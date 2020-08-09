«Нарисовать себе победу уже не выйдет – люди не смолчат». Что думают жители Костюковки о предстоящих выборах президента и верят ли в перемены

Местная жительница Жанна ждет от выборов одного - перемен. Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Некогда рабочий поселок Костюковка с недавних пор носит гордое название микрорайона Гомеля. Впрочем, с присоединением к городу ничего здесь особо не изменилось: до областного центра ему не хватает 6 километров и примерно 20 лет. Все переносит в старые добрые времена: магазины с обшарпанными вывесками, женщина, требующая разрешения на съемку подбежавшей к тебе собачки, на главной площади – ДК и трактор, а на лавочках похрапывают по палящим солнцем мужики, которых в таком состоянии, похоже, не пустили домой. В общем, обычный городской поселок, глубокий сон которого нарушило только приближение выборов президента.

Утомленные солнцем. Фото: Таисия ЧЕРНУХО

«Да никто не хочет переворота, все хотят, чтобы ты спокойно ушел!»

Собеседников в Костюковке 8 августа даже искать не нужно было – чаще всего приходилось просто идти на обрывки фраз. Как раз навстречу с поселкового рынка идут два мужчины в возрасте и ведут ожесточенный спор: «Не могу это слушать! Только такие, как ты и выбирают Лукашенко!». Интересуюсь занимательной предвыборной полемикой.

- Только не фотографируйте нас, а то с завода сразу уволят, - просит собеседник . - Это старое поколение только и твердит: «Абы не было войны» (кивает в сторону отца. – Авт.). Он не изменяет своей тактике и 26 лет голосует за Лукашенко, а я пойду за Тихановскую. Надоело все это! Но судя по тому, что уже по Гомельской области каждый третий якобы проголосовал досрочно, то надежды на справедливый итог у меня нет. Многих чуть не премиями заманивали голосовать досрочно. Но я отказался, и в моем цеху все мужчины сказали: пойдем только 9-го. Досрочно только женщины пошли голосовать.

До Гомеля Костюковке не хватает 6 километров и примерно 20 лет. Фото: Таисия ЧЕРНУХО

А вот в маленьком магазинчике неподалеку продавцы проявили единодушие: голосовать двое из них (имена они также просили не называть, опасаясь репрессий) идут 9 августа «не за Лукашенко».

- Никогда не голосовал за него и не буду, - признается мужчина. – Я считаю, что сидеть у власти 26 лет – это ненормально. Это полный застой. Почему он решил, что он единственный знает, что нужно народу? Пенсионеры за него голосуют, потому им бросили кость – и достаточно, им не надо кормить и учить детей, не нужна одежда, жилье, машина. Но, знаете, я уверен, что наши голоса ничего не изменят – он будет до последнего держаться за власть. Включаешь телевизор – оттуда начинают твердить, что новые кандидаты хотят устроить переворот. Да никто не хочет, все хотят, чтобы ты спокойно ушел!

- Я абсолютно согласна, власть должна меняться, - дополняет коллега продавца. – Кто-то будет хороший – избрали на второй срок, не понравился – переизбрали другого. Но у людей должен быть выбор. Пока выбора нам не дают.

Трактор мыл улицы микрорайона, чтобы сделать эти выборы чуть-чуть чище. Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Недалеко от магазина, возле полуразрушенных бараков, гуляет с таксой молодая девушка. Признается, что на выборы идет, потому что «на работе в детском саду обязали».

- Мне без разницы, за кого голосовать, - меланхолично пожимает она плечами. – Я никогда не голосовала. За кого проголосую – не знаю. За кого родители – за того и я. У них пока не спрашивала.

Хрупкая женщина предпенсионного возраста пытается втиснуть упаковку трехлитровых банок для закаток в багажник и неохотно отвечает на мои вопросы:

- Я не верю, что с выборами в Беларуси что-то изменится, поэтому никогда не голосую. Все уже «выбрано», как и предыдущие годы.

На мой вопрос курящий у подъезда мужчина выдает много непечатных выражений, которые сводятся к тому же: голосовать сейчас не имеет смысла – все уже подсчитано.

Зато пенсионерка по имени Феня, которая выгуливает кошку у подъезда, с радостью соглашается пообщаться.

Похоже, мнения хозяйки и кошки о выборах разошлись. Фото: Таисия ЧЕРНУХО

- Обязательно пойду на выборы завтра! Голосовать буду за Лукашенко, я всегда за него была, - на этой фразе кошка из рук пенсионерки Фени почему-то начинает вырываться и царапать хозяйку. - Когда-то я ночевала под банком, чтобы получить пенсию, которую на всех не хватало. Дефицит был, но сейчас вот море продуктов, одежды…Пенсия у меня маленькая – всего 360 рублей, но это ж не Лукашенко виноват – у меня зарплата всегда маленькая была.

