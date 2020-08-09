«Света, спасибо!»: Тихановскую встретили овациями у избирательного участка в Минске

Светлана Тихановская проголосовала на выборах президента Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кандидат в президенты Светлана Тихановская проголосовала днем 9 августа на своем избирательном участке №21 Первомайского района. Ее участок располагается в школе №137, что на улице Калиновского.

Голосующих в день выборов, 9 августа, очень много. Это подтверждают и независимые наблюдатели, которые фиксируют число избирателей на входе в школу.

В помещении школы на первом этаже, где находится избирательная комиссия и кабинки для голосования, душно. Журналисты сражаются за лучшие места у ящиков для голосования, чтобы быть ближе к Светлане.

Минчане ждут Светлану Тихановскую на улице на крыльце школы. Увидев ее, люди начинают аплодировать и свистеть.

- Света! Света! Спасибо! - скандируют все, снимая Светлану на камеры мобильных телефонов.

Светлана пришла на голосование в светлом костюме, с улыбкой на лице. Она прошла в кабинку, после чего отправила бюллетень в ящик для голосования под вспышки десятков фотокамер.

Тихановскую встретили овации и телекамеры. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Школу она покинула под аплодисменты и слова «Спасибо!». Поддержать кандидата пришла и Мария Колесникова - она крепко обняла Светлану на улице.

- Не боитесь, что будет 2010 год опять здесь? - спросили Светлану.

- Я очень этого не хочу. Я хочу честных выборов, - сказала Тихановская журналистам, окружившим ее со всех сторон. Светлана говорит, что призывала членов избирательных комиссий считать голоса правильно: «Считайте правильно, вы же учителя, вы же учите наших детей. Хотя я понимаю, что там не в учителях дело, скорее всего. Но я очень хочу, чтобы выборы были честные».

Светлана говорит, что силовые структуры уже ее услышали.

- Я очень надеюсь, что все пройдет спокойно. Потому что я только за мир в Беларуси. Я хочу просто честных выборов!

Как стало известно, Вероника Цепкало не успела проголосовать в Беларуси - выехала в Москву.

- У нас есть информация, что Вероника Цепкало сейчас в Москве. Мы не комментируем это. Мы считаем, что каждый человек имеет право предпринимать те меры безопасности, которые он считает нужным. Особенно в такой сложной ситуации, - сказала журналистам Мария Колесникова.

- Но вы останетесь до конца?

- Конечно, конечно.

По информации Колесниковой, Цепкало будет голосовать в Москве.

Светлану с участка провожали словами «Молодец!» и скандированием ее имени. После закрытия избирательных участков она будет находиться в своем пресс-центре.