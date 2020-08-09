Коронавирус в Беларуси, последние новости на 9 августа 2020 года: как будут голосовать пациенты с коронавирусом и зачем оппозиционерам плазма

Последние новости о коронавирусе в Беларуси на 9 августа 2020. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По последним данным о количестве заразившихся коронавирусом в Беларуси, которые опубликовал Минздрав, за последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 124 новых пациентов. Всего в стране зарегистрированы 68 738 человек с коронавирусом.

Умерло еще 2 человека с положительным результатом теста на COVID-19. За весь период распространения вируса в Беларуси зарегистрировано 585 смертей пациентов с коронавирусом и хроническими заболеваниями.

Выздоровели и выписаны 64 744 пациента - это 544 человека за последние сутки.

Для выявления вируса проведено 1 363 011 тестов.

Ситуация в мире

По информации ресурса www.worldometers.info в мире зарегистрировано уже 19,5 млн случаев заражения коронавирусом. Пандемия унесла жизни 724 756 человек. Наибольшее количество заболевших регистрируется в США, Бразилии и Индии. Среди стран Европы серьезный прирост по заболеваемости показали Украина (+1489 новых случаев), Румыния (+1350) и Польша (+843).

В больницах будут работать закрытые участки для голосования

Желающие принять участие в голосовании на выборах президента 9 августа пациенты с COVID-19 смогут сделать свой выбор на дому. К ним по заявке приедет бригада медиков в защитных костюмах и с урной. Об этом рассказал министр здравоохранения Владимир Караник.

Также закрытые участки для голосования организуют в больницах. Желающих туда смогут доставить скорая помощь. Чтобы попасть в список, нужно до 18:00 9 августа обратиться в свое медучерждение и заявить о своем желании проголосовать.

Тем, кто здоров, но находится под медицинским наблюдением и на самоизоляции, как контакт, рекомендуют пользоваться перчатками и медицинскими масками, чтобы обезопасить себя и окружающих.

Президент предложил оппозиционерам свою плазму

На встрече с медиками 7 августа Александр Лукашенко заявил, что как переболевший коронавирусом он готов сдать плазму крови.

– Ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле. Самый простой путь повернуть их в сторону государства, в мою сторону. Я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся. Ты же знаешь, когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь. Лишь бы выжить. Такая полушутка-полуправда, - сказал президент, обращаясь к министру здравоохранения Владимиру Каранику.

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