«Не уверена, что наши голоса что-то изменят, но мне не будет за себя стыдно»

Спустя несколько часов ловлю себя на мысли, что не услышала ни одной фамилии, кроме Лукашенко и Тихановской. При этом фамилия гомельчанки звучала намного чаще.

- Я жду перемен, - с улыбкой поясняет местная жительница по имени Жанна. – Время Лукашенко прошло. Думаю, большинство сейчас проголосует за Тихановскую, но боюсь, посчитают наши голоса несправедливо. Точнее, их не посчитают, а сделают.

Местная жительница Жанна ждет от выборов одного - перемен. Фото: Таисия ЧЕРНУХО

К остановке спешит пара пенсионеров, обсуждая выборы по пути. Признаются, что голосуют за Лукашенко, потому что «нас все устраивает, да и пенсия хорошая – 450 рублей».

- Мы за Батьку, потому что других достойных кандидатов не увидели, они себя нигде никак не показали. Лукашенко эту страну построил, и ему жалко отдавать ее в руки таких, как Тихановская. Она выскочила с какой-то кухни, и ждет, что за нее проголосуют. Да и кого она переизберет потом, мужика своего? Думаю, батька еще срок побудет - и уйдет.

Местный кот также просит не упоминать своего имени, боясь репрессий хозяйки. Фото: Таисия ЧЕРНУХО

У местной больницы встречаю супружескую пару, мнения которых разделились, но спустя пару минут пришли к общему знаменателю. Светлана и Александр говорят, что не хотят, чтобы их ребенок жил при нынешней власти.

- Какие выборы! Не хожу на них, потому что наш голос ничего не решает, - эмоционально заявляет мужчина с пакетом. - Я завтра на рыбалку поеду.

Александр хотел поехать в воскресенье на рыбалку, но пойдет на выборы с женой. Фото: Таисия ЧЕРНУХО

- Саша, ты пойдешь завтра голосовать, – тоном, не терпящим возражений, заявляет его жена. – Голосовать ты пойдешь против действующей власти, под моим конвоем. Не уверена, что наши голоса что-то изменят, но мне, по крайней мере, не будет за себя стыдно. Я сделаю все, чтобы мой голос засчитали – сфотографирую бюллетень и отправлю, куда нужно. Так что мы будем завтра за Тихановскую, вся надежда на то, что она сделает чистые выборы потом. Думаю, сейчас нарисовать себе победу не выйдет – люди уже не будут молчать.

«Пенсионеры думают эгоистично: дети меня досмотрят. А на что детям жить, и вас досматривать?»

Навстречу идет молодая женщина с детьми. А когда знакомимся, оказывается, что Ирине 58 лет, а рядом ее внуки. Голосовать она идет 9 августа.

- Я каждый год голосую, ни разу не была за Лукашенко. Надежда на честные выборы теплится, но я сомневаюсь, что наши голоса подсчитают непредвзято. За него голосуют маленькая часть пенсионеров, которые смотрят только наши государственные каналы. У меня дома есть выбор, и когда я включаю белорусские каналы, то просто прихожу в ужас. Кажется, мы одновременно живет в двух параллельных мирах. И в таких же параллельных – правительство и народ.

Девушка Ангелина признается, что не знает ни одного человека в своем окружении, который идет голосовать за действующего президента. Она считает, что при нынешней власти у молодежи просто нет будущего, а пенсионеры думают только о себе.

"Сейчас за Лукашенко только пенсионеры, которые боятся войны, хотя войну застали не больше, чем я, - говорит Ангелина. Фото: Таисия ЧЕРНУХО

- Сейчас за Лукашенко только какая-то маленькая часть пенсионеров, которые боятся войны, хотя войну застали не больше, чем я. Причем, думают они абсолютно эгоистично: дети меня досмотрят. А на что детям жить и вас досматривать, если молодежи здесь жить не на что и работать негде? – задается вопросом девушка. – Я буду за Тихановскую голосовать. Надеюсь, у избирательных комиссий проснется совесть, и они правильно выполнят свою работу, объявят реальный результат. При этом я почти уверена, что ЦИК нам объявит: действующий президент с большим отрывом ото всех набрал 70%. По этой же причине, думаю, и оглашение результатов перенесли на 10-е число. Мол, нафиг вы нам нужны со своими протестами 9 августа вечером, мы лучше поспим и успеем собрать чемоданы, если что.

Маргарита не верит в честные выборы и пока не уверена, что пойдет голосовать. Фото: Таисия ЧЕРНУХО

А вот молодая мама Маргарита сомневается, стоит ли ей идти в воскресенье голосовать.

- Не уверена, есть ли в этом смысл, все равно выборы нечестные. Моих знакомых заставляли голосовать досрочно, да и все мы знаем, кто на них «победит». Но если я пойду - то буду против всех, не вижу нормальных кандидатов.