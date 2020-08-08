В центре Минска за 2,5 часа задержали больше 40 человек

Задержания в Минске 8 августа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером, около 19 часов 8 августа в Минске начали массово сигналить автомобилисты. В нескольких местах перекрыт проспект Независимости - въезд в сторону станции метро Октябрьская перекрыт от Главпочтамта.

Задерживали и люди в гражданской одежде Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В центре города, в том числе в районе Немиги появилось много временных знаков, запрещающих остановку и стоянку. Выставлены патрули ГАИ, сотрудники выборочно останавливают тех, кто сигналит. На въезде в Минск тоже стоят инспекторы ДПС - так, сотрудников видели со стороны Логойского тракта.

Около 40 человек всего за два часа были задержаны у станции метро Октябрьская Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Массовые задержания в городе начались примерно в 19 часов у станция метро Октябрьская, недалеко от McDonald's.

Сотрудники ОМОН увели в микроавтобус несколько человек с велосипедами, скейтбордиста Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В какой-то момент они споткнулись и упали Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На улице физическую силу к парню не применяли - он упал, споткнувшись Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как сообщает наш фотокорреспондент, за два с половиной часа сотрудники ОМОН и люди в штатском задержали там минимум 45 человек. Несколько из задержанных погрузили в микроавтобусы вместе с велосипедами. Также отвели в бус одного скейтбордиста, одного человек на самокате. Девушек этим вечером здесь не задерживали.

Массовые задержания прошли накануне основного дня голосования на президентских выборах Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кто-то из них аплодировал проезжающим мимо автомобилистам, один молодой человек был с бело-красно-белым флагом, другой - в майке с "Погоней". ОМОН заходил и в "Центральный" - людей забирали и оттуда. Один из тех, кого задерживал ОМОН, пытался удержаться за стенд с информацией о выборах.

Как минимум 5 велосипедистов были задержаны за два часа у метро Октябрьская Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После 21 часа люди стали расходиться Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На глазах нашего корреспондента задержали 45 человек - все мужчины Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Людей уводили в микроавтобусы, многих потом пересаживали в автозаки, которые стояли у Дворца республики Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером 8 августа задерживали пешеходов, велосипедистов, как минимум 1 скейтбордист и 1 человек на самокате Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, завтра, 9 августа в Беларуси пройдет основной день голосования на президентских выборах. За три дня досрочного голосования явка достигла 22,47% - об этом заявил ЦИК. Поздно вечером 8 августа стало известно, что в РУВД увезли Марию Колесникову, члена объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. Марию быстро отпустили. Также сегодня была задержана Мария Мороз, начальник штаба Светланы Тихановской.

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк выступил с предупреждением, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях может иметь последствия в виде административного и уголовного наказания.