядок. Директору он ничего не сказал, - вспоминает Александр.

Теперь протоколы разрешено только смотреть, но не фотографировать. Кроме того, наблюдатели рассказывают, что в тех протоколах, которые смогли увидеть, заметили странные цифры, которые не сходятся с их подсчетами.

Лавочки на территории школы, где сидели некоторые наблюдатели, решили экстренно покрасить 8 августа. Фото предоставлено героями публикации.

К обеду 8 августа скамейки, на которых сидели наблюдатели, покрасили краской под предлогом "на них написали нецензурщину". Наблюдатели говорят, никакой нецензурщины на них не видели.