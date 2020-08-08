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В центре Минска за 2,5 часа задержали больше 40 человек

Некоторых погрузили в микроавтобусы вместе с велосипедами
Алеся ДобышАлеся ДобышАлесяДобыш
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Задержания в Минске 8 августа.

Задержания в Минске 8 августа.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером, около 19 часов 8 августа в Минске начали массово сигналить автомобилисты. В нескольких местах перекрыт проспект Независимости - въезд в сторону станции метро Октябрьская перекрыт от Главпочтамта.

Задерживали и люди в гражданской одежде

Задерживали и люди в гражданской одежде

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В центре города, в том числе в районе Немиги появилось много временных знаков, запрещающих остановку и стоянку. Выставлены патрули ГАИ, сотрудники выборочно останавливают тех, кто сигналит. На въезде в Минск тоже стоят инспекторы ДПС - так, сотрудников видели со стороны Логойского тракта.

Около 40 человек всего за два часа были задержаны у станции метро Октябрьская

Около 40 человек всего за два часа были задержаны у станции метро Октябрьская

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Массовые задержания в городе начались примерно в 19 часов у станция метро Октябрьская, недалеко от McDonald's.

Сотрудники ОМОН увели в микроавтобус несколько человек с велосипедами, скейтбордиста

Сотрудники ОМОН увели в микроавтобус несколько человек с велосипедами, скейтбордиста

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В какой-то момент они споткнулись и упали

В какой-то момент они споткнулись и упали

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На улице физическую силу к парню не применяли - он упал, споткнувшись

На улице физическую силу к парню не применяли - он упал, споткнувшись

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как сообщает наш фотокорреспондент, за два с половиной часа сотрудники ОМОН и люди в штатском задержали там минимум 45 человек. Несколько из задержанных погрузили в микроавтобусы вместе с велосипедами. Также отвели в бус одного скейтбордиста, одного человек на самокате. Девушек этим вечером здесь не задерживали.

Массовые задержания прошли накануне основного дня голосования на президентских выборах

Массовые задержания прошли накануне основного дня голосования на президентских выборах

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кто-то из них аплодировал проезжающим мимо автомобилистам, один молодой человек был с бело-красно-белым флагом, другой - в майке с "Погоней". ОМОН заходил и в "Центральный" - людей забирали и оттуда. Один из тех, кого задерживал ОМОН, пытался удержаться за стенд с информацией о выборах.

Как минимум 5 велосипедистов были задержаны за два часа у метро Октябрьская

Как минимум 5 велосипедистов были задержаны за два часа у метро Октябрьская

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После 21 часа люди стали расходиться

После 21 часа люди стали расходиться

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На глазах нашего корреспондента задержали 45 человек - все мужчины

На глазах нашего корреспондента задержали 45 человек - все мужчины

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Людей уводили в микроавтобусы, многих потом пересаживали в автозаки, которые стояли у Дворца республики

Людей уводили в микроавтобусы, многих потом пересаживали в автозаки, которые стояли у Дворца республики

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером 8 августа задерживали пешеходов, велосипедистов, как минимум 1 скейтбордист и 1 человек на самокате

Вечером 8 августа задерживали пешеходов, велосипедистов, как минимум 1 скейтбордист и 1 человек на самокате

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, завтра, 9 августа в Беларуси пройдет основной день голосования на президентских выборах. За три дня досрочного голосования явка достигла 22,47% - об этом заявил ЦИК. Поздно вечером 8 августа стало известно, что в РУВД увезли Марию Колесникову, члена объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. Марию быстро отпустили. Также сегодня была задержана Мария Мороз, начальник штаба Светланы Тихановской.

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк выступил с предупреждением, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях может иметь последствия в виде административного и уголовного наказания.

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